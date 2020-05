Las cosas no van bien en la Comunidad de Madrid, aunque sus dirigentes apelen públicamente a la unidad. La marcada oposición de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al Gobierno central y su estrategia polarizadora no gusta a Ciudadanos, que señala directamente a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR en el PP. "Lo está dinamitando todo", aseguran sin ambages fuentes de la formación 'naranja' a Público. El exsecretario de Estado de Comunicación con José María Aznar ha jugado un papel determinante en la gestión de la crisis y ha logrado que Ayuso se mantenga en el foco mediático, aunque haya sido a base de polémicas y frases que al más puro 'estilo Trump'.

La suite (o suites) de lujo en la que se hospeda Ayuso ha sido el último de los episodios que han agravado la -ya de por sí- denostada relación entre la dirigente del PP y su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Pese a que éste trató de esquivar la polémica y aseguró que se trataba de un "asunto privado" de la líder madrileña, Ayuso aseguró que abriría "una investigación interna" sobre el contrato adjudicado "erróneamente" -según la Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Cs- por la Comunidad de Madrid a la cadena hotelera Room Mate.

"Aquí lo único raro que ha habido es un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento que se ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas", dijo la presidenta madrileña en respuesta a los grupos de la oposición en el pleno de la pasada semana. Un ‘recado’ a Ciudadanos que no fue bien recibido por los 'naranjas'.

Fuentes de la formación 'naranja' en el gobierno madrileño creen que el PP trata de desviar la atención del apartahotel culpándoles a ellos. "Les interesa que cale la idea de que Ciudadanos se equivocó", esgrimen. E insisten en que dicha adjudicación fue un "error humano" que pudo venir por la parte de los populares para "levantar una cortina de humo a lo importante", es decir, "desde cuándo estaba allí y cuánto pagaba", explican.

El PP, por su parte, ve insuficiente el cese de Miguel Ángel Jiménez, secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales. Fuentes cercanas a Ayuso explican que la destitución se debe formalizar en el Consejo de Gobierno y anuncian que la investigación interna se realizará de todos modos. La cabeza del consejero Alberto Reyero, muy crítico con la gestión de Ayuso en las residencias, podría peligrar. Es más, Ayuso amenazó con ceses si se demostraba que había habido "negligencia, dejación de funciones, falta de interés, o errores evidentes" en la gestión de dichos centros.



Cs sigue criticando la gestión de las residencias de ancianos

Tras ser apartado de la gestión de las residencias el pasado día 26 de marzo en favor del consjero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), Reyero criticó la inacción de su Ejecutivo: "No hay ninguna residencia medicalizada", dijo. Poco después, la presidenta madrileña señaló que estas declaraciones le habían sorprendido y aseguró que sí se estaban medicalizando dichos espacios. Esta cuestión fue el principal motivo de desencuentro entre ambas formaciones e incluso Aguado salió públicamente a defender a Reyero.

"Este Gobierno se construye encima de un acuerdo político que deja bien claro cuáles son las competencias y responsabilidades de cada uno", aseguró el vicepresidente en una entrevista. Aguado insistió en que el cese de Reyero no estaba sobre la mesa y que esa decisión no correspondía a la presidenta "en tanto en cuanto cada partido nombra a sus consejeros". Lo cierto es que el acuerdo de gobierno que une a populares y 'naranjas' especifica que cada partido elige a sus consejeros (siete en el caso del PP y seis en el caso de Cs), pero no dice nada sobre los ceses.

Este mismo lunes El Confidencial ha publicado un documento de un hospital de Madrid demuestra que había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia. "Da toda la razón a Reyero que lleva dos meses diciendo que los hospitales rechazaban a los mayores de las residencias", dicen desde Ciudadanos, que señalan que Ayuso ha utilizado este tema "para atacar a Ignacio diciendo por detrás que es un becario".

¿Moción de censura o adelanto electoral?

Ambos partidos insisten públicamente en que ninguna de las dos opciones está sobre la mesa, pero al mismo tiempo siembran sospecha sobre su "socio". El PP señala que los "rumores de moción de censura" les llegan con fuerza, mientras que Ciudadanos lamenta que "el amago de elecciones vendrá de la parte de Ayuso, cosa que no es buena para la estabilidad de un Gobierno".

Es más, los 'naranjas' van un paso más allá y fuentes de la formación aseguran a este diario que ven "cosas raras" respecto a su socio de Gobierno. Citan algunas de ellas: una supuesta reunión de Ayuso con el líder de Vox, Santiago Abascal, las declaraciones de la presidenta madrileña de alentar a salir a la calle -al igual que hacen los ultraderechistas-, o el tuit de la portavoz de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, "ofreciéndose más que evidente de entrar en el gobierno con Ayuso", explican.

Ante la deslealtad de Ciudadanos al gobierno de la CM y su traición a los madrileños, ofrecemos nuestro apoyo a la presidenta Ayuso para exigir al gobierno que deje de castigar a una región de España. #ProtejamosEspaña y #ProtejamosMadrid de los socialcomunistas y sus socios. — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 15, 2020 placeholder

Voces de la formación 'naranja' no descartan que Ayuso saque del Gobierno a Ciudadanos en favor de Vox. ¿Cómo? "Ella puede cesar a quien quiera como presidenta", explican. ¿El problema? Que no podrían sacar adelante los presupuestos -actualmente prorrogados- sin el apoyo de los diputados de Cs. Y ocurre lo mismo en el sentido opuesto: no se puede presentar una moción de censura sin el visto bueno de Aguado y la dirección de Ciudadanos.

Para proponer una moción de censura se necesita el 15% de las firmas de los diputados que conforman la Asamblea, Más Madrid, con 20, podría presentarla, pero necesitaría del apoyo obligatorio de PSOE y Cs para que saliera adelante. Ambas formaciones no podrían entenderse sin los de Íñigo Errejón. "Se trata de una especulación sin fundamento", explican en Cs, porque tanto Aguado como el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, "lo han negado". Sin embargo, todas las posibilidades están abiertas si esta crisis de Gobierno continúa.