La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha adjudicado a dedo, en un proceso sin publicidad y por 30.250 euros (IVA incluido) la realización de vídeos de prevención sobre el coronavirus a una empresa del reportero Cake Minuesa (Juan Ramón Martínez Minuesa), colaborador de OkDiario.

La Consejería de Sanidad emitió el 13 de marzo una resolución en la que ordenaba tramitar y ejecutar "con carácter de emergencia" el trabajo de difusión de "píldoras informativas de la campaña de publicidad sobre el coronavirus". La resolución llegó al Consejo de Gobierno el 1 de abril, y la adjudicación fue publicada el 17 de abril, un mes y cuatro días después de que se dictase esta resolución, como consta en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El documento reconoce que Sanidad directamente solicitó presupuesto a CAELUM PRODUCCIONES, S.L., sin mencionar en ningún caso que se hiciera lo propio con otras empresas. La Consejería no ha respondido a las preguntas de Público sobre este tema. Entre otras cuestiones, este medio preguntó por qué decidieron adjudicar este encargo a Minuesa, cuya empresa nunca antes había trabajado con la administración regional, según el propio portal de Transparencia.

La resolución a la que ha accedido este diario justifica esta contratación en base al artículo 120.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite actuar "sin obligación de tramitar expediente de contratación" cuando sea necesario tomar decisiones "de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro".

El texto asegura que es "urgente y necesario" comunicar consejos preventivos sobre la covid-19, y sostiene que la Comunidad de Madrid no cuenta "con medios propios" para ejecutar la campaña encargada a Minuesa.

En la misma línea, el documento no menciona especificaciones o requisitos técnicos (duración de los vídeos, formato, etc), ni tampoco hace mención detallada a su contenido, o a dónde y cómo se emitirán. Sólo establece que el máximo a cobrar por cada una de estas píldoras informativas es de 1.000 euros –"El precio unitario máximo de cada píldora informativa asciende a 1.000 euros (IVA excluido)"-.

Dado que la base imponible del contrato es de 25.000 euros, se deduce que éste obliga a la realización de, al menos, 25 vídeos. En la información sobre la adjudicación, además, se hace referencia a que la duración del contrato es de 8 días, algo que no aparece en la resolución.

Así, teniendo en cuenta ese periodo de 8 días, y descontando el IVA, el contrato establece que CAELUM PRODUCCIONES cobre 3.125 euros por día trabajado (sobre la base de 25.000 euros). El reportero es administrador único de esta sociedad limitada, cuya constitución consta en el Registro Mercantil de Madrid el 24 de julio de 2015, y que no cuenta con más empleados.

En concreto, el 13 de marzo el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Javier Carmena Lozano, emitió la resolución en la que ordenaba tramitar y ejecutar "con carácter de emergencia" la difusión de estas píldoras informativas de la campaña de publicidad sobre el coronavirus.

Los trabajos para la realización de estos vídeos que desglosa esta resolución hacen referencia al "desplazamiento del equipo"; las tareas de grabación; la edición y posproducción de imagen y audio; la narración en off y la posterior entrega del producto final, así como "los cambios necesarios hasta conseguir el resultado final deseado".

"La Consejería de Sanidad ha acordado la difusión prioritaria de píldoras informativas con la finalidad de informar a la población y que los ciudadanos adopten las medidas preventivas que les corresponden, sepan cómo deben actuar y dirigirse, en caso de necesidad a los servicios sanitarios en relación con el COVID-19", abunda el texto.



Los ataques de Ayuso y Minuesa al Gobierno

Durante la emergencia del coronavirus, Ayuso se ha caracterizado por su constante confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, sin olvidar sus múltiples polémicas a cuenta de su propia gestión, sobre sus declaraciones o el episodio de la dimisión de su directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por su rechazo a que la Comunidad de Madrid aspirase a pasar a la fase uno del plan para la desescalada del Ejecutivo central.

Minuesa ha alabado el hospital de Ayuso en Ifema; también ha acusado al Gobierno de Sánchez de querer instaurar "una dictadura"

Por su parte, el 31 de marzo Minuesa publicó en el citado medio un reportaje en el que alababa el Hospital de Ifema, uno de los ejemplos de su gestión más reivindicados por la propia Ayuso. Un hospital "montado en un tiempo récord, felicitado por la OMS, por los especialistas en covid-19"; "Montado en Madrid con todas las dificultades, no solo sanitarias sino de la izquierda radical, creando bulos y haciendo política de los muertos", siempre según sus propias palabras.

En algo más de cinco minutos de vídeo, introdujo otra de sus intervenciones afirmando que este hospital", "un milagro", se ha levantado mientras la "izquierda ataca radicalmente con el hashtag Ayuso culpable, PP culpable". Entre las preguntas a los entrevistados: "¿Madrid crees que ha liderado? Hemos visto que el Gobierno central no ha liderado, ha estado abarrotao, el Gobierno central incluso ha incautado material, ha ralentizado"; "En general todo, ¿la satisfacción es máxima por parte de los sanitarios y de los enfermos?". "¿El rey dijo ‘vais a pasar a la historia’? Bueno, pues qué orgullo", fueron otras de sus frases.

Además, durante la pandemia ha cargado con dureza contra el Gobierno de Sánchez, acusándole desde su perfil de Twitter de querer instaurar una "dictadura" (26 de abril). "Somos el vulgo q no se entera, lúmpenes al servicio del socialcomunismo q todavía no comprendemos q la dictadura q viene, es por nuestro bien. Ellos son superiores y 30.000 muertos es algo normal. No aprendemos y deberíamos estar agradecidos". "No tienen ni puta idea d cómo minimizar las muertes pero clavan su estrategia para llevar a cabo su plan dictatorial" (19 de abril).



Somos el vulgo q no se entera ,lúmpenes al servicio del socialcomunismo q todavía no comprendemos q la dictadura q viene, es por nuestro bien.

Ellos son superiores y 30.000 muertos es algo normal.

No aprendemos y deberíamos estar agradecidos.



De verdad...

Qué vergüenza!!! https://t.co/EnYAtO4lyC — cakeminuesa (@cakealatake) April 26, 2020

“..minimizar el clima contrario a la gestión del Gobierno”

No tienen ni puta idea d cómo minimizar las muertes pero clavan su estrategia para llevar a cabo su plan dictatorial.

Mi homenaje a la G. Civil q nos protege en la calle .

No permitiremos sea manipulada por chavistas. pic.twitter.com/qnrTtbIKQy — cakeminuesa (@cakealatake) April 19, 2020

En la misma línea, ha sido muy crítico con las ayudas del Gobierno a televisiones privadas durante la crisis del coronavirus, por valor de 15 millones de euros. El 4 de abril, la web Periodista Digital, que dirige Alfonso Rojo, recogía una intervención de Minuesa en la que reclamaba a los grupos Atresmedia y Mediaset que devolvieran las cantidades recibidas en este marco, para distribuirlas entre los afectados por la crisis del coronavirus.

Este diario ha intentado contactar con Minuesa, sin éxito. El reportero ya acaparó titulares en octubre de 2019, cuando fue detenido intentando colarse en la basílica del Valle de los Caídos días antes de la exhumación del dictador Francisco Franco.