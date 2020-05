La Comunidad de Madrid adjudicó en julio de 2019 un contrato de 17.981 euros con IVA a Coyser SA, la empresa propiedad del padre del vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos), pero ocultó dicho contrato durante cinco meses ya que no lo publicó en la web de la Contratación Pública de la comunidad autónoma hasta diciembre, según informa El Confidencial en una información firmada por Pablo Gabilondo.

De acuerdo con esta información, la empresa del padre de Aguado fue contratada para "el suministro de impresoras y tarjetas". El contrato tenía una duración de nueve días.

La ley establece que "la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente", pero en el caso de la empresa del padre de Aguado pasaron cinco meses hasta su publicación. "Como era de julio, tercer trimestre, la documentación se mandó a principios de octubre. No sabemos por qué se tardó más de lo normal en publicarlo y salió en diciembre", han reconocido fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid a El Confidencial. Otra explicación añadida que ofrece la Comunidad de Madrid a este medio es que "por el cambio de la legislatura y la acumulación de contratos" se retrasó la publicación de dicho contrato con la empresa del padre de Aguado.

Este no es el primer contrato de la empresa Coyser SA y la Comunidad de Madrid. En enero de 2019 la empresa de Aguado fue adjudicataria de un contrato de suministro de "material de telefonía" a la Consejería de Transportes y Metro Madrid durante un año por 5.431 euros con IVA. Ese contrato se publicó cuatro meses después.

Pero la historia viene de más atrás. Ya el pasado mes de septiembre Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera portavoz del primer Gobierno de José María Aznar y ahora es el principal asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, denunció en Twitter que "al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid". "Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿No?", añadía.

Se refería Rodríguez a una adjudicación de 106.000 euros que recibió la empresa del padre de Aguado en 2011 para la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones.

"Me dicen periodistas que el señor Aguado no responde nada sobre el contratito de 102.000 euros a su padre por parte de la Asamblea de Madrid. Y argumentan que él no estaba en política... ¡Coño!, ¡¡¡¡¡Ni Díaz Ayuso cuando el aval a los socios de su familia!!!!", afirmba más tarde Rodríguez en otro tuit.

Esta nueva información añade más tensión a la relación entre PP y Ciudadanos, un tanto agrietada tras conocerse que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se aloja en un apartamento de lujo propiedad de Room Mate a precio de ganga y la posterior publicación de un publicación "por error" de un contrato a esta empresa por parte de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos.