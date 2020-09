El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de convertir la lucha contra el avance del coronavirus en la región una disputa política con el Gobierno central. Durante los últimos días ambas administraciones han mantenido conversaciones a distintos niveles para intentar llegar a un acuerdo sobre las medidas sanitarias que se deben aplicar en la región, y evitar así un enfrentamiento -como el que se produjo el pasado viernes- y que el Gobierno tenga que intervenir la Sanidad madrileña.

Una posibilidad de la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha evitado hablar este lunes porque "a quien corresponde tomarlas es a la comunidad". Aun así, Illa ha recalcado que esperan tener "una respuesta satisfactoria" por parte del gobierno madrileño en la próxima reunión del "grupo covid-19", programada parta este martes. Se trata de una previsión muy optimista, teniendo en cuenta que la reunión entre Illa y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha finalizado este lunes sin acuerdo.

El titular de Sanidad ha pedido este lunes a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que "se deje ayudar y que escuche". Fuentes gubernamentales aseguran que la intervención de Madrid no se puede demorar mucho tiempo. Si se diera el paso la decisión podría ser refrendada en el Consejo de Ministros esta misma semana, utilizando para ello la Ley General de Sanidad y las últimas modificaciones incluidas en el decreto de "nueva normalidad".

Todo dependerá de lo que ocurra en la reunión de este martes, en la que aparte de Illa y Escudero también participarán la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. "Cuanto más tardemos, más duras serán las medidas que habrá que tomar", ha explicado el ministro de Sanidad.

La de este lunes ha sido la primera reunión de ambas administraciones después de que Illa expusiera públicamente que el Gobierno central no estaba de acuerdo con las medidas que la Comunidad de Madrid aplicó para hacer frente al avance del virus. El Ejecutivo regional -conformado por PP y Cs- situó en 45 las zonas básicas de salud con restricciones, mientras que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez pedía hacerlo extensivo a toda la capital y a los municipios que superaran los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Madrid advierte de que "no aceptará imposiciones"

La Comunidad de Madrid no aceptará ninguna "imposición" del Gobierno Central, en palabras de Ruiz Escudero, y ha pedido explicaciones a Sanidad de porqué exige criterios que no aplican en el resto del Estado. "No solo hay que hacer una valoración desde el punto epidemiológico, si no en algo que hemos podido constatar que es la capacidad asistencial", ha señalado el consejero.

El dirigente madrileño ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de advertencia al Gobierno central. "La vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños", ha dicho. "Espero que el Gobierno no tenga ni la tentación de intentarlo". A su juicio, la comunidad "no tiene ninguno de los criterios para una posible intervención".



Escudero ha negado que su Ejecutivo haya planteado como una "batalla ideológica" la lucha contra la pandemia, tal y como le ha afeado este lunes Illa. Esto sucede después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya acusado al presidente Sánchez de dar "instrucciones de atacar a Madrid" tanto al ministro de Sanidad como al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y de tener una motivación ideológica y no científica.

La "solución creativa" de Ayuso y las disculpas de Aguado

En la misma línea se expresó Isabel Díaz Ayuso en una improvisada entrevista en Antena3 el domingo noche. A su juicio, las medidas que propone el Gobierno central se basan en un motivo "político" e insistió en que el confinamiento total en Madrid no es posible" ya que "Madrid no se puede confinar sin más. "Eso es lo fácil. Hay que ir a soluciones intermedias creativas", pidió.



Por su parte, el vicepresidente Ignacio Aguado ha pedido disculpas por la imagen que se está trasladando desde ambas administraciones. "Pedí un Grupo de Trabajo para acordar medidas entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, no para convertirlo en un ring de boxeo", ha escrito a través de su cuenta de Twitter, después de la intervención de Ruiz Escudero.