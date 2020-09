La Comunidad de Madrid considera que la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud, que supondrá endurecer las restricciones de movilidad en diez municipios de esta región, "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada "por consenso". "El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", ha dicho en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

El titular de Sanidad de Madrid ha revelado que los servicios jurídicos y la Abogacía de la Comunidad de Madrid "tomarán las medidas oportunas si se publica en el BOE la publicación". "Madrid siempre va a tomar las decisiones que sean mejor para contener el virus. No entendemos la imposición", ha afirmado.



El dirigente madrileño se basa en el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial, que señala que los acuerdos "se aprobarán, en su caso, por consenso", para oponerse a la orden del Gobierno. A su juicio, dicho punto no se ha cumplido porque son varias las comunidades autónomas -la mayoría de ellas lideradas por un gobierno del PP- las que se han opuesto al plan de Sanidad.

Ruiz Escudero ha presumido de que la situación en la región es "estable", pese a que se sitúa a la cabeza en Europa en número de contagios. "Vamos detectando un descenso en el número de ingresos y que hay menor presión hospitalaria. También en los casos que se van atendiendo en Atención Primaria", ha dicho. Sin embargo, hay serias dudas sobre la realidad que representan estos datos, como ya ha explicado Público.

El dirigente madrileño ha evitado censurar públicamente al vicepresidente Ignacio Aguado después de que este admitiera que se había llegado a un "principio de acuerdo" con el Gobierno. Sin embargo, sí ha lanzado un reproche al ministro de Sanidad, Salvador Illa: "El mensaje de crispación que lanza Illa no es el adecuado", ha expresado.