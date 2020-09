El plan de Sanidad sobre las nuevas restricciones sale adelante pese al rechazo de Madrid, Andalucía, Galicia y Catalunya

El Consejo Interterritorial de Sanidad termina sin acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Según ha podido confirmar Público, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Catalunya han votado en contra de la propuesta que ha presentado el Ministerio de Sanidad. En este órgano suelen tomarse las decisiones por consenso pero, si no se llega a él, se pueden adoptar acuerdos con mayorías, como ha ocurrido este miércoles.

Entre las autonomías del PP, Murcia se ha abstenido y Castilla y León ha votado a favor de la propuesta del Gobierno. La ciudad autónoma de Ceuta también ha votado en contra. El resto de comunidades han votado a favor, aunque no todas están de acuerdo al 100% con la propuesta por la forma en las que se ha llegado a ella. El presidente de Asturias, Adrián Borbón, ya criticó el anuncio de Illa este martes: "No me gustan los acuerdos bilaterales, ni con Cataluña, ni con Madrid".

Durante la reunión también han mostrado varias comunidades su malestar por el acuerdo "bilateral" entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Según pudo saber Público, Euskadi, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura y la Comunitat Valenciana han reclamado que el Consejo Interterritorial es el espacio para debatir estas propuestas. Pese a esta disconformidad, las comunidades han votado a favor por lo que el plan de Sanidad sale adelante.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que las restricciones se aplicará en Madrid capital y otros nueves municipios de la región.



El plan de Sanidad se basa en restringir la entrada y la salida de las grandes ciudades más afectadas y, en ellas, aplicar otras medidas como reducir aforos, limitar las reuniones sociales a seis personas, cerrar parques infantiles o restringir a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales. En la hostelería y restauración y de juegos y apuestas pide que se cierren a las 23.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

El "criterio homogéneo" que quiere aplicar el Gobierno en toda España para estas restricciones es sobre los municipios de más de 100.000 habitantes en los que se den las siguientes tres condiciones: una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad en las PCR superior al 10% y ocupación de las UCI superior al 35% en la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio.

Ayuso rompió el acuerdo con Sanidad en menos de 24 horas

La Comunidad de Madrid fue la primera en rechazar el plan de Sanidad públicamente. Pese a que no habían pasado ni 24 horas desde que el Gobierno y Madrid habían llegado a un "principio de acuerdo", el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lanzó un comunicado rechazando la propuesta.

Según el comunicado oficial de la Consejería de Sanidad, no estaban conformes con aplicar las nuevas restricciones a la capital. Además, pedían explicaciones sobre la base científica de aplicar restricciones cuando la incidencia supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y reclamaban que se tuvieran en cuenta otros criterios como la capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI y la capacidad diagnóstica.



Por otra parte, Alba Vergés, consejera catalana de Sanidad, ha comparecido tras el Consejo Interterritorial para explicar su postura. "Una incidencia de 500 es un nivel escandaloso. Seguimos pidiendo responsabilidad de actuar por parte de quien tiene unas cifras como estas dentro de un contexto de gran ciudad y de movilidad respecto a otros territorios. El contexto es preocupante en Madrid y Madrid sigue sin voluntad de actuar", ha lamentado este miércoles.