Los Comuns amenazan a ERC con retirar su apoyo al Govern si rechaza la reforma laboral

La validación parlamentaria del decreto que ha establecido la nueva reforma laboral pactada entre el Gobierno español, los dos principales sindicatos estatales —UGT y CCOO— y la patronal se ha convertido en un terremoto político en el Congreso. Especialmente por el impacto que tendría que no se convalidara y la incertidumbre que existe sobre el resultado a 24 horas de la votación. Pero el seísmo ha trasladado una réplica de alta magnitud al Parlament.

La apuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz en este trascendental tema ha llevado a En Comú Podem, según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado Público, a amenazar a Esquerra con retirar sus apoyos parlamentarios al Govern que preside el republicano Pere Aragonès si ERC no da su apoyo al texto planteado.

La presión a Esquerra ha sido muy fuerte desde que se aprobó en el Consejo de Ministros el decreto ley de la nueva reforma laboral. Por parte de Unidas Podemos, y directamente de Yolanda Díaz, con advertencias de que "quien vote en contra tendrá que explicar a los trabajadores y las trabajadoras por qué quiere dejarlos con menos derechos que los que ahora tienen con el decreto en vigor". Pero también de parte de los sindicatos implicados en el acuerdo, especialmente UGT que tiene en Esquerra una base de cuadros importantes con referentes como el propio exconseller de Treball, Chakir el Homrani.

Una estrecha relación que estaría provocando algunos debates internos en ERC aunque a esta hora se impone el 'no¡ en la estrategia de la dirección, según fuentes del partido. La reciente visita y el baño de masas sindical de la vicepresidenta a las sedes de UGT y CCOO en Barcelona formó parte de la estrategia de presión. La publicación de los datos del paro de este miércoles, con una mejora sustancial, también supone un nuevo ariete para insistir a los republicanos.

Más madera a la caldera de la presión

Ahora los socios catalanes de Unidas Podemos dan una vuelta de tuerca más a la presión hacia los republicanos —con la amenaza de romper con el Govern— que no es baladí. Sobre todo si se tiene en cuenta que En Comú Podem se ha convertido en el principal socio del Ejecutivo de Pere Aragonès.

Los Comunes han sido decisivos para aprobar los presupuestos de Catalunya y otras leyes fundamentales

La ruptura con el Govern del principal socio parlamentario, la CUP, no solo echó por tierra hace unas semanas la mayoría independentista en el Parlament, también dejó a Esquerra y Junts en minoría dando la oportunidad a En Comú Podem de ser decisivos. Y así sucedió con el acuerdo y aprobación de los presupuestos de la Generalitat, ley fundamental para continuar con la primera legislatura de Aragonès. Pero también con otras normas fundamentales como el plan para la implantación de las energías renovables en Catalunya que ha diseñado el Govern.

De hecho, los números cantan y certifican que En Comú Podem es el principal socio parlamentario del Govern ya que, en lo que va de legislatura, Esquerra y Junts han aprobado el mayor número de medidas parlamentarias con ellos. Más que con ninguna otra fuerza. Lo cierto es que un cierre de En Comú Podem supeditaría nuevamente el Govern a los imprevisibles, difíciles y tempestuosos apoyos de la CUP en exclusiva abriendo un horizonte de inestabilidad. Tan complicadas que los anticapitalistas este mismo miercoles han dejado plantado a Aragonès en el inicio de su ronda de contactos con los grupos y entidades soberanistas para trazar un plan que "rearme al independentismo".

ERC se resiste: "Sin movimiento no se puede avanzar"

El tiempo corre y la negociación va a contra reloj antes de la decisiva votación de este jueves para convalidar o hacer caer el decreto. En Esquerra aseguran que su objetivo "no es tumbar el decreto sino mejorarlo porque ahora es profundamente insuficiente". Pero repiten una frase constantemente tanto en Madrid con el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, como en Barcelona por parte de la portavoz Marta Vilalta: "No podemos votar a favor sin una negociación y el Gobierno español no se ha movido ni un milímetro. No podemos movernos si ellos no se mueven".

Respecto a la amenaza de los Comuns, en Esquerra lamentan que se plantee este "ultimátum" ya que para los republicanos supone "supeditar la dinámica política de Catalunya y del Parlament a la del Congreso" e instan a En Comú Podem "a presionar a sus socios en Madrid para que se abran a negociar".

Para Esquerra resulta "imposible" votar a favor de una reforma laboral que no incluye ninguno de sus principales puntos de exigencia: recuperar las indemnizaciones de 45 días por año trabajado, los salarios de tramitación, el permiso administrativo previo para la ejecución de un ERE y que lo gestione la Generalitat o las mejoras para reducir la parcialidad contractual, entre otras. La percepción en Esquerra es que la presión hacia ellos desde Unidas Podemos en Madrid y los Comuns en Catalunya tiene más que ver con "el proyecto político personal de Yolanda Díaz" que con la aprobación del decreto en el Congreso, que dan por hecho.

A la espera del PDeCAT

Después del anuncio del voto favorable de Más País y Compromís y a la espera que a lo largo del día el PDeCAT desvele la posición final de sus cuatro decisivos votos, en Esquerra dan por hecho que el Gobierno tiene atada la votación con Ciudadanos, el PDeCAT y otros grupos minoritarios.

ERC: "El Gobierno debe tener en cuenta que aprobar la reforma laboral con Cs tendrá consecuencias"

"No votaremos a favor de un texto que se nos ha planteado cerrado solo porque Yolanda Díaz nos necesita de comparsa", afirma un dirigente de Esquerra, refiriéndose a las reticencias que existen en Unidas Podemos de que el decreto se convalide con Ciudadanos como socio principal.

Y si En Comú Podem lanza ultimátums en el Parlament, Esquerra también recuerda que más allá de la votación de este jueves, ellos continúan siendo una pieza clave de la mayoría de la investidura en el Congreso. "No siempre se repetirá una aritmética tan ajustada y el Gobierno español debe tener en cuenta que aprobar el decreto de la reforma laboral con Ciudadanos tendrá consecuencias", aseguran. En todo caso, lo que no deja claro Esquerra es si existe la posibilidad que sus trece diputados se acaben absteniendo, cosa que facilitaría mucho más la ahora ajustada votación.

En Comú Podem: "Nadie entenderá el rechazo"

Por su parte, En Comú Podem defiende el decreto tal como está y se alinea al 100% con Yolanda Díaz. La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, pide a Esquerra que reflexione su voto sobre la reforma laboral y que escuche a sus votantes y a los agentes sociales. "El jueves se vota si cambiamos el modelo de precariedad y temporalidad de los últimos 40 años o lo dejamos intacto, ¿quién puede estar en contra de combatir la precariedad y la temporalidad?", se pregunta Vidal, remarcando que votar en contra de la reforma laboral "no supone absolutamente ningún beneficio para nadie: ni para trabajadores, ni para empresarios".

Aina Vidal: "Nadie entendería que los trabajadores se despierten el viernes con sus derechos arrebatados"

"Esta es una buena norma, sin retrocesos para la clase trabajadora, que nos permite abordar los principales retos del mercado de trabajo", según la portavoz de los Comuns. Nadie entendería, ha aseverado Vidal, que grupos "que se llaman de izquierdas" votaran en contra y "se desentendieran de las consecuencias que tendría para la mayoría de la gente trabajadora en España, Catalunya y Euskadi volver a la reforma del PP".

En definitiva, ha insistido, "nadie entendería que los trabajadores y trabajadoras de este país se despertaran el viernes con sus derechos arrebatados". Vidal remarca que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no se levantará de la mesa y seguirá negociando "hasta el último minuto", pero ha advertido que para llegar a acuerdos "hace falta salir del 'no porque no' ".