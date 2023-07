Un concejal de Vox equipara el sexo con las mujeres con el trato a los burros en el arado

El concejal de Vox en Béjar (Salamanca) y miembro del gobierno municipal Jonathan Sánchez García ha compartido de nuevo una publicación de hace tres años en la red social Facebook, donde compara el sexo con una mujer con el trato a un burro en el campo.

En su mensaje, Sánchez muestra dos imágenes: una de un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer, a la que agarra del pelo mientras está de espaldas, y otra de un labrador guiando a su burro con un arado entre surcos.

El texto en Facebook, escrito por el edil de Vox, insistía en comparar la imagen de la mujer a la que se le tira del pelo mientras se practica sexo con ella y el burro en el arado: "Lo que no se aprenda en el campo...", a modo de chiste de pésimo gusto.

La publicación del ultraderechista estaba acotada solo para sus amigos en la red social, sin posibilidad de compartirla. Sin embargo, después de que el pantallazo de su publicación corriera como la pólvora por Béjar, Sánchez eliminó de sus amigos en la red social a muchos de los que denunciaron este hecho, además de borrar la mencionada imagen.

Público ha podido acceder al pantallazo de la publicación y ha confirmado con Vox en Béjar el mensaje del concejal y miembro del gobierno municipal.

De hecho, Purificación Pozo, hoy teniente de alcalde de Béjar por Vox y hasta la pasada legislatura edil con el PP en la misma localidad, ha asegurado a este periódico que su compañero en el partido, Jonathan Sánchez, le ha confirmado que es una publicación de hace años, pero que no tiene el sentido peyorativo de "banalizar la violencia machista" tal y como le han querido dar a entender "los concejales del PSOE que le han acusado en redes sociales".

El concejal de Vox en Béjar (Salamanca) Jonathan Sánchez García, autor del texto e imagen del facebook. — Imagen del Ayuntamiento de Béjar.

La portavoz ultraderechista, sin embargo, no hace alusión a que tres años después de aquel mensaje en Facebook, su autor lo ha vuelto a compartir recientemente en la misma red social.

Por su parte, el socialista Antonio Cámara, ex alcalde de Béjar de 2019 a 2023 y actualmente concejal del ayuntamiento textil a pesar de haber ganado las elecciones, ha mostrado su enfado a través de un escrito en Facebook, a pesar de no nombrar al concejal de Vox. En esta red social el exalcalde, gracias al pacto del PP con Vox en Béjar, destaca que "me hierve la sangre".

El socialista bejarano afirma también en su perfil que "no es una broma. Es como piensan".

Una cuestión de derechos humanos

Además, Cámara resalta que "han llegado a las instituciones, ahora hasta las juntas de Gobierno de los ayuntamientos. Incluso al nuestro (Béjar) por aquello de los pactos y coaliciones para gobernar bien. ¿Un gobierno de violencias? No les blanqueemos. Les tenemos al lado y se lo estamos permitiendo. Unos, votándoles. Otros, pactando. Es una cuestión de derechos humanos", añde.

"No podemos mirar a otro lado. No quiero esto, ni en Béjar, ni en Castilla y León, ni en España"

Para el exalcalde de Béjar, "callarse no es ni ético ni moral. No permitamos estas normalizaciones. Sigo indignado. No es una broma, es lo que vienen a implantar y normalizar. No podemos mirar a otro lado. No quiero esto, ni en Béjar, ni en Castilla y León, ni en España. Y no quiero ser cómplice con mi silencio", insiste.

Pacto de perdedores en Béjar entre PP y Vox

Vox ha logrado entrar en el Gobierno del Ayuntamiento de Béjar gracias al pacto con el PP en la ciudad salmantina. Las elecciones del 28M las ganó el PSOE con 2.609 votos (41,65% de los votos), mientras el PP sumó 2.397 votos (el 38,26%) con otros 7 concejales. Los 860 votos de Vox en la ciudad textil le dieron 2 concejales (13,72%) que, tras el pacto con el PP, les hizo sumar la mayoría absoluta con la que ahora gobiernan.

El actual alcalde de Béjar es Luis Francisco Martín Hernández, conocido en Salamanca por la polémica que se generó cuando era concejal en la localidad charra en 2005 y que le llevó a ser condenado por usurpación de funciones a un año de prisión e inhabilitación para cargo público.

Entonces Martín fue nombrado secretario interventor accidental en la localidad salmantina de Puente del Congosto por la alcaldesa Soledad Arana, también condenada por prevaricación a siete años de inhabilitación para cargo público.

Su contratación se hizo “prescindiendo (…) de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no reuniendo el agraciado con dicho nombramiento la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría del puesto", como apuntaba la sentencia.

Curiosamente, tras conocerse su designación como número 1 por Béjar, la concejala popular Purificación Pozo se dio de baja y encabezó después la candidatura de Vox en la ciudad salmantina.