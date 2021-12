Concentración en Madrid "por una Ley de Memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo"

El colectivo de víctimas del franquismo y de la dictadura ha celebrado una concentración en Madrid para exigir que la Ley de Memoria Democrática juzgue los crímenes del franquismo y posicionarse en contra de la Ley de Amnistía. Consideran que debatir el proyecto de ley presentado por Unidas Podemos y el PSOE es "la última oportunidad para que la acción de la justicia recaiga sobre los criminales franquistas aún vivos".



El colectivo ha mostrado su desconfianza ante la enmienda presentada por la coalición de Gobierno frente a la Ley de Amnistía al entender que se "pasa la pelota a la justicia española", que "considera que los crímenes del franquismo no son crímenes contra la humanidad, están prescritos, y además, están amnistiados". La enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos tiene la intención de derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía para evitar la "impunidad" sobre los "crímenes de lesa humanidad".



Las víctimas han expresado su descontento en el manifiesto entregado en el Registro del Congreso de los Diputados en el 73 aniversario de la aprobación de la Carta de Declaración Universal de Derechos Humanos. Por su parte, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha reivindicado las enmiendas registradas en la Ley de Memoria Democrática.



Enrique Santiago considera que la Ley de Amnistía ya no será "excusa" para no juzgar a sus responsables

El portavoz ha declarado que la proposición "combate contra la impunidad de los crímenes" franquistas y considera que la Ley de Amnistía ya no será "excusa" para no juzgar a sus responsables. Sostiene que España estará "en condiciones de juzgar y conocer los crímenes del franquismo, para garantizar la verdad y la reparación de estos delitos".



Para Santiago, el texto de las enmiendas, sobre todo en la enmienda que fija a los crímenes contra derechos humanos no son amnistiables y no prescriptibles, hace que la Justicia pueda juzgar los casos de "torturas, asesinatos o desapariciones" forzosas cometidos durante la dictadura, según recoge Europa Press. El portavoz considera que la impunidad de los crímenes se debe a una "dejadez" de la justicia a la hora de "no perseguir" los delitos del franquismo "escudados" en la Ley de Amnistía y no que sea un problema de la normativa en sí misma.



Mientras tanto, los colectivos siguen mostrando recelo frente a la ley y las enmiendas propuestas, a lo que Santiago ha respondido que aunque el proyecto puede ser mejorado durante su tramitación, las enmiendas garantizan que no habrá impunidad de los crímenes franquistas.