El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció tras la reunión de la Conferencia de Presidentes para asegurar que pese al incremento de contagios no se está en la misma situación que en marzo de 2020 ni en las pasadas navidades, por lo que el Ejecutivo no adoptará más medidas restrictivas que volver a hacer obligatorio el uso de mascarillas en el exterior con determinadas excepciones.

Sánchez indicó que el esfuerzo que quiere hacer el Gobierno es en mayor vacunación y dotar de más medios al sistema sanitario para combatir el rebrote de la pandemia.

Sánchez explicó que el uso de las mascarillas en el exterior ha sido propuesto por una amplísima mayoría de las comunidades autónomas y en cuanto a las restricciones de aforo o de personas que pueden reunirse, recordó que esa competencia está en las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno justificó estas decisiones porque la nueva variante, aunque es más contagiosa, no parece ser de tanta gravedad y no está colapsando el sistema sanitario. No obstante, indicó que el sistema de atención primaria necesita refuerzo y el Consejo de Ministros también aprobará medidas para reforzarlo en la reunión de este jueves.

Para Sánchez, la situación en España con respecto al pasado año también es diferente por el amplio porcentaje de vacunados que hay en España que, según dijo, alcanza al 90% de la población mayor de 12 años.

Sánchez negó que pudiera hablarse de diecisiete navidades diferentes en España, recordó que la incidencia de la pandemia no es la misma en cada territorio y, además, indicó que está en la potestad de los gobierno autonómicos aplicar restricciones o emitir recomendaciones en función de su situación pandémica. En este sentido, recordó que la mayoría de las medidas adoptadas por las administraciones regionales han contado con el aval de los jueces.

(Habrá ampliación)