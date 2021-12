Ayuso y Vox se vuelven a rebelar contra el Gobierno y el propio PP por el uso de mascarillas en exteriores

Como viene siendo habitual durante toda la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido la protagonista de la discordia en la Conferencia de Presidentes celebrada este miércoles. La mandataria madrileña se ha vuelto a rebelar ante algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hace también contra los dirigentes territoriales del PP, su propio partido. En este caso se trata de la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre salvo algunas excepciones anunciadas por el presidente del Gobierno. Ayuso se ha mostrado radicalmente en contra de esta medida, al igual que Vox.

Según ha trasladado su equipo a los medios poco después del encuentro interterritorial, Ayuso, ha trasladado a Sánchez que el uso de mascarillas en el exterior, si no hay distancia, debería ser una recomendación, pero no obligatorio. Sánchez en rueda de prensa ha aclarado que habrá ciertas excepcionalidades, como si estás con convivientes, si practicas deporte o si estás en espacios naturales. Al mismo tiempo Ayuso ha insistido en que la política contra el Covid-19 tiene que pasar por el "autocuidado, las vacunas, los test y los no cierres sin datos científicos".

Ayuso ha asegurado que el "mejor rastreo es el de la vacunación" y que es necesario un "replanteamiento a los fondos Covid-19 porque Madrid ya ha destinado 2.260 millones, la mayoría a gasto estructural". La presidenta también dice apostar "por dar alternativas, como los refuerzos telefónicos para las personas que den positivo con test de autodiagnóstico, y por una legislación que aclare, por ejemplo, el concepto de cuarentenas y de aislamientos".

En una entrevista concedida a TeleMadrid ha incidido en estos mensajes. "Hacer obligatorias las mascarillas al aire libre y nada es lo mismo. En Madrid cuando hay aglomeraciones la gente la usa", ha defendido Ayuso, que considera que a la ciudadanía hay que "tratarles como adultos". "Lo único que necesitan los ciudadanos es información", ha añadido.

Otro aspecto señalado por la presidenta de la Comunidad de Madrid es el refuerzo de la Atención Primaria. Ha anunciado más contrataciones, justo un día después de soliviantar los ánimos de los sanitarios, a los que responsabilizaba del colapso en la región. Los sindicatos denunciaron estas "calumnias" y estudian llevarla a los tribunales por sus palabras.

Contra la obligación del uso de las mascarillas al aire libre también se ha rebelado Vox. El líder ultraderechista, Santiago Abascal, ha escrito el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. "Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas. Responderemos en los tribunales .. mientras tanto , si yo voy por la calle y con distancia suficiente… No me la voy a poner".

Los otros presidentes autonómicos del PP, Juanma Moreno, Alberto Nuñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras se han mostrado partidarios de esta medida. De hecho, ya lo habían pedido durante esta semana antes del encuentro de hoy. Desde la dirección nacional de Génova no se han pronunciado de forma oficial al respecto, tampoco el presidente nacional de los populares, Pablo Casado.

No es la primera vez, ni mucho menos, que las políticas de gestión de la pandemia abren una fricción entre Ayuso y sus compañeros de partido. El último episodio hasta hoy tuvo que ver con la celebración de las cenas de Navidad en el PP. La presidenta madrileña se rebeló, la semana pasada, contra la cancelación recomendada y ejecutada desde Génova y la dirección regional del partido.