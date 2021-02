Las comparecencias de los candidatos al Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidencia han finalizado este miércoles. Desde principios de enero, 87 de los los 94 que estaban llamados a desfilar en el Congreso de los Diputados, han presentado sus proyectos para formar parte y presidir el consejo rector del ente público. Asimismo, la comisión Consultiva de Nombramientos ha dado su visto bueno a todos los 87 aspirantes que han defendido su candidatura, aunque no se ha pronunciado sobre la idoneidad de las otras siete personas, cuyas propuestas han decaído al no comparecer.

El dictamen de la comisión será elevado al Pleno, que elegirá a seis vocales por mayoría de dos tercios en primera instancia. Si no hay acuerdo, la ley contempla como segunda opción una mayoría absoluta avalada por cinco formaciones. Si bien, los partidos buscan el mayor consenso posible para que la renovación de RTVE esté respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Baja que garantice la independencia del ente público.

En este sentido, fuentes del PSOE, Unidas Podemos y Cs reconocen a este medio que el proceso de selección está en su "fase inicial", por lo que no se atreven a poner nombres encima de la mesa hasta que las "mayorías no estén atadas" y se pueda llevar al Pleno una "propuesta más concreta". No obstante, estas fuentes apuntan a que la selección se centra en la lista de los 20 aspirantes que superaron la evaluación del comité de expertos hace tres años y que luego se desechó.

Los 20 candidatos iniciales

Y es que, tras quedar caducado el último consejo de la corporación en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez designó a Rosa María Mateo como administradora única profesional. Mientras, la renovación quedó en manos de un concurso público sujeto a unos requisitos. Después, un comité de expertos designado por los grupos parlamentarios eligió mediante un sistema de puntuación a los 20 aspirantes más idóneos — de los 95 aceptados— para formar parte del Consejo de Administración de RTVE y presidir la corporación pública.

Alicia Gómez Montano, que falleció el año pasado, obtuvo la mejor nota. A la exdirectora de Informe Semanal le siguieron Francisco Javier Montemayor, histórico realizador de TVE; Rafael Camacho, ex director general de RTVA; Manuel Ventero, ex director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE; José Manuel Pérez, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona; Francisco Moreno, ex jefe de los servicios informativos de Canarias; María Eizaguirre, editora del Canal 24horas; Juan Manuel Romero, exdirector de Los Desayunos; Eladio Jareño, exdirector de TVE; y el excorresponsal Vicente Sanclemente.

El resto de la lista lo completaron otros rostros destacados del ente público, como Isabel Raventós Armengol, que participó en la fundación de la Academia de Televisión; Paco Lobatón, presentador del programa de búsqueda de personas desaparecidas Quién sabe dónde; o Roberto Lakidain Zabalza, que actualmente forma parte del Consejo de Informativos de la Corporación.

Sin embargo, la avalancha de recursos presentados a la designación de estos 20 candidatos y las dos convocatorias electorales de 2019 bloquearon el proceso hasta noviembre del año pasado, cuando la comisión mixta que regula este órgano dio salida a más de 30 apelaciones. Una vez resuelta esta situación, la Mesa de la Cámara Baja aceptó por unanimidad la propuesta de su presidenta, Meritxell Batet, de convocar de nuevo a todos los aspirantes para ser examinados ante la comisión consultiva de nombramientos.

La propuesta de la presidenta del órgano de gobierno del Congreso seguía el mismo criterio de los letrados. En este sentido, el equipo jurídico avaló volver a citar a todos los candidatos para respetar el requisito legal de la paridad, pues en la lista ofrecida por los expertos sólo había cuatro mujeres (tres tras la defunción de Alicia Gómez Montano). Con todo, el proceso de selección reanudó su marcha el pasado miércoles 13 de enero en un orden de comparecencias que seguía el criterio de los mejores puntuados en 2018 por el comité de expertos.



Todos los grupos, menos Vox y Cs, avalan a los candidatos

A lo largo de estas semanas, los candidatos han reiterado su "compromiso, independencia, rigor y pluralismo" para defender su candidatura. También, han hecho un llamamiento para que se acabe con la interinidad en la que se encuentran más de 300 trabajadores de la corporación. En líneas generales, la mayoría de los aspirantes han mostrado su rechazo ante lo que consideran un "abuso de la externalización", siendo favorable a optimizar los recursos que ofrece la corporación. El modelo de financiación de RTVE y si debe regresar o no la publicidad es lo que ha provocado más disidencias entre los participantes.

De este modo, tras finalizar este miércoles las comparecencias, la presidenta de la comisión y de la Cámara Baja, Meritxel Batet, ha planteado a los diputados la posibilidad de votar dos propuestas tras la petición de Cs de elegir la idoneidad de sólo los veinte primeros candidatos, ya que siempre ha apostado por el concurso público inicial. "Sin perjuicio de la buena impresión y el trabajo realizado por todos los candidatos, que la elección final se realice entre todas las personas que se presentaron al concurso desvirtuaría el espíritu del propio procedimiento de elección que debe realizarse teniendo en cuenta los principios de mérito y capacidad", apostillan fuentes de la formación naranja a Público.

Esta primera propuesta de Ciudadanos ha salido con el voto a favor de todos los grupos, excepto de Vox. La segunda propuesta, la que incluía a los otros 67 candidatos que han comparecido, ha sido votada a favor por todos los grupos, a excepción de la formación de extrema derecha y con la abstención de Cs.

Sacaluga recurre ante el TC el proceso de selección

El diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha asegurado que "hay candidatos de enorme cualidad y capacidad profesional y proyectos realmente impresionantes", pero ha opinado que el sistema de proceso de evaluación ha sido "cambiante" y lo ha considerado "viciado". "No podemos votar la cualificación de los candidatos ya que hay serias dudas del proceso que se ha llevado. Ha habido un sistema de proceso, de evaluación cambiante y que ya nos dirá el Tribunal Constitucional", ha expresado.

En este sentido, uno de los actuales aspirantes que se quedó fuera de esa lista, Miguel Ángel Sacaluga, presentó este lunes un recurso de amparo al Constitucional en el que asegura que la evaluación de los candidatos que realizó el comité de expertos "no se ajustó a las normas y principios de mérito, capacidad y transparencia", por lo que a su juicio se vulnera el derecho a acceder a ese cargo público en condiciones de igualdad. El periodista, que ya formó parte del Consejo de RTVE durante 18 años, pide que sea declarada nula la convocatoria del concurso, las normas para la renovación del consejo y la resolución del comité de expertos.



Siempre y cuando el Constitucional no diga lo contrario, el proceso de selección sigue su trámite parlamentario. De este modo, una vez concluida esta elección en el Congreso, se tendría que repetir todo este proceso en el Senado para elegir en otro Pleno en la Cámara Alta los cuatro vocales que le corresponden. Cabe señalar que en esta institución, Unidas Podemos no tiene grupo propio, por lo que el PSOE tendrá que amarrar el voto de otras fuerzas para sacar adelante la selección de los cuatro vocales restantes. Al menos, en una primera votación, ya que en segunda instancia sería suficiente la mayoría absoluta que ostenta el partido socialista. Concluida esta votación en el Senado, se convocará otro Pleno en el Congreso para elegir al presidente de RTVE entre los diez vocales, con el mismo procedimiento de votación.