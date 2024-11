El Congreso trabajará una ley para que los delitos graves de delitos sexuales contra menores no prescriban

El Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Cataluña para que los delitos sexuales cometidos por adultos contra menores no prescriban, que ha contado con 305 votos a favor (PSOE, PP, Sumar, Podemos, Junts, ERC, PNV y BNG) y 32 en contra (Vox).

En concreto, la iniciativa está impulsada conjuntamente por el PSC-Units, ERC, Junts y los Comuns y propone modificar el Código Penal para que los delitos contra la libertad sexual cometidos por adultos contra menores no prescriban cuando tengan la consideración de graves. En cuanto a los delitos de este tipo menos graves, el texto plantea que prescriban más tarde con el fin de que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años.

En el turno de portavoces, la socialista Alba Soldevilla ha pedido a la derecha que "no se amparen en la Iglesia" y que trabajen por las víctimas. En este sentido, ha destacado que España "pasó de ser una excepción mundial, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos, a ser el país con el cálculo de víctimas más alto". "Todavía no conocemos el número real de víctimas, porque los datos de las diócesis y las órdenes están incompletos. Y el tiempo pasa para todas ellas, pero no puede pasar a favor de los pederastas", ha recalcado.

Además, Soldevilla ha denunciando que "la negación, la minimización y el encubrimiento ha agravado la situación, permitiendo, en muchos casos, la reincidencia de los agresores".

Por su parte, Nacho Martín, del PP, ha explicado que su grupo no se "esconde" y apoya la iniciativa "en atención a las víctimas", pero que "el debate no es pacífico". En todo caso, ha anunciado que el PP solicitará un trámite de comparecencias de expertos, de juristas "que doten de mayor legitimidad y que doten, en definitiva, de mucha mayor consistencia la proposición de ley".

"Creo que el debate ha de abordarse en muchos otros ámbitos, en muchos otros flancos, que seguramente estén en la cabeza de muchos, pero que hoy por hoy no han sido articulados como debate en el Congreso de los Diputados", ha asegurado Martín.

Vox lo ve un ejercicio de hipocresía

"Por el contrario, la diputada de Vox Carina Mejías ha indicado que la iniciativa suscita en su formación "muchas dudas", por su "aparente buena intención". "Para nosotros esta propuesta es un ejercicio de hipocresía que solo pretende un paripé para desviar el foco de las nefastas consecuencias de sus decisiones políticas que han acabado por beneficiar a delincuentes, pederastas y depredadores sexuales", ha afirmado.

La diputada Gala Pin, de Sumar, ha pedido "continuar trabajando en la educación sexoafectiva, en protocolos de detección en centros educativos e institutos" y hacer que la lucha contra la violencia machista sea "una lucha transversal que contribuya a la reparación y, sobre todo, a la prevención, para que esto nunca más vuelva a pasar".

Por Junts, Josep Pagès ha explicado que es una propuesta "justa" y "necesaria", pero ha reprochado a los grupos que se podría haber aprobado y entrado en vigor hace un año y medio. Además, ha avanzado que presentarán enmiendas a la misma.

Jordi Salvador, de ERC, ha señalado que la ley catalana es una "cuestión de máxima trascendencia", que cuenta con el "apoyo incondicional" de su grupo. "Es un paso adelante muy importante como sociedad que no permitiremos que el silencio impuesto por los abusadores, encubridores y cómplices se mantenga. Es un paso adelante, quedan otros, pero este es un paso adelante", ha subrayado.

Néstor Rego, del BNG, ha tildado de "imprescindible" esta iniciativa y ha dicho que la apoya "por dignidad política y humana". En la misma línea, la diputada de Podemos Noemí Santana, que ha apuntado que se trata de "un deber moral y un paso imprescindible" para proteger a los niños. Además, ha celebrado que, con esta proposición de ley "los abusadores no se puedan amparar y escudarse en el tiempo para evitar sus responsabilidades y que las víctimas puedan acceder a la justicia cuando lo necesiten".

PNV, con "graves dudas"

Mikel Legarda, del PNV, ha destacado las "graves dudas" que le genera a su formación la iniciativa y ha apuntado que confía en que en su tramitación y escuchando a expertos de diversas ramas se puedan pronunciar "con mejor criterio".

En defensa de la iniciativa, la representante del Parlamento de Cataluña, Judit Alcalá, ha pedido poner "todas" las medidas que estén al alcance para erradicar los abusos contra los menores. En este sentido, ha añadido que "la imprescriptibilidad protege a las víctimas adaptándose a su madurez emocional, porque los menores que han sufrido abusos sexuales tardan en procesar, en entender y a comprender qué les ha pasado". Además, ha explicado que el hecho de que no prescriba asegura que tengan el tiempo "suficiente y necesario" para superar las barreras emocionales y que se sientan preparados y busquen la reparación.

Asimismo, la también representante del Parlamento de Cataluña, Raquel Sans, ha recalcado que las denuncias de abusos no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. "Hoy les presentamos esta proposición de ley que ya se aplica en 11 de los 27 países de la Unión Europea y que se aplica en 33 países de todo el mundo. Nos toca a nosotros proteger el futuro, poner fin a la impunidad y ofrecer a las víctimas el derecho al tiempo que tanto reclaman y que tanto demandan", ha destacado.

Igualmente, Susanna Segovia, también diputada del Parlamento catalán, ha expuesto que esta ley es "un primer paso" y ha pedido trabajar en prevención y en reparación. "Hay que pedirles perdón. Hay que darles una indemnización y hay que hacer que asuman las responsabilidades los que han descubierto estos abusos, pero hoy lo que les pedimos a ustedes, lo que les piden ellas, es que las escuchen y que trabajen en este Congreso, también para aprobar una ley, una ley del derecho al tiempo y que ponga fin a la impunidad", ha asegurado.