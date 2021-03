El Congreso rechaza la enmienda a la totalidad de ERC contra la Ley para fijar un máximo de pacientes por enfermera

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con 308 votos en contra, 34 a favor y cuatro abstenciones, una enmienda a la totalidad presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) contra la Proposición de Ley impulsada por el Sindicato de Enfermería (Satse) para fijar un número máximo de pacientes por enfermero en España.

El proponente, Francesc Xavier Eritja Ciuró de ERC, se ha mostrado "completamente de acuerdo con el espíritu de la iniciativa", pero ha señalado que "plantea muchas dudas, sobre todo en el ámbito de la aplicación", además de un conflicto competencial.

"No solo es importante hablar del ratio de enfermeros sino de la formación especializada de los enfermeros para mejorar la calidad de la atención, y también hay que tener en cuenta el papel de la enfermera auxiliar", ha esgrimido.

Sin embargo, su principal queja ha sido la "invasión" de competencias de la Ley en el ámbito autonómico. "Es centralizador plantear una modificación que afecta a la contratación de sanitarios sin contar con los parlamentos autonómicos", ha esgrimido, en consonancia con lo expresado por Concepció Cañadell, del PDeCAT, y Josune Gorospe, del PNV.

Por otra parte, el diputado de ERC ha argumentado que la Proposición de Ley "no viene acompañada de un mecanismo para la financiación". "Sin una garantía clara de financiación, esta reforma va a ser inviable, así de claro. Estamos de acuerdo en que es necesario reforzar las plantillas, es prioritario, pero tenemos demasiada experiencia en propuestas que, a pesar de la buena voluntad, acaban resultando simples declaraciones de intenciones, como la Ley de Dependencia. Estamos cansados ya de reclamar mejoras en la financiación de las CCAA", ha comentado.

La diputada socialista Sandra Guaita Esteruelas se ha mostrado muy crítica con la formación catalana por presentar esta enmienda a la totalidad: "Es una simple enmienda parcial. Se ve que no les gustó que se admitiera a trámite y ahora no les gusta el debate con todos los grupos en igualdad de condiciones. Pero en el fondo no nos extraña. Tantos años a la sombra de la derecha catalana han hecho que copien su manera de hacer política".

Pese a que ha reconocido los "problemas competenciales evidentes", Guaita Esteruelas ha instado a tener en cuenta esta propuesta "por el esfuerzo inconmensurable de la Enfermería y por la casi 700.000 firmas que deben ser escuchadas y debidamente atendidas". "Por todos estos motivos no podemos entender ni compartir la enmienda", ha zanjado.

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos María Márquez Guerrero ha lamentado que "este no es el trámite más adecuado" para establecer una crítica. "La Proposición de Ley pone sobre la mesa un tema que se estaba convirtiendo en tabú: España necesita más empleo público. Una sanidad pública de calidad necesita más trabajadores y con mejores condiciones", ha sostenido.

Al respecto, ha dicho que no "comprende" que exista escasez de personal en Enfermería en España "mientras miles de enfermeros se fueron buscando condiciones dignas": "Es un sin sentido. En cualquier caso, ha admitido que esta norma "necesita mecanismos de financiación adecuados, puede mejorarse y hay que pulir el marco competencial". "Pero para eso tenemos todo el proceso de enmiendas al articulado", ha espetado a ERC.

Por otra parte, Elvira Velasco, del PP, se ha mostrado en contra de la enmienda porque "la Enfermería es un servicio clave para la atención de la salud". "Contar con una dotación de enfermeros adecuada es fundamental para una adecuada atención del paciente. Una plantilla de Enfermería mal dotada incrementa el riesgo de que los cuidados se vean comprometidos", ha manifestado.

Junto a esto, ha denunciado que la enmienda a la totalidad de ERC pretendía sacar de la Proposición de Ley a la sanidad militar: "No entendemos que se excluya a centros de este tipo donde también se presta asistencia". El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha expresado la misma preocupación: "Eliminan la parte referida al Ejército, a la Enfermería militar. ¿Qué pretenden eliminando esta parte?". Al margen de esta cuestión, Díaz ha reivindicado que "es hora de dotar de más recursos a la Enfermería" porque "aparte de ser bueno para ellos repercute sobre todo a toda la sociedad".