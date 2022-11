Los conservadores del CGPJ continúan con el bloqueo para renovar el Constitucional

De nuevo, se ralentiza la renovación del Tribunal Constitucional por parte del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La reunión de la tarde de este jueves entre los representantes del bloque progresista y los conservadores se ha saldado sin que los últimos pongan sobre la mesa el nombre de algún candidato. Y lo que es igual de preocupante: sin garantizar que al candidato de los progresistas, el magistrado José Manuel Bandrés, no se le impondrá un veto, según fuentes del Consejo.

Los representantes conservadores de la comisión negociadora se han comprometido a estudiar la candidatura de Bandrés de cara a una próxima reunión fijada para el próximo 14 de noviembre.

De esta manera, se esfuma la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario el día 10 para cerrar la designación de los dos candidatos al TC, uno por parte de los progresistas y otro, de los conservadores, tal y como estaba previsto en un principio.

Durante los encuentros de la citada comisión se había mantenido hasta ahora la voluntad de no imponer vetos respecto al candidato del bloque contrario. Pero la postura mostrada este jueves por los conservadores hace temer que Bandrés podría no contar con la aprobación del sector conservador y, por tanto, no resultar elegido finalmente en la votación del pleno, que debe contar con una mayoría de 11 vocales, tres más de los que tiene el sector progresista.

Fuentes del sector progresista indican a este medio que la predisposición anunciada por los conservadores, tras la ruptura del PP de las negociaciones con el Gobierno para la renovación del CGPJ, ha sido "un espejismo" y que estos vocales siguen ralentizando las negociaciones e impidiendo un consenso en el seno del Consejo para poder renovar el tercio del TC que está en funciones desde el pasado 13 de septiembre.

Por parte del sector conservador se indicó este miércoles que retomaría el contacto con magistrados del Supremo que en un principio habían descartado ser candidatos para el TC.