Constitución Cortes, en directo: PSOE cierra acuerdos con ERC y JxCat para garantizarse la presidencia del Congreso

Esquerra mantiene la incógnita sobre su voto a la espera de las negociaciones

Esquerra Republicana no tiene decidido su voto favorable a la socialista Francina Armengol para presidir el Congreso de los Diputados y mantiene la incógnita sobre la decisión definitiva a la espera de concluir las negociaciones, a una hora del inicio de la votación.



Fuentes de la dirección republicana aseguran que aún no se ha llegado a un acuerdo con el PSOE en los tres puntos que plantearon los republicanos por boca de la secretaria general del partido, Marta Rovira: una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus, habilitar que se puedan hablar las lenguas cooficiales, entre ellas el catalán, en el Congreso y la tramitación de una ley de amnistía.



Fuentes republicanas apuntan que se continua negociando contrarreloj pero que el PSOE aún no ha concretado respuesta satisfactoria a algunas de las peticiones de Esquerra. Los republicanos harán pública su posición en cuestión de media hora en una comparecencia en el Congreso de los diputados Gabriel Rufián y Teresa Jordà.



Esquerra valora positivamente el principio de acuerdo de Junts con el PSOE, que incluye otras comisiones de investigación como la de las Cloacas del Estado relacionada con la Operación Catalunya o sobre los atentados del 17-A de 2017 en Barcelona y Cambrils, pero asegura que no se puede dar nada por hecho hasta que no se culminen las negociaciones.​