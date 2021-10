La presencia de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha condicionado la jornada de esta mañana en la Convención Nacional del PP. Como era de esperar, tras los últimos acontecimientos. Pese al empeño de la dirección nacional en la organización de diferentes actos dentro del auditorio para arropar a Pablo Casado la noticia estaba fuera. Y ambos equipos han jugado al gato y al ratón para acaparar el protagonismo de la mañana.

Ayuso ha sido la última gran dirigente autonómica en llegar al Auditorio del Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia. Lo ha hecho bajo una gran expectación y acompañada por los gritos de "presidenta, presidenta" de decenas de afiliados. Como si de una performance se tratara, las campanas de una iglesia cercana sonaban al mismo tiempo. Lo que pasaba dentro parecía poco importante en esos momentos. Aires de estrella del rock para la presidenta.

El primer cambio en el programa previsto se anunció en la noche del viernes. De manera discreta, eso sí. En un primer momento, el secretario general del partido, Teo García Egea, iba a participar a primera hora, en la apertura. Pero desde el gabinete de comunicación del PP anunciaban el programa definitivo a pocas horas del comienzo del evento. García Egea desaparecía de la primera sesión y se movía a las 12.00 para pronunciar un discurso en solitario titulado "Sin partido no hay Gobierno". Un intento de darle más protagonismo a los cargos de la dirección nacional ante un más que probable eclipse causado por la asistencia de Ayuso, prevista en todo momento.

La presidenta madrileña llegó la última al evento y fue la única dirigente autonómica que no hizo declaraciones a los medios

Las horas han ido pasando y Ayuso no llegaba. Sobre las 12.00 ya habían aterrizado algunos de los principales barones del partido. Lo hizo pronto Fernando López Miras, presidente de Murcia. Llegó también Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Y poco después, Alberto Nuñez Feijóo, presidente de Galicia, y Juanma Moreno Bonilla. Todos ellos se pararon a atender a los medios de comunicación en la zona habilitada para ello. Ayuso no. Como tampoco lo hizo Casado, por cierto. Sólo asintió ligeramente con la cabeza al ser preguntada por si iba a lanzar un mensaje de unidad en el partido.

Los barones del PP quisieron lanzarlo también. "En absoluto puede eclipsar el liderazgo de Casado. Es nuestra referencia, los demás contribuimos con nuestras singularidades a un proyecto común", dijo Moreno Bonilla en referencia a la presencia de Ayuso. "Unidos vamos a ganar y ése es el objetivo de Ayuso", apuntó el dirigente gallego.

Entre medias, desde el PP se informó de otro cambio en el programa. El exscretario general de la OTAN y exprimer ministro de Dinamarca, Ander Fogh Rasmussen, intervendría ahora antes de García Egea, cuando estaba previsto para después. Es decir, con ese cambio, quizás daría tiempo a Ayuso a sentarse en el auditorio a escuchar su discurso. Y así fue. Por los pelos, eso sí, y favorecida por el retraso acumulado desde primera hora.

García Egea y los “gobiernos de la libertad”

A ritmo de la canción The final countdown, salía a escena el secretario general. "Unidos para ganar", han sido sus primeras palabras. Ha hablado de la "reconstrucción del partido" y de que cuando llegó Casado la situación era difícil. "Había que reorganizarse para resistir. Hoy es fácil ver que la estrategia ha sido adecuada. Cuando la tormenta está encima solo los grandes líderes saben qué hacer", ha destacado.

El número dos del partido ha ido nombrando los principales logros electorales autonómicos de su partido. Los "gobiernos de la libertad". Flores para Moreno Bonilla, para Nuñez Feijóo e incluso personalizaciones por la difícil tarea de los dirigentes de Euskadi y Cataluña, Carlos Iturgaiz y Alejandro Fernández.

La primera mención a Ayuso la ha hecho Egea entremezclada con otros barones. No parece casualidad. Y al hablar de Madrid prácticamente no le ha dedicado palabras. La lideresa madrileña se ha puesto en pie u ha sido ovacionada al proyectarse en el auditorio la portada del diario ABC tras el 4-M, "Madrid tumba a la izquierda", y una foto junto a Casado en el balcón de Génova. Ahí, se levantaba Ayuso, altamente ovacionada. Y ahí, de manera calculada, García Egea ha alabado esa imagen y los ha mencionado juntos. "Aquella noche quedó demostrado algo fundamental que no debemos olvidar nunca. Lo que más teme Sánchez es la unión de todos los españoles en torno al PP. Hay que unir para ganar". Nuevo mensaje de unidad.

"Llevaremos contigo a España a lo más alto", ha concluido un eufórico García Egea dirigiéndose a su líder. Y tras su intervención, llegó la esperada foto. Ayuso y Casado posaban ante decenas de cámaras dentro del auditorio y conversaban brevemente. La imagen más buscada del día.

Ayuso, el "plato fuerte", muestra su lealtad a Casado

Sobre las 14.00 de la tarde ha llegado el "plato fuerte" del día. Así lo ha anunciado la presentadora del acto. Ayuso se ha subido al escenario acompañada del resto de presidentes autonómicos del PP, saludados uno a uno por Casado. La portavoz en el Parlamento Europeo Dolors Montserrat ha ejercido de maestra de ceremonias y se ha deshecho en elogios hacia el presidente del partido.

Nuñez Feijóo, Moreno Bonilla, López Miras han defendido su gestión al frente del Gobierno. Y, por fin, ha llegado el turno de Ayuso. La ovación ha sido visiblemente más notable y larga que la realizada a sus compañeros. "¿Cómo plantar cara a los populismos?", le ha preguntado Montserrat. A partir de aquí ha pasado a relatar sus recetas de Gobierno. "En Madrid hemos demostrado que la defensa de la libertad une a la sociedad. Y por eso creo que partido y Gobierno deben ir a la mano", ha dicho tras desarrollar algunas de sus ideas: "cooperación público privada", defensa de la "empresa y la familia", "una única España", etc. Nada que no haya dicho ya.

Pero entonces saltaban las palabras más esperadas. "Quiero dejar claro algo ante todos y los medios. Estamos presos de comentarios y noticias viviendo un infierno político y mediático desde que decidí dar un paso al frente en Madrid". Y aquí ha mostrado públicamente, nunca lo había hecho de forma tan rotunda, su lealtad a Casado. "Tengo claro dónde está mi sitio y daré lo mejor para Madrid", ha dicho. La ovación, mientras las cámaras enfocaban a Casado, ha sido atronadora. La jornada ha terminado con las intervenciones de Mañueco y Vivas, presidente de Ceuta.

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña comentaban que esperan haber resuelto la duda sobre su disputa con Casado

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña comentaban después que esperan haber resuelto la duda sobre su disputa. Y que el discurso estaba "muy pensado" para ello. De hecho, Ayuso llevaba escrita la intervención. Sobre el aparente ninguneo realizado por García Egea en su intervención, su entorno le ha restado importancia. "Estamos con quien llevo 16 años en política", han sentenciado.

Antes de todo esto, la Convención se había inaugurado con la intervención de la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y de Vicente Mompó, presidente del PP en Valencia. A continuación, llegaba el turno para 17 alcaldes del partido. Presentados por Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, la mesa llevaba por título "Soluciones en tiempos de crisis". "Esta Convención es idea tuya", le dijo Gamarra a Casado, ya acomodado en las butacas del auditorio. "Ellos son la España real", comentó la portavoz parlamentaria, que insistió en la defensa de los "principios liberales" y "reformistas" que desarrollan los cargos de su Gobierno.

La lista de alcaldes participantes en el acto fueron Miguel Ángel Fernández, Navaridas (País Vasco); Gemma Álvarez, Ibias (Asturias); Manuela Lominchar, Corral de Almaguer (Castilla – La Mancha); David Mena, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja); José Manuel García Ballestero, Coria (Extremadura); Miguel Jorge Blanco, Santa Brígida (Islas Canarias); María Ramallo, Marín (Galicia); José Miguel Luengo, San Javier, (Región de Murcia); Carmen Ferrer, Santa Eulària des Riu (Islas Baleares); Carlos García Carbayo, Salamanca (Castilla y León); Gemma Igual, Santander (Cantabria); Carmen Alba, Pamplona (Navarra) ; Xavier García Albiol, Badalona (Cataluña); Luis Barcala, Alicante (Comunidad Valenciana); Francisco de la Torre, Málaga (Andalucía); Jorge Azcón, Zaragoza (Aragón) y José Luis Martínez Almeida, Madrid.

Esta tarde es el turno para los presidentes provinciales y regionales del partido. Y al final de la jornada llegarán las conclusiones de la Convención. En ellas, aparte del mensaje de unidad, que creen que se reforzará tras la intervención de Ayuso, se darán algunas de las líneas estratégicas que seguirá el partido en su intento de asaltar Moncloa. Pero la noticia del día ha llegado a la hora de comer.