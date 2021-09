La Convención Nacional del PP llega a Madrid. Tras comenzar en Santiago de Compostela y seguir en Valladolid, el evento aterriza en la capital. Lo hace con una ausencia destacada que todavía sigue resonando en la actualidad de los populares. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, de viaje en EEUU, no participará en ninguna de las actividades previstas. Ni presencialmente ni de manera virtual. Y eso, pese a que se había mostrado dispuesta a enviar un vídeo de saludo o de intervenir telemáticamente. En Génova se negaron y no lo vieron necesario.

"La presidenta ofreció cualquier colaboración y el PP estimó que con acudir a Valencia era suficiente, sin pedir más esfuerzos", indican fuentes del equipo de Ayuso a Público. Esta colaboración para "estar" en la Convención podría haber sido de varios tipos. Pero no hubo ni siquiera acercamiento para concretarse.

Desde Génova, fuentes de la dirección nacional confirmaban hace unos días que la presencia de Ayuso se limitaría al sábado, junto al resto de presidentes autonómicos. Restaron relevancia al asunto e incluso indicaron que si no estaba ella en Madrid, lo haría un "equivalente". A preguntas de este medio por el ofrecimiento concreto de Ayuso, fuente de la dirección nacional señalan que "el formato está siendo de coloquio" y "no de intervenciones". "Ayuso no puede estar porque está en Estados Unidos, pero estará en Valencia donde intervendrá con el resto de presidentes autonómicos", insisten.

Lo cierto es que en el programa de este miércoles no hay ningún cargo tampoco del Gobierno autonómico madrileño a excepción de Toni Cantó, director de la Oficina del Español creada ad hoc por Ayuso. Lo hará en una mesa sobre "Cultura y Cancelación". También participará, en otra ponencia, el actual responsable de la gestora del partido en Madrid y vicepresidente del Senado, Pío García Escudero.

En cambio sí estará el alcalde, a su vez portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida. Junto a él, el ex presidente de la Comisión Europea y de Portugal, José Manuel Durao Barroso. Casado intervendrá junto al expresidente francés, condenado por corrupción, Nicolás Sarkozy. El título de la actividad es "La sociedad abierta y sus enemigos". Además, tendrá lugar una mesa sobre "Feminismo liberal".

Ayuso será la única presidenta autonómica que no participe esta semana en la Convención Nacional. Los dos primeros días intervinieron Alberto Nuñez-Feijoó y Alfonso Fernández Mañueco. El jueves lo hará Juanma Moreno en Sevilla y el viernes Fernando López Miras en Cartagena. Todos, además del presidente de Ceuta, Juan Vivas, se reunirán en la esperada cita del sábado en Valencia.

Aunque la tensión se ha ido relajando de manera pública desde la publicación de una entrevista a Esperanza Aguirre hace dos semanas, la batalla es un hecho. Así lo han reflejado incluso medios internacionales en los últimos días. Una batalla que, en un primer asalto es para conseguir liderar el PP en Madrid. O más bien, adelantar el congreso, como pretende Ayuso y la dirección nacional se resiste.

Desde Génova apuestan por una tercera vía para evitar el posible choque entre Almeida y Ayuso. Para esa operación, en la que surge el nombre de Ana Camíns, actual secretaria general de la gestora, han aparecido personas clave para llevarla a cabo como Ángel Carromero.

Lo que es inevitable ya, pese a los empeños de la dirección, es la expectación que generará la presencia de Ayuso el sábado. La posible foto, o no, con Casado será uno de los momentos más esperados en el fin de semana valenciano con el que el PP pretende reforzar el liderazgo del presidente del partido.