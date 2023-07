Corcóstegui, el banquero que susurró a Feijóo tras el cara a cara con Sánchez

Madrugada del martes 11 de julio. Son exactamente las 00:08, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo terminó hace casi media hora. El presidente del Gobierno ya ha abandonado los estudios de Atresmedia y es el turno del líder de la oposición, el primero en llegar y el último en irse.

Feijóo sale por el mismo pasillo por el que minutos antes lo hizo Sánchez conducido por José Crehueras, presidente de Atresmedia y el Grupo Planeta. Cuando Feijóo ha cruzado ya la puerta de salida alguien aparece en la imagen en directo. Crehueras le había localizado con la mirada, le señala y lo mete en escena. El hombre, rigurosamente trajeado, agarra a Feijóo por el brazo, le dice algo al oído, y desaparece del plano. Parece felicitarle. Todos, porque salvo Marta Varela (la jefa de gabinete de Feijóo) solo hay hombres en la imagen, sonríen.



"¿Pero qué pinta ahí Corcóstegui?", se pregunta desde su casa un exdirigente del PP que ve la escena por televisión. Duda, igual se está confundiendo. Fueron apenas veinte segundos y a Ángel Corcóstegui solo se le ve de perfil, pero sí, es él. El ex vicepresidente primero y consejero delegado del Santander al que Emilio Botín pagó 108 millones de euros brutos de indemnización por abandonar el banco, la más grande en la historia empresarial de España.

Botín acabó en el juzgado por aquello: se conoció como el caso de las pensiones de Amusátegui y Corcóstegui y dio comienzo a lo que se denominaría desde entonces doctrina Botín.



"Cuando él salía, yo salía y nos cruzamos", explica Corcóstegui a este periódico al otro lado del teléfono. "Por poco que le conozcas, no puedes darte la vuelta si le ves", continúa. Las cámaras no graban precisamente un encontronazo, pero Corcóstegui quiere negar cualquier vínculo con el PP en general y con Feijóo en particular, con el que dice, en otro momento de la conversación, no tener ninguna relación.

Secuencia capturada del encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Ángel Corcóstegui el pasado lunes al finalizar el cara a cara. — Captura de la emisión del especial de 'Al Rojo Vivo' (La Sexta)

"Ni asesoro, ni soy asesor, ni nada. Fue una casualidad", insiste. "Ni soy del PP ni soy de nada", repite. Quiere que quede claro. Algunos medios de comunicación le han colocado en la órbita de personas ajenas a la política que asesoran a Feijóo. Una especie de comité de dirección en la sombra que el líder de la oposición se ha encargado de alimentar en el casi año y medio que lleva al frente del PP.

Invitados especiales al debate

Pero ¿por qué un banquero retirado estaba este lunes en las instalaciones donde se celebró el debate entre los dos aspirantes a presidente del Gobierno con más posibilidades? "Me invitaron los de Atresmedia", explica. "Invitaron a mucha gente, éramos 40 o 50 personas", asegura, que pudieron ver el cara a cara desde una sala próxima al plató.



Atresmedia acomodó en sus instalaciones a una lista de invitados "especiales" para que pudieran ver el debate in situ, a pocos metros del ring en el que se batieron Sánchez y Feijóo. Algo que es "habitual", según fuentes de la corporación. Los nombres de esa lista se protegen.

Sobre el breve contacto entre Corcóstegui y Feijóo —en la imagen que grabó en directo el programa Al Rojo Vivo (La Sexta) se aprecia cómo el ejecutivo vasco le susurra algo al oído al presidente del PP—, el banquero asegura a Público que no recuerda qué le dijo y que apenas conocía al líder de la oposición, a pesar de que hace poco cenaron juntos en su mansión del madrileño barrio de El Viso, donde residen ambos.

Alberto Núñez Feijóo, Ángel Corcóstegui y José Crehueras, el pasado lunes al finalizar el debate con Pedro Sánchez. — Captura de la emisión del especial de 'Al Rojo Vivo' (La Sexta)

Así lo contó el diario El Confidencial el pasado 22 de junio. Según esta publicación, el ejecutivo que pasó por el Santander y Cepsa y hace poco dejó la presidencia de Magnum Capital Industrial Partners, la mayor firma de capital riesgo del país, organizó una cena con Núñez Feijóo para hablar del estado de la economía española. "La conversación giró sobre lo que piensan los inversores internacionales del Gobierno actual", asegura la citada información.

Corcóstegui resta importancia a ese encuentro, señala que había más gente, sin decir nombres, y destaca, queriendo demostrar su neutralidad, que también ha coincidido en cenas con Sánchez. Que planea en la órbita del poder político es una obviedad.

La doctrina Botín

Con 72 años, el banquero nacido en Bilbao, siempre se ha movido en los círculos económicos del poder. "Un pata negra de la economía" que ha tratado de ponerse frente a los focos. "De esta gente que manda mucho, pero quiere pasar desapercibida", coinciden diversas fuentes políticas y económicas. Se dice de él que asesoró a José María Aznar y a Pablo Casado, aunque él lo niega.

Retirado, ahora forma parte del consejo internacional de la Wharton Business School y de la Escuela de Ingeniería de Caminos. Tiene el récord de España en indemnizaciones millonarias: recibió 108,1 millones de euros tras la fusión entre el Santander y el Central Hispano.

Emilio Botin, Corcóstegui y José María Amusátegui, el otro directivo con retribución millonaria tras esa operación, fueron juzgados en la Audiencia Nacional por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. El caso llegó al Supremo, que los absolvió. Aquella sentencia dio lugar a la llamada doctrina Botín. Corcóstegui figura este año entre las 400 personas más ricas del país.

La de Corcóstegui y Feijóo no fue la única escena que captaron las cámaras en la exultante salida de la comitiva del PP del plató. Con el líder de la oposición subido al coche para ir a Génova, el presidente de Atresmedia y Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional de Feijóo, se tomaron su tiempo para despedirse en un enérgico y sentido abrazo.