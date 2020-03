La crisis provocada por el coronavirus está afectando a todos los ámbitos de la vida. Los gobiernos y diferentes especialistas alertan de la especial incidencia de las consecuencias económicas derivadas pandemia. Las 'recetas' para paliar los desastrosos efectos del virus son diversas, pero sí existe cierta unanimidad respecto a lo que debe hacer el Estado: medidas de contención para evitar su propagación, aunque sean de carácter drástico. Una medida que contradice el principio de 'laissez-faire' —la doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en asuntos económicos— defendido por los liberales.

Uno de los máximos exponentes en España de la defensa de esta doctrina es el economista Juan Ramón Rallo, que en estas últimas semanas ha estado defendiendo — a través de su cuenta de Twitter y en distintos artículos de prensa— medidas de carácter restrictivo por parte del Estado para evitar que haya más casos de coronavirus, poniendo como ejemplo lo realizado por el Gobierno chino. "¿Cómo ha conseguido China derrotar al coronavirus?", es el nombre de una de sus habituales columnas en El Confidencial, en la que explica que el "acierto" de cerrar la zona 0 del virus, Wuhan, así como los prohibición de las actividades grupales, la cuarentena y los estrictos controles.

El economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia, Stuart Medina, con más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de material eléctrico, TIC y biotecnología, explica a Público lo paradójico del caso de Rallo: "China no representa para nada los valores que él defiende. Tienen un Estado que interviene mucho mas en la economía que el nuestro", señala. "No sé si es un esfuerzo de descrédito contra el Gobierno por no actuar pero contradice su posicionamiento tradicional de que solo el sector privado resuelve problemas".



"En una semana puede haber una demostración entre las diferencias entre el sistema publico y privado"

Para Medina Francia, Alemania y España están "10 días por detrás de Italia! y vaticina que "en unos días también llegaremos a esos niveles", que también llegará a Estados Unidos: "En una semana puede haber una demostración entre las diferencias entre el sistema publico y privado", explica. "Allí hay un alto porcentaje de la población que no tiene seguro privad. hay una franja de renta intermedia, media baja, que no puede permitirse pagarse un sistema privado".

Las consecuencias del virus: un 'doble shock' económico

El economista sostiene que el virus provoca un 'doble shock' de oferta y demanda en la economía española. El de oferta, provocado por la falta de suministro, ya que muchos trabajadores tienen que pedir la baja por diversos motivos -sus hijos no van al colegio, contraen el virus y tienen que estar aislados, lo que provoca que la producción se ralentice-. Y el de demanda, en la que los asalariados y autónomos pueden perder el empleo al no haber trabajo que cubrir -en restaurantes y hoteles, por ejemplo, lo que puede hacer que pierdan sus rentas.

Lo impensable es ya una realidad. Las fallas suspendidas. En el sector turístico la noticia ha impactado como un misil. Se esperan como mínimo pérdidas de 700 millones de euros. Algunos hoteles han visto cómo de la noche a la mañana han pasado de estar completos a quedarse vacíos. Restaurantes, cafeterías se había preparado para atender a miles de personas.

Medica considera que el Gobierno debe aplicar "medidas muy potentes" para paliar la crisis que se avecina, como por ejemplo que las cuotas de las hipotecas no sean exigibles, algún tipo de ayuda a los negocios que han sido más afectados y no puedan pagar a los proveedores o a sus bancos, ayudas a las empresas condicionadas a que no hagan un ERE. "Va a subir el paro de manera exponencial en el mes de marzo. Y veremos en abril", vaticina. Y lamenta que el Ejecutivo no tenga más margen de maniobra al estar "muy constreñido" por los objetivos de déficit de la Unión Europea.

Edu Bayón: "La UE se vuelve a mostrar inoperante y lenta"

"La situación que está generando la propagación del coronavirus está evidenciando la importancia de contar con un sistema sanitario público y un Estado capaz de intervenir para atajar el problema. Los postulados neoliberales siempre se han movido respecto al Estado en base al beneficio que han podido obtener de este", explica el politólogo Eduardo Bayón, analista de Agenda Pública, en conversación con Público. "Ahora estamos viendo en numerosos ejemplos como la sanidad privada no cubre las pruebas por el covid-19, como pretenden cobrar altas sumas de dinero y como derivan pacientes a hospitales públicos".

"las recetas basadas en la austeridad con las que se afrontó, no solo se han asumido como erróneas, sino que dejan ahora mismo en evidencia que ante una nueva recesión económica"

Bayón opina que no solo en el ámbito sanitario la intervención pública se hace necesaria: "Las lecciones de la crisis económica y financiera de 2008 y las recetas basadas en la austeridad con las que se afrontó, no solo se han asumido como erróneas, sino que dejan ahora mismo en evidencia que ante una nueva recesión económica la principal repuesta para paliarla deberá venir del gasto público".

El politólogo también hace un particular énfasis en el contexto en el que estamos afrontando la pandemia: "En un momento en el que el repliegue identitario de los países está al alza, con nacionalismos de todo tipo, incluidos los de la ultraderecha, estamos viendo como las únicas respuestas vienen de los propios Estados. La Unión Europea se vuelve a mostrar, por desgracia, inoperante y lenta, tanto en la acción como en presencia, mientras los Estados actúan adoptando medidas de forma particular."

Casos como el de Italia, en el que de nuevo está afrontando la gestión de una crisis con cierta soledad (al igual que ha ocurrido durante mucho tiempo con la cuestión migratoria) cree que pueden "ayudar a retroalimentar este auge identitario: "Todo ello sumado a una reconfiguración geopolítica donde el liderazgo chino no se ha hecho esperar, tanto que ya hemos visto como ha ofrecido su ayuda a Italia. Resumiendo, esta situación puede acabar siendo la puntilla a las décadas de la globalización, al menos tal y como la conocíamos", expone.