El líder del PP, Pablo Casado, ha comparecido de urgencia este lunes para exigir al Gobierno un "plan de choque" económico para paliar los efectos del coronavirus a raíz de una caída masiva de las bolsas. Las 10 medidas propuestas por el conservador — recogidas al final de esta pieza— son las mismas que los populares prestaban en campaña, entre las que se encuentran rebajar o suprimir el impuesto de sociedades, inyectar dinero a empresas o paralizar la reforma laboral.

"Cuando el Gobierno no propone nada a veces tiene que ser la oposición quién lo haga", ha señalado el líder de la oposición en la sede de Génova 13, en la que ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "no dar la cara", para que explique cuál está siendo la respuesta del Ejecutivo a la crisis sanitaria.

El presidente del PP no ha sabido cuantificar el coste de sus medidas ni cómo se sufragarían, más allá de señalar que "se financian utilizando los fondos públicos no para electoralismo, y no subiendo los impuestos". Aun así, ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo: "España se ha quedado sin margen de maniobra para cualquier contingencia económica, el Gobierno del PSOE lleva ya varios años sin sin cumplir los compromisos del déficit público", ha asegurado el conservador.

No ha habido interlocución entre ambos líderes sobre las propuestas para afrontar la crisis del coronavirus. Casado ha reconocido que su formación no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo central antes de trasladar estas propuestas a la prensa. Es más, el conservador asume que las su "plan de choque" contrasta con el rumbo económico del PSOE y se muestra "flexible" al respecto: "Estamos dispuestos a negociar estas medidas y a que no se incluyeran todas".

Casado: "A los independentistas casi parece que [el coronavirus] no les afecta en su hoja de ruta"

Sin embargo, sí que ha querido dejar claro que sus propuestas son incompatibles con lo que defiende una parte del Gobierno —representada por Unidas Podemos— y las formaciones independentistas."Es bueno que el apoyo del PP se materialice en que el Gobierno no tiene que depender de los independentistas o la izquierda radical, a los que poco le importará la economía. A los independentistas casi parece que no les afecta en su hoja de ruta".

Casi al mismo tiempo, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha "cuanto antes" un plan de choque contra el coronavirus que elaborará con los sindicatos y la patronal y ha pedido "unidad, serenidad y estabilidad" para atajar esta epidemia.

Los 10 puntos del "plan de choque" del PP para afrontar el coronavirus