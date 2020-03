Los efectos de los recortes y de las privatizaciones implantadas durante años por los Gobiernos del PP salen a la luz cuando más se necesitan los servicios públicos. Es lo que está sucediendo esta semana con el sistema sanitario. La expansión del coronavirus pone a prueba la capacidad de los hospitales españoles que necesitan más personal, recursos y materiales de protección individual para hacer frente a la epidemia.

Madrid, Euskadi y La Rioja son las comunidades autónomas que a día de hoy están en fase de "contención reforzada". En las tres zonas hay focos de contagio importantes y los profesionales sanitarios se enfrentan a un exceso de trabajo para abordar la epidemia. De hecho, el mayor impacto fue en Euskadi que ha tenido a un centenar de profesionales en cuarenta y tuvo que recurrir a una convocatoria extraordinaria para reclutar personal.



Los sindicatos y las organizaciones en defensa de la sanidad pública llevan semanas alertando del peligro de sobrepasar la capacidad del sistema. Valoran positivamente las medidas preventivas –aunque lleguen tarde–, pero los recortes durante años se hacen notar.

De hecho, los datos globales sobre los trabajadores son alarmantes. El sindicato de funcionarios Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este miércoles que en lo que va de año –enero y febrero– se han perdido 18.320 profesionales en el sector sanitario, según las cifras de la Seguridad Social. Una pérdida de trabajadores que se iría produciendo ya con el coronavirus expandiéndose por el mundo.

Colapso de Emergencias y SUMMA 112 en Madrid

La situación en la Comunidad de Madrid es la más alarmante por los años de recortes y de privatizaciones de la sanidad durante los gobiernos del PP.

El sistema de atención telefónica está completamente colapsado. Se necesita más personal y se pide que se contrate –como mínimo– a los 2.000 mil profesionales sanitarios que prometió el Gobierno regional madrileño para la campaña de la gripe y que nunca se llegaron a contratar. También falta material, sobre todo, de protección individual para los trabajadores sanitarios, expuestos a un riesgo de contagio constante.

El mayor problema en la Comunidad de Madrid ahora se está dando en Emergencias y en el SUMMA 112. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid habilitó a finales de febrero el teléfono gratuito 900 102 112 con el fin de informar a la ciudadanía sobre el coronavirus COVID-19 y derivar las llamadas que lo necesiten al SUMA 112. Pero las líneas se encuentran totalmente colapsadas y el sistema no detecta la diferencia entre una llamada de "urgencia" o "emergencia".

"Estamos colapsados y saturados. Hay días de espera para atender las llamadas. El sistema trata igual una consulta, un infarto o una agresión. Como el teléfono habilitado para el coronavirus está colapsado llaman al 112, que se acaba saturando también. El recorte sanitario nosotros lo estamos notando en esto. Necesitamos más personal urgentemente", relata Pilar Leal, trabajadora y delegada sindical de Cobas Madrid 112.

Los profesionales sanitarios llevan denunciando este "caos" durante días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se comprometió este martes a reforzar la línea, pero no ha sido suficiente. "Tenemos algo más de personal, pero seguimos sin dar a basto. La ciudadanía no se merece estar esperando durante días para ser atendida y no podemos hacer frente a las emergencias", insiste Leal.

Aunque la falta de personal no es única de este servicio. La Consejería de Sanidad ha reforzado el personal con un total de 1.142 contrataciones, 707 correspondientes a la prolongación de los contratos del Plan de Invierno y 435 específicas para el coronavirus, pero aún se necesitan más trabajadores.

"La cifra es claramente insuficiente. El Gobierno autonómico se comprometió en la Mesa Sectorial a contratar 3.300 profesionales durante la campaña de la gripe y se contrataron 1.300. Los profesionales empiezan a estar cansados y los trabajadores están sin librar. Entendemos que tenían el presupuesto cuando se comprometieron así que, si lo tienen, que contraten a los que faltan", indica Mariano Martín, el coordinador de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras (CC OO) en la región.



Falta de seguridad para los trabajadores

El contagio del virus entre el propio personal sanitario es la mayor complicación para que el sistema no se tambalee. Los trabajadores se encuentran expuestos a los mayores riesgos y la presión del trabajo por el peligro.

"Hay un aumento enorme de trabajo. Los sanitarios que están expuestos se tienen que poner una protección con la que trabajar todo el turno. Esto genera un desgaste físico extra y pueden llegar a aumentar los accidentes laborales. Por esto pedimos que se acorten los turnos y reforzar los servicios de urgencias", explica a Público el portavoz del Sindicato de Enfermería Satse Madrid, Jesús García.



El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido con los sindicatos a comprar más material –EPIs– que debería llegar entre este miércoles y jueves. "La escasez es general en todos los centros. En algunos nos dicen que es porque se han robado, otros por falta de control... Pero se está a la espera de que lleguen más mascarillas, guantes, gafas de protección y batas", detalla García.



La sanidad privada, de perfil ante el coronavirus

La sanidad pública está asumiendo todo el coste del coronavirus. Los hospitales públicos madrileños están encargándose de los contagios y los hospitales públicos pero de gestión privada están siguiendo los protocolos marcados por Sanidad. Estos hospitales creados en la etapa de Esperanza Aguirre forman parte de la red pública pese a la externalización.

"Las empresas que dirigen la sanidad privada están lavándose las manos"

Sin embargo, en Madrid hay más hospitales privados que públicos y estos no están haciéndose cargo de la epidemia. "La sanidad privada brilla por su ausencia porque los profesionales son excelentes, pero las empresas se están lavando las manos", valora Julián Ordoñez, secretario del sector de Salud de UGT Madrid.

UGT y CCOO comparten que se tiene que revertir esta situación y las medidas tienen que llegar a los hospitales privados. "Todos tenemos que ser copartícipes de un problema de salud pública, también la privada que al final se nutre de forma directa o indirecta de fondos públicos", apostilla Ordoñez. Mientras que Martín también considera que, al igual que los hospitales públicos y concertados están suspendiendo o retrasando las consultas y operaciones no preferentes en los privados se mantienen: "Se siguen haciendo pruebas diagnósticas. Las medidas preventivas tienen que englobar a toda la sanidad".

Esta reclamación también la comparten asociaciones como FACUA. Su portavoz, Rubén Sánchez, aseguró que es una de las medidas que debería decretar el Ejecutivo de inmediato: "Todos los recursos de la sanidad privada deberían estar al servicio de la pública para hacer frente al coronavirus".