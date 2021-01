El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha ratificado en que la vacunación contra la covid-19 en las residencias se hizo con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos del medicamento para justificar así los retrasos en la administración de las dosis en la comunidad autónoma.



Fernández Vara, que además es médico, ha insistido en que no se tenía experiencia ni conocimiento previo de la vacuna y, desde el "rigor", se ha entendido que era "bueno" esperar en los primeros días hasta ver los efectos, bien en forma de reacción adversa o de efectos colaterales. "Esta vacuna se ha aprobado en un tiempo excepcionalmente corto y era necesario mantener la prudencia", ha remarcado.

Con este argumento y en aras de justificar la gestión de la Junta, el mandatario sembraba la duda en torno a la eficacia y la seguridad del medicamento, cuestionando así los avances científicos y, por ahora, la única solución para frenar la escalada de muertes y contagios que ha provocado la pandemia del coronavirus.

"Ahora que estamos terminado de vacunar en las residencias y que estamos ya iniciando de manera notable la vacunación del personal sanitario me ratifico en nuestra prudencia de los primeros días", ha aseverado el presidente sobre el porcentaje de vacunas administradas por la región. Hasta ahora, Extremadura solo ha administrado el 52,2% de las vacunas que le han sido entregadas (11.346 de 21.725).



"Entiendo y asumo quien no lo haya entendido y entiendo y asumo las críticas pero me ratifico en que era la estrategia adecuada, ser prudentes en los primeros días para asegurarnos ahora que podemos adoptar un ritmo mayor sin que eso vaya a tener ningún tipo de circunstancia", ha asegurado.



"Me gustaría que nadie dudara de la firme voluntad. Podemos cometer aciertos y errores, pero yo no me perdonaría en la vida que alguien estimara que lo habíamos hecho por comodidad", ha indicado.

Sin embargo, horas después ha pedido disculpas y asegura que no tiene ni ha "tenido nunca duda alguna sobre las vacunas" frente a la covid-19. "Confieso haber pecado de prudencia", insiste.

"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal", ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que sale al paso de la polémica generada por sus declaraciones.