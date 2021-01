El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se disculpa por sus declaraciones sobre la vacunación en la región y este jueves ha afirmado que no tiene ni ha "tenido nunca duda alguna sobre las vacunas" frente a la covid-19. "Confieso haber pecado de prudencia", insiste.

"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal", ha señalado Fernández Vara a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que sale al paso de la polémica generada por sus declaraciones sobre la vacunación.

Este miércoles, el presidente extremeño señaló en rueda de prensa que los retrasos en la campaña de vacunación fueron fruto de la "prudencia" por controlar posibles efectos en los usuarios, unas declaraciones que han provocado numerosas críticas en redes sociales de distintos partidos políticos y ciudadanos.

Ante esta situación, Fernández Vara ha escrito en Twitter: "No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia", tras lo que ha señalado que acude "humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS".

Las palabras de Vara han suscitado una gran polémica y han marcado este jueves el Pleno de la Asamblea de Extremadura, ya que la oposición -PP, Cs y Unidas Por Extremadura- le ha acusado de sembrar dudas contra la vacuna.

"Estas declaraciones cuestionando los avances científicos y alimentando los bulos y las conspiraciones son muy lamentables, impropias de un Presidente autonómico. No todo vale para justificar su ineficacia", ha afirmado a través de las redes sociales la portavoz de Unidas Podemos por Extremadura, Irene de Miguel.

"Pensé que quien evaluaba la vacuna era la Agencia Europea del Medicamento", ha criticado por su parte la expresidenta del Congreso y diputada del PP Ana Pastor.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, le ha reprochado "dar alas a los planteamientos negacionistas y anticientíficos". "Dar alas a los planteamientos negacionistas y anticientíficos y poner en duda la vacuna es quizás lo más irresponsable que puede hacer un presidente autonómico en plena epidemia. Si encima es en el territorio con más contagios por habitante, no tiene nombre", dijo en Twitter.