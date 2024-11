Así corrigió Moreno la actuación de Mazón ante la nueva DANA y tumbó el relato del PP contra el Gobierno

La nueva DANA que entró este miércoles en el sur y el este de España ha dejado un mensaje claro: la Generalitat Valenciana podía haber actuado de otra forma tanto el pasado 29 de octubre como en los días previos. El temporal hizo activar esta vez los avisos del nivel rojo en València y la provincia de Málaga y la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, ha corregido todo lo que se hizo mal en el País Valencià hace dos semanas.

El martes por la noche, poco antes de las 22:00 horas, la AEMET avisaba de que se elevaría al nivel máximo la alerta por lluvias torrenciales en algunos puntos de Andalucía. Los teléfonos móviles de la provincia de Málaga recibieron el aviso del sistema ES-Alert de Protección Civil pidiendo prudencia y evitar desplazamientos media hora después. Se suspendieron las clases, se cerraron centros de salud y se pidió no acudir al trabajo al día siguiente para evitar daños humanos.

Además, un día antes, el lunes por la tarde, la Junta de Andalucía había activado el Plan de Emergencia en la fase 0, la de preemergencia. El centro de coordinación de emergencias del 112 de Andalucía estuvo siguiendo la situación y el miércoles Moreno Bonilla suspendió su agenda parlamentaria para incorporarse a él, en Málaga, ante la previsión de que la situación climatológica empeorase durante la noche. La AEMET había avisado de que mantendría el aviso rojo hasta las 08:00 horas del jueves.



Medidas preventivas

"Si hiciese falta la colaboración del Ejército no tardaríamos ni un minuto en solicitarlo", aseguró el presidente de la Junta de Andalucía durante una entrevista en La Sexta. Mazón no pidió la intervención del ejército en València hasta el jueves 31 de octubre, tras el encuentro con Pedro Sánchez en el centro de coordinación de emergencias. Dos días después de la DANA.

Según ha podido saber este periódico, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo con Mazón minutos antes de que viera al presidente del Gobierno, le presionó para que lo hiciera. También le dijo que, en su opinión, era una situación de emergencia nacional y debía dejar el mando de la gestión en el Ejecutivo central. El barón valenciano no cumplió con esta petición.

Pero, cuando Moreno dice que solicitaría al instante la colaboración del Ejército no solo está cuestionando por la vía de los hechos la actuación de Mazón, también está dando al traste con uno de los pilares del relato del PP en las últimas semanas por el que el Gobierno puede —y debe— desplegar efectivos sin que las autonomías lo requieran.



"València nos ha vacunado"

Los populares han hecho suyo el bulo del "si quieren ayuda que la pidan" que nunca dijo el presidente del Gobierno. Sus declaraciones fueron exactamente estas: "Quiero reiterar a la ciudadanía en la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España, y yo personalmente, he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunidat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando, cuando faltan medios. Y ese, ese no es el caso".

Confianza en la AEMET

Moreno Bonilla ha defendido que lo sucedido en València "ha sido desgraciadamente un aprendizaje para todos" y que, "de alguna u otra manera, nos ha vacunado". El presidente andaluz defendió así su rápida reacción ante los avisos de los organismos meteorológicos durante una entrevista en Onda Cero. Evitó señalar directamente a Mazón y tampoco cuestionó a la AEMET, contra la que Feijóo ha cargado desde que se empezaron a conocer las dimensiones de la catástrofe.

También el president de la Generalitat ha tomado más medidas de prevención esta vez. También con la información de la AEMET. Mazón aplazó un día el pleno con su comparecencia en el Consell ante los avisos de nivel rojo de la agencia de meteorología. El martes 29 de octubre, mantuvo toda su agenda con normalidad y se incorporó dos horas tarde al centro de coordinación de emergencias.

Sobre su papel aquel día, el retraso en la alerta a la ciudadanía y la falta de prevención tendrá que dar cuenta este viernes Mazón en la Generalitat. En ningún caso dimitirá, pero anunciará cambios en su equipo para tratar de frenar la presión sobre él. "Tampoco creo que hace falta que el presidente de la Generalitat, en este momento, dimita (...) Tiene que seguir trabajando hasta que haya una recuperación definitiva", ha defendido el barón andaluz.