Cospedal se parapeta en la petición de Anticorrupción para que sea imputada de nuevo y guarda silencio en la comisión 'Kitchen'

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ha advertido este jueves, antes de ser interrogada por los portavoces de la comisión de investigación sobre la trama 'Kitchen', que no contestará a ninguna pregunta, acogiéndose a su "derecho a no declarar", en base al recurso de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional contra el archivo de su imputación en la investigación sobre dicha trama parapolicial, puesta en marcha por la cúpula del ministerio del Interior en 2013 para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que comprometía a altos cargos del partido.

Cospedal ha aludido a su derecho a la defensa para negarse a declarar en la comisión, al entender que el recurso de Anticorrupción, aún no resuelto por la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, podría provocar una nueva imputación para ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias derivados de la operación 'Kitchen'.

"Yo comparecí en esta cámara [el pasado 2 de junio], dispuesta a declarar y no lo hice porque ustedes me suspendieron la comparecencia [ante la noticia de su imputación en la causa judicial]. Ahora no voy a declarar porque la Fiscalía, el Partido Socialista y Unidas Podemos han recurrido el auto en el que se me exonera de toda responsabilidad", ha insistido Cospedal.

"La duda no es que usted supiera de la 'Kitchen', hay evidencias que lo demuestran, la duda es que usted no esté imputada", ha dicho el portavoz socialista, Felipe Sicilia, para reprocharle su falta de colaboración.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acompañado a Dolores de Cospedal a la entrada de la comisión y se ha quedado en la sala junto con el portavoz del PP, Luis Santamaría.

El portavoz de EH-Bildu, Oskar Matute, ha hecho referencia a la presunta donación de Sacyr en 2007 a cambio de una contrata de limpiezas en Toledo, siendo Cospedal presidenta de los populares en Castilla-La Mancha. La donación, de un millón de euros, se enmarcó en la campaña electoral de aquel año. Las pruebas documentales de dicha donación pueden ser la clave del "interés" que la Fiscalía atribuye a la ex secretaria general del PP para iniciar presuntamente la operación 'Kitchen'.

"Faltaba un año para que yo fuera secretaria general del PP", le ha replicado Cospedal a Matute en relación a aquellos hechos de 2007, de los que ha dicho "hay una sentencia absolutoria de todos los imputados". Cospedal ha hecho referencia a la demanda que ganó a Luis Bárcenas en 2015 por vulnerar su derecho al honor al acusarla de haber recibido pagos en b. "Y le condenaron a pagarme 50.000 euros que nunca ha pagado".