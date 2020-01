Silencio oficial. Tras asesinar al general iraní Qasem Soleimani y provocar una grave escalada de la tensión en Oriente Próximo, EE UU guarda un sepulcral silencio sobre la situación en las bases militares que utiliza en territorio español. La diplomacia estadounidense, a través del área de Prensa en el Consulado de ese país en Barcelona, ha rechazado proporcionar cualquier información en torno a si existen o no nuevas medidas de seguridad en esas instalaciones, ubicadas en Rota y Morón de la Frontera.

“No hacemos declaraciones. No puedo darle más información. Si no le contestan en Madrid, debería hablar directamente con Washington”, fue la respuesta ofrecida por parte del Consulado. En ese contexto, Público intentó también comunicarse con el área de Prensa de la Embajada de EE UU en Madrid, pero no fue posible. “Aquí no hay nadie hoy. Igual mañana…”, se limitaron a responder por teléfono.

Pocas horas antes había trascendido una declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán –al cual pertenecía Soleimani– que comprendía a España. “Advertimos a todos los países aliados de los EE UU que si lanzan ataques desde bases en sus países sobre Irán, serán blanco de represalias militares”, según reprodujo a través de su cuenta de Twitter Farnaz Fassihi, corresponsal de guerra y reportera de The New York Times.

Mientras tanto, desde el Consulado en Barcelona –tras volver a requerirse una respuesta por parte de este periódico– se limitaron a aclarar que su función es “ayudar al ciudadano americano”, aunque evitaron a toda costa indicar si eso incluye algún tipo de medida especial de seguridad en las bases de Rota y Morón.

“Lo que ocurre es que hay una doctrina no escrita por parte de las Fuerzas Armadas americanas y el Pentágono: no dar ningún tipo de información sobre sus bases militares”, afirma a Público el ex europarlamentario de IU Willy Meyer, quien durante su etapa en Bruselas siguió este tema de cerca.

En ese contexto, resulta especialmente clave el papel de la base aeronaval de Rota. “Cualquier intervención en Oriente Próximo necesita la base de Rota. De hecho, los buques estadounidenses que intervinieron en Libia o en Siria siempre se reaprovisionaron y salieron desde allí”, destaca Meyer.

Mientras tanto, la instalación militar de Morón “es una base estratégica que se enlaza con el mando africano de EE UU para poder intervenir en operaciones militares rápidas. Se trata de una de las más importantes que tienen en Europa junto a las alemanas e italianas”, añade el ex eurodiputado.

Iniciativa de Adelante Andalucía

En una iniciativa presentada esta misma semana, Adelante Andalucía ha preguntado al Gobierno autonómico que lidera Juanma Moreno (PP) si tiene constancia sobre la posible utilización de las bases estadounidenses allí situadas “en el ataque realizado por Estados Unidos a Irán el pasado 2 de enero de 2020”, en el cual fueron asesinados el general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, una milicia apoyada por Teherán.

“Se ha sabido por fuentes periodísticas que presuntamente las bases estadounidenses en territorio andaluz (Morón y Rota) tuvieron un papel activo en dicho ataque. De confirmarse dicha información supondría poner en serio peligro a la ciudadanía andaluza por unos intereses imperialistas que nada tienen que ver con los del pueblo andaluz”, sostiene en su escrito José Ignacio García, parlamentario de Adelante Andalucía.

“Nosotros siempre hemos mantenido que las bases norteamericanas se debían cerrar”, apunta por su parte Meyer. Sin embargo, el Gobierno de EEUU tendría unos planes diametralmente opuestos: según informó el diario El País en diciembre pasado, el Pentágono plantea aumentar un 50% su presencia en Rota, una pieza clave para el militarismo estadounidense.