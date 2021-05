La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha recordado este miércoles que las devoluciones de los migrantes que han llegado en los últimos días a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla deben llevarse a cabo con vigilancia judicial. Así lo ha expresado en una entrevista en Las Cosas Claras, en la que ha hablado de la crisis migratoria y de las medidas que su departamento y el Gobierno quieren poner en marcha.

"Lo que estamos viendo son devoluciones y lo que dice la legislación de nuestro país es que se tienen que hacer con vigilancia judicial", ha asegurado la ministra al ser preguntada por este tema. Belarra no ha querido opinar sobre la actuación del Ministerio del Interior en este asunto, aunque sí que ha precisado que ya se conoce cuál es su opinión: "La situación está siendo muy difícil. Me toca ser enormemente prudente para que en el Gobierno podamos gestionar esta crisis. Conocen perfectamente mi opinión porque me he posicionado muchas veces".

En este sentido, tanto la titular de Derechos Sociales como el espacio de Unidas Podemos se han manifestado en multitud de ocasiones en contra de las denominadas devoluciones en caliente, y han pedido su derogación a través de la supresión de la denominada Ley Mordaza. No obstante, la dirigente de Podemos ha asegurado entender que "la situación es muy difícil y ha desbordado todas las previsiones porque no responde a los flujos migratorios normales" de España.

Como hiciera ayer la vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, Belarra ha asegurado que lo más importante es resolver la crisis migratoria atendiendo al respeto de los derechos humanos: "Detrás de esta crisis migratoria hay una crisis diplomática y humanitaria", ha defendido.

En este sentido, la ministra ha convocado este miércoles por la tarde una reunión con las autonomías para que "se corresponsabilicen" de la situación de los menores extranjeros que han llegado solos a España para aliviar la situación que se vive en Ceuta. El plan es el de trasladar a otros territorios a los menores que ya estaban siendo acogidos en la ciudad autónoma para que dejen sitio a los menores que han llegado en los últimos días y que continúan llegando desde Marruecos.

Según ha avanzado Belarra, muchos de los niños que han llegado han solicitado ya retornar a su país: "Estamos viendo muchos niños y niñas más pequeños de lo habitual, con 7, 8 y 9 años. Muchos de ellos no sabían las consecuencias de traspasar la frontera y quieren volver a sus casas; estamos trabajando para que sea posible".

La ministra de Derechos Sociales ha insistido en la necesidad de "hacer una reflexión sobre la política migratoria europea y española: tienen que existir en nuestro país vías legales y seguras para migrar, porque si no, las consecuencias son crisis migratorias y humanitarias durísimas. Hay que apostar siempre por la garantía de los derechos humanos", ha zanjado.