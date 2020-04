La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha vuelto al foco mediático desde hace unos meses. La exidirigente del PP dimitió el 25 abril de 2018 tras 35 días aguantado la presión desde que se destapó el caso de las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El punto y final fue la publicación de un vídeo en el que la retenían por intentar hurtar en un supermercado de Vallecas en 2011. Tras casi dos años de silencio, la expopular es ahora colaboradora habitual en algunas tertulias televisivas como Sálvame.

En una entrevista con Telva, Cifuentes reitera que fue víctima de una campaña de "acoso y derribo" y que es "plenamente consciente" de cuando fue el momento exacto en el se puso "en el centro de la diana": "Cuando decido llevar a la fiscalía las irregularidades que habíamos detectado en la gestión del Canal de Isabel II", explica. A pesar de que el entonces expresidente del PP, Mariano Rajoy, la arropó cuando se destapó lo del máster, Rajoy forzó su caída antes de la votación de los Presupuestos Generales en el Congreso.

Según revela la expolítica, no ha vuelto a hablar con Rajoy desde entonces. "Nunca llamó ni supe nada más de él. Pero probablemente tenga más que ver con el carácter, sí..." apunta. También reconoce "decepciones personales" por parte de otros compañeros del partido: "Sé bien que en política, cuando estás arriba eres la mejor, la estupenda y todo el mundo se te quiere pegar, pero cuando caes, todos desaparecen y te conviertes en la peste", lamenta.

Asimismo, confiesa que le dolió que en el "peor momento" de su vida "algunas personas" con las que tenía "una relación muy estrecha" desaparecieran. También asegura que se sintió muy apoyada por su entorno y otros nombres conocidos, como el cantante Miguel Bosé: "Recuerdo que los primeros días no me apetecía salir de casa y Miguel me llamó y me dijo 'te invito a comer a casa' y hasta cocinó", detalla.

Sí acepta que cometió algunos errores en sus últimos días al frente de la Comunidad de Madrid, como grabar aquel icónico vídeo en sus redes sociales anunciando que no dimitiría: "Igual hubo alguna cosa, como de repente lo de colgar un vídeo en Twitter días atrás que no tenía que haber colgado, (se refiere a cuando grabó el famoso... "no me voy, me quedo...") pero nadie me dijo: "¡No lo hagas!", defiende. Más tarde, lo borró de su cuenta de Twitter.

También apunta a que renunció a su escaño, a un sueldo de 5.500 euros mensuales y al aforamiento para proteger al Partido Popular, para que "se cumpliera el proyecto de Gobierno que se estaba llevando a cabo de manera eficaz en Madrid". "Además -prosigue- si no renunciaba, hubiera gobernado la Izquierda en Madrid, pues el PSOE había presentado una Moción de Censura apoyada por Podemos y Ciudadanos. Y eso me planteaba un dilema moral importante".

Asegura que ahora su objetivo es que le "levanten" la imputación en la trama Púnica. "Jamás pensé que podría estar involucrada en este caso", advierte. "Y que se demuestre mi inocencia". Eso sí, reitera que su dimisión "se planeó en un despacho con una gente concreta muy importante y luego fueron muchos los que se unieron a la fiesta". Señala que de momento no va a decir "ni quiénes, ni cuándo, ni dónde, hasta que no haya podido limpiar mi nombre y resolver las causas judiciales que tengo pendientes por el caso Máster y la Púnica".