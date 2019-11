Ciudadanos ha defendido este miércoles que su formación ocupe un puesto en la Mesa del Congreso para evitar que el PSOE meta a algún partido nacionalista. En medio de la operación de socialistas y Podemos para vetar a Vox de este órgano, Inés Arrimadas ha señalado que cada partido debe luchar por su representación en la Mesa.

Así se ha expresado la portavoz parlamentaria, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al tiempo que ha criticado la maniobra del PSOE de intentar vetar a Vox en este órgano, cuando "hace la ola" a Bildu, en referencia a que los socialistas están negociando los presupuestos en Navarra con el partido abertzale.

En todo caso, Arrimadas ha evitado confirmar si su partido participará de la operación del PSOE para que ningún partido apoye a Vox en la votación de la Mesa.

"Las intenciones del PSOE, nos las podemos imaginar, sería echar a Vox y meter a algún partido nacionalista. Nosotros intentaremos que eso no ocurra", ha indicado Arrimadas, para justificar que Ciudadanos buscará tener un puesto en la Mesa.

"Cada partido debe luchar por tener un puesto y me parece legítimo que cada partido luche por su representación. Nosotros no vamos a defender un partido que no sea el nuestro, con lo nuestro ya tenemos bastante", ha contestado Arrimadas, al ser preguntada si considera que el partido de Santiago Abascal debe tener representación en la Mesa.

La dirigente naranja ha criticado que el PSOE diga "qué partido es digno" de estar en las instituciones y ha señalado que es "de tener mucha cara" que los socialistas veten a Vox a la vez que negocian un presupuesto en Navarra con Bildu. "No hemos iniciado las negociaciones pero puedo decir que nosotros intentaremos tener un puesto en la Mesa", se ha limitado a comentar.

Sobre la presencia de Ciudadanos en la Mesa, pese a contar con solo diez escaños, ha alegado que en anteriores legislaturas partidos como el PNV y CiU estuvieron representados aunque tenían menos votos y ha defendido que intentarán dar "voz" a los 1,6 millones de electores que les votaron.

Rechaza una "rendición"a la investidura de Sánchez

Preguntada por el escenario de la investidura de Pedro Sánchez, Arrimadas ha indicado que no ha vuelto a tener contacto con los socialistas y entiende que será después de la constitución de la Mesa cuando se planteé esto. De todos modos, ha rechazado que Ciudadanos vaya a facilitar una investidura que sea una "rendición" ante Sánchez.

Ha rechazado frontalmente apoyar un gobierno que esté formado por PSOE y Podemos y que "dependa" de las fuerzas independentistas. "Decimos no a ese gobierno, pero sí a otro. Los números dan para un gobierno constitucionalista con PSOE, PP y Cs", ha reiterado Arrimadas, una fórmula que ha venido defendiendo tras las elecciones del 10 de noviembre.

A su juicio, renunciar a formar gobierno con Podemos e independentistas es algo que haría "cualquier independentista", por lo que le ha pedido a Sánchez que rectifique y que explore la posibilidad de un gobierno constitucionalista, ya que "hay alternativa".

"Hay una mayoría aplastante en el Congreso para los partidos constitucionalista. El PP y el PSOE nunca quieren hacer un pacto de gobierno, solo llegan acuerdos para repartirse jueces y taparse casos de corrupción", ha lamentado, indicando que ahora la situación lo exige. "La gravedad de la situación nos tiene que poner en alerta y hay una solución", ha señalado Arrimadas.