Cuca Gamarra se refugia en el "respeto a Tamames" para justificar la abstención a la moción de la ultraderecha

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, reconoce "elementos coincidentes con el relato" que este martes hizo Ramón Tamames en el Congreso, pero ha ratificado la abstención del PP. "no cabe el respaldo del PP" a una moción "extemporánea", defendió la líder popular durante su intervención, la primera de la segunda jornada del debate. "No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles; y no vamos a votar en contra por respecto a usted, señor Tamames", justificó Gamarra.

Lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo anunció que el PP no votaría en contra de la moción en el mes de diciembre, antes de conocerse que el candidato a presidente del Gobierno que presentaría Vox era el exdirigente comunista de 89 años. "Con nuestra abstención le agradecemos su esfuerzo en venir a su casa, pero no podemos ir más allá", le explicó Gamarra a Tamames.

Según Gamarra, "la jornada de ayer fue un teatro", "un mitin pagado por los impuestos de los españoles", "una cortina de humo", y una oportunidad bien aprovechada para el Gobierno. "Yolanda Díaz fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez", aseguró.

La portavoz del PP dirigió el grueso de su discurso y ataques al Gobierno, y fue benevolente con Vox, responsable de una moción "ociosa", calificó Gamarra. Sus críticas a los de Santiago Abascal se redujeron a repetir lo que los populares dicen desde que anunciaron la moción —"Estamos ante un inexplicable regalo al Gobierno porque podrá exhibir una unidad que no tiene", dijo la portavoz popular—, sin marcar distancias ideológicas.