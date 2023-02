Cuánto nos cuesta la patronal explicado con titulares

Lo que nos cuesta a los trabajadores mantener a la patronal va mucho más allá del dinero público en forma de subvenciones que reciben y de los sueldos que cobran los responsables de las organizaciones patronales. Eso en realidad sólo es el chocolate del loro. Lo que nos cuesta realmente la patronal es toda esa enorme parte de la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras, miles y miles de millones de euros, que no van a parar a los trabajadores y trabajadoras sino que se quedan en los bolsillos del empresariado.

Veamos a través de noticias en prensa y televisión (por mantener un poco la dinámica habitual de esta sección aunque hoy sea algo diferente), simplemente algunos de los conceptos bajo los cuales las patronales absorben inmensas cantidades de riqueza creada por todos y todas. Es un poco como los "hombres grises" de Momo, ¿no?, que te robaban el tiempo. En fin, 11.500 millones de euros al año "de ahorro" para los empresarios, dice La Sexta. Que es como, 11.500 millones de "ahorro", que ahorrar es una cosa buena y deseable y esto no es que los empresarios sean unos buenos "ahorradores". Son 11.500 millones de euros de robo a los trabajadores cada año, y subiendo. En concreto, 8% de aumento del botín empresarial con respecto al año anterior.

11.500 millones les regalamos a los empresarios cada año solo en horas extra sin cobrar. El País, 26 de agosto de 2022: "El fraude fiscal aumenta según crece la renta: el 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos. En la gran mayoría de los tramos poblacionales analizados el cumplimiento tributario es casi pleno, ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes ocultan una parte mínima de su renta, aproximadamente el 3%. El fraude, sin embargo, va aumentando según lo hace el patrimonio, llegando al 13% de ingresos no declarados en el IRPF en el 0,4% más rico y a un máximo del 23% en el caso del 0,1% más acaudalado de la población.

Y pieza de las mismas fechas en Business Insider, a partir de los mismos datos: "El fraude fiscal de los más ricos supone 4.500 millones menos para las arcas públicas cada año. El fraude fiscal aumenta con la riqueza y el 1% más rico evade hasta el 61% de su renta financiera, depositada en paraísos fiscales. De los 7.000 millones anuales que se dejan de recaudar, 4.500 millones provienen de fortunas ocultas, provenientes de capital financiero. Las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían alcanzar un 30% de las rentas financieras declaradas totales". Y un titular más. El País: "Las empresas del IBEX tienen 805 filiales en paraísos fiscales".

Más titulares con más cifras de lo que nos cuesta a la mayoría trabajadora mantener a esta ínfima minoría improductiva. El País, 9 de junio de 2022: "El peaje del rescate: los más de 50.000 millones que nunca volvieron a las arcas públicas. El FROB calcula que solo se han recuperado unos 6.000 millones de los 58.000 que España inyectó en el sector financiero". Y del "peaje del rescate" al rescate del peaje. El País, 10 de enero de 2022: "El rescate de las autopistas de peaje que iba a ser gratis ya cuesta más de 1.000 millones". Y os podría leer unos cuantos más así de todas las veces que los trabajadores y trabajadoras en España han rescatado con su dinero, con dinero público, los desastres de negocios que han hecho estos linces de las patronales.

A estos conceptos podríamos sumar también, por ejemplo, los sobrecostes que le genera a la sociedad externalizar y poner en manos de patronales de distintos sectores la gestión de los servicios públicos. Eldiario.es, marzo de 2018: "El sindicato de médicos cifra en 65 millones de euros los sobrecostes del modelo Alzira para las arcas públicas en dos años". Y esto se refiere solo a algunos hospitales de la Comunidad Valenciana.

¿Qué esconde esa cifra de ese titular? Pues que los trabajadores y trabajadoras no solo tenemos que pagar vía inversión pública lo que cuesta realmente la atención sanitaria: tenemos que pagar lo que cuesta la atención sanitaria más los beneficios que tienen que obtener las empresas a las que les damos la gestión de esos servicios. Vamos, que pagamos mucho más, en el mejor de los casos, por el mismo servicio (si es que no se deteriora para que pueda haber todavía más margen de beneficio empresarial).

Pero todo esto que he contado hasta ahora sigue siendo el chocolate del loro: lo realmente gordo si hablamos de lo que les cuesta a los trabajadores mantener a la patronal son, y alguien tiene que decirlo, las propias plusvalías: todo el valor que crea un trabajador por encima del valor de su propia fuerza de trabajo y que se queda el empresario en forma de beneficios. Titular de El País, 5 de marzo de 2022: "Y en medio de la tormenta...¡récord de beneficios empresariales en España! Las compañías cotizadas en la Bolsa nacional desafiaron a la pandemia, la crisis energética, la inflación y los atascos en el comercio mundial con un beneficio histórico en 2021 de 64.021 millones de euros".

Pues 64.000 millones de beneficios solo en un año y solo de las empresas que cotizan en Bolsa. "Desafiaron a la pandemia, la crisis energética, la inflación y los atascos en el comercio mundial con un beneficio histórico", dice El País. Más bien habría que escribir "desafiaron a los asalariados, a la crisis social, a los sindicatos y a los atascos matutinos de los trabajadores españoles con un beneficio histórico de 64.000 millones de euros". Y otro día hablamos de todo el dinero no pagado a las millones de mujeres que hacen trabajos de cuidados no reconocidos y no remunerados pero que son imprescindibles para que funcione la economía y el mundo. Como dicen en Argentina, "no es amor, es trabajo no pago". Un buen trozo del PIB hay ahí también.