Mismo día y mismas caras para dos debates electorales que se celebran en cadenas distitas. La polémica en torno al debate electoral continúa aumentando sin que se disipe ninguna duda. La situación se ha complicado aún más este jueves, cuando RTVE ha manifestado su disposición para organizar el debate con los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos el próximo martes, día 23, el mismo día que Atresmedia mantiene su oferta de reunir a los cuatro candidatos.

En un comunicado, RTVE "reitera la invitación que personalmente se le ha ido haciendo a cada uno de los candidatos desde el anuncio del adelanto electoral para que acudan a la cita en la radio televisión de todos".

La corporación subraya que en "su misión de servicio público y en aras a una mayor difusión", ofrecerá gratuitamente la señal a todos los medios audiovisuales españoles. El debate, conducido por Xabier Fortes, se emitirá en directo por por La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE, TVE Internacional y Radio Exterior con el fin de que "pueda llegar a los millones de españoles" que residen fuera de España.

En el comunicado que emitió ayer, miércoles, RTVE dejó en manos de los cuatro candidatos que decidieran la fecha del debate después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera confirmado su asistencia.

Previamente, Atresmedia había anunciado que mantenía el día 23 su oferta de debate y que los líderes del PP, Pablo Casado; de Cs, Albert Rivera, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, habían confirmado su participación. Sánchez había aceptado en un principio asistir al debate que iban a retransmitir Antena 3 y La Sexta, pero tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de que no podía participar Vox al no tener representación parlamentaria, el jefe del Ejecutivo se inclinó por celebrarlo en la televisión pública.

Sin embargo, la decisión de Sánchez de "dar prioridad a la televisión pública" después de que Vox saliera del debate, y la de RTVE de querer celebrarlo en la misma fecha que había estipulado Atremedia no han gustado los candidatos rivales del PSOE. Este jueves, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este cambio de planes, ya que según denuncia, RTVE propuso a los condidatos un debate el día 22. "RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateo debe rectificar", ha escrito Iglesias en Twitter.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña del partido, Javier Maroto, ha acusado este jueves a RTVE y Pedro Sánchez, de fijar "unilateralmente" un debate a cuatro en el ente público el día 23 de abril para "contraprogramar" el debate organizado por el grupo Atresmedia ese mismo día y al que ya se habían comprometido. Tras confirmar que Pablo Casado acudirá el martes a ese debate de Atresmedia, ha subrayado que con este "truco" lo que busca el presidente del Gobierno es "esconderse" y no debatir con sus rivales políticos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también había confirmado su asistencia al debate en la cadena privada. En su cuenta de Twitter, tras conocerse la decisión de RTVE, Rivera ha confirmado que mantiene su compromiso con Atresmedia para el día 23 y con RTVE para el 22. "Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo", ha criticado.



RTVE ha modificado su propuesta inicial de celebrar el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera el lunes 22 y pasarlo al martes 23, coincidiendo con el previsto en Atresmedia.



La corporación explica en un comunicado su "responsabilidad social de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos".

RTVE señala en su nota que "los partidos políticos tienen la facultad de establecer los términos en los que se deben producir tales debates electorales".

Según el ente público, los medios de comunicación tienen "la responsabilidad social de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos".

También como medio público, RTVE remarca que "está comprometida legalmente a disponer espacios electorales en los que el contraste de ideas políticas resulte esencial".

Recuerda que "en tiempo y forma" presentó ante la JEC el plan de cobertura informativa que incluía dos debates -uno a seis, celebrado el pasado martes- y otro con los cuatro candidatos principales a la presidencia del Gobierno. EFE