El Defensor del Pueblo exige la retirada de un monumento franquista en Elx

Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, ha recomendado al Ayuntamiento de Elx, en Alicante, retirar la cruz del paseo de Germanías por ser "un elemento contrario a la memoria democrática".

Tras una queja presentada en septiembre por el Partido Socialista del País Valencià (PSPV—PSOE) sobre el mantenimiento de la cruz, Gabilondo ha sugerido llevar a cabo su retirada, que fue aprobada por el Gobierno anterior, de PSPV y Compromís.

"La idea de concordia que quiere asociarse al monumento no es la que histórica y socialmente representa en Elx. La cruz no suscita el consenso social necesario que permitiría su permanencia en el espacio público", ha señalado el Defensor del Pueblo, para después mencionar un manifiesto firmado por 60 profesores de historia a modo de queja.

"El hecho de que el monumento no tenga ninguna inscripción no excluye de forma automática que tenga un significado —franquista— contrario a la memoria democrática, pues, como es obvio, los elementos arquitectónicos pueden no evidenciar su significado con ninguna placa", ha añadido Gabilondo.

También se ha preocupado por resaltar que el Ayuntamiento de Elx "trata de dar una imagen de la cruz que no coincide con la realidad del municipio". Además, ha reforzado su argumento apoyándose en que es una acción "de fácil ejecución", porque "ya fue aprobado un proyecto que prevé su retirada".

La versión del Ayuntamiento

PP y Vox, los partidos que gobiernan en la región, se han apoyado en la idea de que "la cruz no contiene ningún elemento franquista ni alusivo a la dictadura y que, además, se mantiene como símbolo de concordia". El Ayuntamiento asegura que el monumento no debería quitarse ahora, cuando ya ha sobrevivido al paso de gobiernos municipales de distintas ideologías.

PP y Vox han insistido en que los informes de los técnicos "avalan que la cruz no contiene ningún símbolo político". Además, han afirmado que en la zona se está realizando una obra de reforma que "mantendrá la cruz, adecuará los espacios públicos e incluirá un homenaje a la transición, centrado en la figura del primer alcalde socialista de la democracia, Ramon Pastor".