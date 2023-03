El Defensor del Pueblo reclama un acuerdo estable para "paliar la deriva en la que se encuentra el sistema sanitario"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este lunes el informe sobre su actuación en 2022, año en el que ha recibido 31.077 quejas, 2.062 más que en 2021. "Los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones no deben descuidar la sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser estos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario", ha dicho en rueda de prensa.

Gabilondo ha indicado que el informe de este año, que tiene 400 páginas --600 menos que el de 2020--, obedece a "la voluntad que tenemos de que la institución se comunique mejor, logre ser un instrumento de consulta asequible para la sociedad española".

La institución tramitó 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias.

Gabilondo ha destacado que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)".

También ha celebrado que el Ministerio de Cultura haya hecho caso de sus recomendaciones respecto al acceso al Bono Cultural para jóvenes, "ampliando el plazo para las solicitudes".



En Sanidad "se ha puesto de manifiesto las dificultades para el acceso a la atención primaria". En este sentido ha afirmado que "es urgente afrontar un acuerdo estable para el conjunto del Estado para paliar la deriva en la que se encuentra el sistema". Y ha destacado los obstáculos de acceso a la cita previa.

Abusos sexuales en la Iglesia

Respecto a la encomienda del Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia, "seguimos recogiendo testimonios y hemos empezado a elaborar el informe, que presentamos antes de que acabe la presente legislatura", ha anunciado.

Gabilondo ha añadido respecto al escaso año que queda para realizar el informe que "este trabajo es un trabajo de muchos años, espero que no sea solo el Defensor del Pueblo el que haga este trabajo. El Parlamento establecerá los procedimientos o las consecuencias que pueda tener, pero nosotros entendemos que si hemos recibido una encomienda, y esta seguirá estando en vigor aunque se celebren elecciones, creo que antes de que dejen de ser diputados deben recibir un informe sobre lo que hemos hecho", ha indicado.

Además ha detallado que la Conferencia Episcopal le comunicó que "no quería participar, pero sí que quería colaborar". "Nosotros enviamos a las 70 diócesis un par de folios señalando en qué podría ser útil su colaboración. Obviamente, siempre respetamos la intimidad de las personas, no pretendemos que sea un concurso de delaciones".

Ha insistido en que la institución va a desvelar en ese futuro informe "quiénes no nos han dado información". Gabilondo ha añadido que se ha reunido con la Confederación de Religiosos (Confer), "con las cinco congregaciones que tienen más casos". "Me he reunido también con escuelas católicas, que tienen 2000 colegios, y les he pedido toda su colaboración", ha dicho. "Tengo la percepción de que lo que puede pasar con las diócesis es que (colaboren) unas sí y otras no".

Salto de la valla de Melilla

Respecto al episodio sobre el salto de la valla de Melilla, en junio de 2022, en el que murieron al menos una veintena de personas durante la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, Gabilondo ha vuelto a mostrar su oposición a las explicaciones dadas por el Ministerio del Interior, una vez que la Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación.

"Nosotros no somos jueces ni fiscales, y lo que hicimos fue una serie de recomendaciones sobre lo sucedido, y las hemos hecho valer ante la Secretaria de Estado de Seguridad, pero se han dado por concluidas las actuaciones con el Ministerio del Interior. Entendemos que no podemos hacer otra cosa, expresando nuestra diferencia de criterio", ha dicho el Defensor del Pueblo.

En cuanto al rechazo en las fronteras, tenemos diferencia de criterio con el Ministerio del Interior. Ha habido muertes en esa situación, nos preocupan las víctimas vengan de donde vengan", ha insistido.