En el Gobierno ha sentado como un jarro de agua fría la denuncia de Podemos e IU a 28 responsables de la Operación Chamartín: "Suena a venganza más que a presunta búsqueda de justicia", explican desde el Ejecutivo a Público. Hay mucho malestar entre las filas socialistas por el momento, por las formas y porque entre los denunciados están dos de los ministros de Pedro Sánchez: Josep Borrell y José Luis Ábalos.

La denuncia la presentarán este miércoles a las 12 de la mañana Podemos e IU Madrid en Anticorrupción. Es un paso importante para dos organizaciones que no tienen representación en el Ayuntamiento, donde se aprobó este proyecto bautizado durante el gobierno de Manuela Carmena como Operación Madrid Nuevo Norte. Entre los 28 responsables que ha avanzado eldiario.es están todos los ministros de Fomento desde el periodo del socialista Borrell. Por ello también se encuentra Ábalos que, además, es uno de los negociadores por parte del PSOE para formar gobierno estatal.



Por esto mismo en el Ejecutivo no entienden que la denuncia se presente ahora: tras el fracaso de las negociaciones y en un mes decisivo para intentar salvar otra investidura. Sin embargo, la dirección estatal de Podemos — que no participó en la decisión, pero sí la conocía — respalda la presentación de la denuncia ante este "pelotazo urbanístico". Alegan que el momento de presentarla es ahora porque hace dos días que se aprobó la Operación en el consistorio por lo que no tendría sentido esperar a presentarla más adelante.

La iniciativa de presentar la denuncia parte de IU Madrid, pero la dirección de Podemos la respalda

La iniciativa parte de IU Madrid. En concreto del candidato a las elecciones municipales por Madrid En Pie Carlos Sánchez Mato, aunque también está firmada por las diputadas en la Asamblea de Madrid Isabel Serra (Podemos) y Sol Sánchez (IU).

El PSOE critica que Podemos apoyara la Operación Chamartín hasta que rompió con Carmena y defienden su voto alegando que "es una operación impecable que desatascó un problema de décadas en la capital”. Durante el mandato de Ahora Madrid, Podemos no se posicionó en contra del proyecto urbanístico por no dificultar el gobierno y las relaciones entre el equipo de la alcaldesa y el partido morado. Sin embargo, IU sí denunció desde el primer momento la nueva Operación y Sánchez Mato junto con otros concejales de Ahora Madrid votaron en contra de este proyecto durante el mandato de Carmena.

Cuando las relaciones explotaron en Madrid, IU puso como condición para negociar cualquier acuerdo de coalición que se rechazaran proyectos como el de la Operación Chamartín. Fue una línea roja que manifestó las diferencias y el desacuerdo con la nueva plataforma de la alcaldesa y de Íñigo Errejón, Más Madrid. Podemos, tras la ruptura con los candidatos madrileños, también se posicionó en contra del proyecto durante la campaña de las municipales y autonómicas.

Desde entonces han ido siendo cada vez más claros. "La Operación Chamartín se renegoció varias veces, por ministros de PP y PSOE, siempre en secreto y siempre en beneficio del sector privado (incluyendo al BBVA de Villarejo) y en perjuicio del patrimonio público. Es muy necesario que se investigue", sostiene uno de los negociadores para formar Gobierno por parte de Podemos, Pablo Echenique.

La operación Chamartín se renegoció varias veces, por ministros de PP y PSOE, siempre en secreto y siempre en beneficio del sector privado (incluyendo al BBVA de Villarejo) y en perjuicio del patrimonio público.



Es muy necesario que se investigue. https://t.co/C1kNZmFeoA — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 31 de julio de 2019

La aprobación de la Operación Madrid Nuevo Norte ha estado rodeada de polémica. Ni Más Madrid ni Íñigo Errejón conocían la denuncia que presentarán IU y Podemos aunque las dos organizaciones tampoco han incluido entre los denunciados a ningún miembro del equipo de Carmena. Eso sí, desde ambos entornos han sido muy críticos con el partido madrileño y con que se haya aprobado el proyecto tanto con sus votos como con los de PSOE, Ciudadanos, PP y Vox.