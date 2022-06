La derecha gana en Andalucía

La derecha ganó ayer en Andalucía. El Partido Popular de José Manuel Bonilla alcanzó la mayoría absoluta con 58 escaños y un 43% del voto. El PP obtuvo 825.000 votos más que hace cuatro años y los mejores resultados de su historia, superando los 50 escaños que consiguió Javier Arenas en 2012 y que, hasta ahora eran su techo electoral.

En primer lugar, el PP gana votos del espacio de la derecha a costa de Ciudadanos, que desaparece como fuerza política en Andalucía al pasar de 21 escaños a 0. El líder de la formación en Andalucía (y hasta ahora vicepresidente de la Junta), Juan Marín, ya ha anunciado su dimisión.

Además, el PP no ha perdido apoyos a costa de Vox, que consigue una ligera mejoría respecto a 2018, pero no alcanza las expectativas que los situaban en 25 escaños y se quedan sólo en 14. A pesar de que la formación ultra eligió a una de sus estrellas nacionales como candidata en Andalucía, no ha conseguido arrancar votos al PP y se queda fuera del Gobierno de la Junta. De hecho, Vox no ha ganado en ni un solo municipio. Incluso en la localidad almeriense de El Ejido, epicentro de la campaña racista de Olona, el PP ha superado a Vox en casi 20 puntos.

La vía presuntamente moderada de Bonilla, parece haber atraído además a parte del electorado del Partido Socialista, que, con 30 escaños, ha obtenido los peores resultados de su historia en Andalucía. El PSOE continúa desangrándose, empeorando incluso los ya malos resultados obtenidos por Susana Díaz en 2018. Ha pasado de superar los dos millones de votos en 2008 a no alcanzar el millón.

Y el PP parece que se ha nutrido también del desencanto del votante socialista. Los resultados de ayer suponen un vuelco histórico, y el PP sustituye al PSOE como partido hegemónico de Andalucía. El partido de Bonilla supera en 28 escaños y casi 670.000 votos a los socialistas. Los populares han ganado en todas las circunscripciones, entre ellas, tres de los feudos históricos del PSOE (Huelva, Jaén y Sevilla) y también en las 12 mayores ciudades andaluzas.

Por otro lado, ayer no hubo buenas noticias para la izquierda andaluza. La candidatura de Por Andalucía, encabezada por Inma Nieto, obtuvo 5 escaños, mientras que la candidatura de Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez se quedó en dos escaños. En total, las candidaturas de izquierdas bajan de 17 a 7 escaños respecto a las elecciones de 2018.

Inma Nieto, ha señalado cómo la derecha sigue siendo el principal adversario al que van a enfrentar desde la oposición y la necesidad de consolidar Por Andalucía como espacio político. Por su parte Teresa Rodríguez, sostiene que han cumplido con las dos expectativas con las que se presentaron a estas elecciones: frenar a la extrema derecha y consolidar un espacio andalucista.

Para finalizar me gustaría dar un par de datos más. El primero sobre la distribución de la abstención. En términos generales la participación en las elecciones andaluzas ha alcanzado el 58%, una cifra similar a la de 2018. Sin embargo, la abstención no se distribuye homogéneamente y depende mucho del nivel de renta. Sólo un ejemplo. En el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, (donde la renta media es de 5.100 euros anuales), la abstención alcanzó el 90%. Mientras que, en el barrio de Los Remedios, uno de los más ricos de Sevilla, la abstención no llegó al 20% y arrasó el PP.

El segundo dato que quería dar es sobre cuántos votos ha costado el escaño a cada formación política, porque esto nos da una idea de cómo la ley electoral distorsiona los resultados. Al PP y al PSOE el escaño les cuesta 16.500 votos, a Vox 20.700, a Por Andalucía 33.400 y a Adelante Andalucía 50.500. Es decir, a las formaciones de izquierdas conseguir un escaño les sale el doble de caro que a las de derechas.