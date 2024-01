El desacuerdo entre PSOE y Junts devuelve la amnistía a la Comisión de Justicia

No ha habido acuerdo y la amnistía vuelve a la casilla anterior. Junts per Catalunya ha votado en contra del texto final de la proposición de ley, de modo que la envía, de nuevo, a la Comisión de Justicia. Así, las negociaciones —otra vez, in extremis— entre Junts y el PSOE han fracasado. Junts ha retado al PSOE a aceptar sus enmiendas y el PSOE se ha plantado. Los de Carles Puigdemont insisten en que la amnistía "no puede dejar a nadie atrás" y se han cerrado en banda a apoyar un texto que "se puede corregir" y que tiene muchos "agujeros negros".



La ley, en cualquier caso, no ha decaído. 178 diputados han votado a favor del dictamen de la propia Comisión de Justicia, por lo que, tal y como especifica el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, vuelve a la Comisión, donde los distintos partidos tendrán quince días para seguir negociando la proposición de ley. No dispondrán de un mes porque la ley se tramitó por la vía de urgencia. De todos modos, es algo que tienen que confirmar los letrados.



Fuentes parlamentarias confirman a Público que, durante ese período, no se podrán plantear nuevas enmiendas al texto de la ley. Lo que vuelve a la casilla anterior, por tanto, es el texto que salió de la propia Comisión de Justicia y que hoy se ha aprobado en el pleno, de manera que todas las modificaciones incluidas en el dictamen han quedado incorporadas en el texto. Sí que se podrá volver a debatir en Comisión, en cambio, es la inclusión de las enmiendas que siguen vivas, así como otras que se puedan transaccionar.

Con todo, los junteros congelan la amnistía para ampliarla y confían en que los socialistas retirarán la línea roja que representa para ellos la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley de olvido penal.

Esa es la clave. Junts per Catalunya aspira a que se retire cualquier mención a ellos en el apartado de exclusiones de la ley. El PSOE, por su parte, ha dicho por activa y por pasiva que no está en sus planes, aunque ni Esther Peña, portavoz del partido, ni Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, han cerrado la puerta con pestillo.

"Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán a merced de la arbitrariedad de la cúpula judicial española", ha aseverado Míriam Nogueras, portavoz de Junts. Por tanto, ha confirmado en primera persona lo que ya había trasladado su formación unas horas antes: si el PSOE no apoyaba sus enmiendas y modificaba la ley para retirar los delitos de terrorismo de las Exclusiones de la amnistía, cosa que, finalmente, no ha hecho, Junts retiraría su apoyo.

Con lo cual, no hay acuerdo y se seguirá negociando. Todo ello ante el estupor, primero, de Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al PSOE de "humillar sus siglas"; pero también de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, que ha afeado que Junts votara en contra de la ley, que ERC considera "buena en el contexto en el que estamos".