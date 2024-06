Diana Riba (ERC): "El problema del campesinado no es el Pacto Verde sino los acuerdos comerciales que votan Vox, los socialistas, el PP o Junts"

Diana Riba i Giner (Barcelona, 1975) ha sido eurodiputada del grupo Els Verds-Aliança Libre Europea (ALE) en los últimos cinco años. Sin vinculación con la política institucional, Riba decidió presentarse a las elecciones europeas después de que su marido, el exconseller de la Generalitat Raül Romeva, fuera encarcelado por el referéndum del 1-O. Esta pedagoga de Sant Cugat ha tenido un papel destacado en el Parlamento Europeo, por ejemplo, como vicepresidenta del comité investigador del caso Pegasus de espionaje político, entre otras iniciativas.

Usted entró hace 5 años en el Parlamento Europeo por primera vez y no venía del mundo de la política. ¿Cómo ha sido la legislatura y de qué iniciativa legislativa se siente más satisfecha?

"Ha sido una legislatura con grandes retos: un Brexit, la covid y guerras cercanas a las fronteras europeas"

Creo que ha sido una legislatura impresionante en relación con los grandes retos que ha tenido el Parlamento Europeo y la Unión Europea. Un Brexit, la covid, guerras muy cercanas a las fronteras europeas, etc. A nivel más personal y de Esquerra Republicana, destacaría la gran incidencia que hemos tenido legislativamente. Las alianzas con otros partidos y otros eurodiputados han sido el fruto de un gran trabajo que hemos estado haciendo.

¿La defensa de derechos como el aborto, y otros, que usted ha liderado son el fundamento de este trabajo?

Todo el ámbito de la lucha por los derechos fundamentales. Desde crear un comité de investigación sobre el sistema de espionaje Pegasus, en el que he ejercido de vicepresidenta, hasta hacer posible la primera directiva europea de violencias machistas en la que he sido ponente, pasando por la gran regulación de los medios audiovisuales que ya hemos dejado terminada. Todo el trabajo legislativo europeo para la protección de periodistas, protección de opositores políticos, de activistas climáticos, desde el comité de Pegasus al de derechos y libertades, es de lo que más satisfecha me siento.

¿Le preocupa que mucha gente pueda pensar que el trabajo de un partido pequeño a nivel europeo como es ERC, o el resto de los partidos de Ara Repúbliques, que representan a naciones sin estado, no tiene mucha incidencia en temas de tanta trascendencia global como los que se mueven en el Parlamento Europeo?

Sí, pero no lo vemos así. Ara Repúbliques no sólo es una coalición de partidos de naciones sin estado del Estado español, sino que tiene un impacto importante en dos grupos políticos de la cámara que no son menores, los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) y The Left. Concretamente, Esquerra estamos en los Verdes-ALE, que es el cuarto grupo de la cámara, y esto nos permite estar sentadas en las mesas de negociación con el Consejo y la Comisión Europea.

"Hacemos un trabajo muy importante de impulsar y recordar que Europa es multilingüe"

Si eres la ponente de los informes a debate, la incidencia que tienes es enorme. Y desde estos grupos hacemos un trabajo muy importante de impulsar y recordar que Europa es multilingüe y que tiene una enorme diversidad cultural. Y que esto no puede quedar en manos de los Estados, sino que debemos crear mecanismos para ese sistema multicultural que tenemos. Creo que tenemos mucha incidencia gracias al gran trabajo de alianzas que hemos tejido en el Estado español y en Europa.

¿Y cuál es el principal objetivo que se fijan desde los Verdes-ALE para esta legislatura?

"Hay muchos partidos políticos, como PP y PSOE, que están comprando el relato de la extrema derecha"

En primer lugar, recordar e insistir en que debe mantenerse un cordón sanitario frente a la extrema derecha, ahora que el PP está ya hablando de una extrema derecha buena y una mala. Y, por otra parte, somos la izquierda progresista que evidencia que hay muchos partidos políticos, como PP y PSOE, que están comprando el relato de la extrema derecha. Esto es la victoria de la extrema derecha, cuando los otros partidos les compran el relato.

Acte d'Ara Repúbliques amb elpresident d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras; la candidata el 9-J Diana Riba; el diputat al Congrés d’EH Bildu, Oskar Matute; el diputat del BNG, Néstor Rego; i la candidata d’Ara Eivissa, Mercè Chumillas. — ERC

¿En qué se le ha comprado el relato a la extrema derecha?

Pues en el tema migratorio, y el último Pacto de Migración y Asilo así lo demuestra. Pero también en los acuerdos de libre comercio, o en las próximas políticas de austeridad que votan todos en bloque, desde la extrema derecha hasta el PP, PSOE y Junts. Por tanto, aquí la Alianza Libre Europea tiene este papel fuerte en relación con hacer frente a la extrema derecha y también en recordar los derechos de todos los pueblos de Europa.

¿Cómo candidata de ERC, qué se juega en estas elecciones europeas Catalunya?

"Catalunya debe estar representada en el Parlamento Europeo. Porque las políticas, si no las haces, te las hacen"

Yo creo que se juega mucho. La fuerza la tienes en la medida en que tienes representación y Catalunya debe estar representada en el Parlamento Europeo. Si no vamos a votar y no tenemos representación de eurodiputados catalanes, al final, las políticas, si no las haces, te las hacen, como decía Fuster. También en Catalunya, aunque todavía no tengamos un Estado.

Un 60% de las políticas agrarias se negocian en Bruselas y otras muchas políticas que nos impactan directamente. Y por supuesto en temas como la lengua donde los ataques contra el catalán de la extrema derecha o del PP, con Dolors Montserrat, son constantes. Por eso la presencia de Esquerra Republicana es indispensable, porque hemos sido un muro de contención de todos estos partidos.

¿Para cuándo la oficialidad del catalán en la Unión Europea?

Nos encantaría tener una fecha, pero no la tenemos. Para cuando no lo sé, pero no dejaremos de trabajar para que llegue, porque la anomalía es que un idioma que es oficial en territorio europeo no sea oficial dentro de la Unión Europea. Y creemos que llegaremos seguro a este destino.

ERC lleva ya años trabajando en ello y Junts aseguró que esta era una condición en la que había que cobrar por adelantado en la negociación con el PSOE, pero nada. ¿Cuál es el problema?

"Queremos que tanto el gallego como el euskera y el catalán sean oficiales en esta legislatura"

Bienvenidas sean todas las fuerzas que quieran sumarse a la lucha por la oficialidad del catalán. Pero nosotros lo que no vamos a hacer son grandes proclamas, ni golpes en el pecho, ni falsos cobros por adelantado. Sabemos que para que el Consejo Europeo apruebe que el catalán sea oficial en la Unión Europea hace falta mucha fuerza y mucha diplomacia. Por eso queremos más fuerza de los socialistas. No enviar una carta, ni simplemente ponerlo sobre la mesa, sino fuerza diplomática y que sea una prioridad, para que en esta legislatura tanto el gallego como el euskera y el catalán sean oficiales dentro de la Unión Europea.

¿No ha sido suficiente lo que ha hecho el Gobierno para conseguir la oficialidad?

Yo no los he visto muy contundentes. Hemos visto enviar cartas, que es un paso que no se había dado y estamos muy contentos, pero después debe haber fuerza diplomática. El resto de los estados miembros no tienen por qué votar a favor si no se fija que es una prioridad. La oficialidad del catalán es imposible en 24 horas y diciendo que se cobra por adelantado. Se necesitan muchos meses de negociación en política para realizar grandes cambios como éste. Ahora hay que empezar a trabajar en el Consejo, que son los Estados miembros y, por tanto, en estos momentos la fuerza la tienen los socialistas para realizar este cambio diplomático.

Usted entró en el Parlamento Europeo con su marido, Raül Romeva, en prisión junto a otros dirigentes independentistas. Y ha trabajado con los eurodiputados exiliados. ¿En el Parlamento Europeo son conscientes de esta situación represiva en Catalunya? No parece que se trate demasiado el tema.

"Una de las principales preocupaciones y exigencias es que exista separación de poderes"

Es un tema que ocupa muchas horas y preocupa mucho. Quizás no en el pleno del Parlamento, pero preocupa ver cómo en un estado miembro de la Unión Europea existe la represión que se ha visto en Catalunya con presos políticos, violencia a las puertas de los colegios electorales, con exiliados y que haya una cúpula judicial que está haciendo política más a la derecha que Vox. Una de las principales preocupaciones y exigencias, también en Hungría y Polonia, es que exista separación de poderes, que haya independencia judicial y que los jueces hagan de jueces y apliquen las leyes.

¿En qué términos preocupa en Europa la actuación de la justicia española?

Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de amnistía en el Congreso. Aún no se ha publicado en el BOE y ya tenemos a la cúpula judicial diciendo que no la van a aplicar en los casos de malversación. Esto es una injerencia de la justicia en el legislativo y por tanto, esto preocupa muchísimo en Europa.

"Queremos que Europa sea garante de que esta ley de amnistía se aplique de forma correcta"

Hemos visto esta legislatura como un Comisario de Justicia de la Unión Europea sentaba al PP y al PSOE para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que significa hablar de la situación de la cúpula judicial en el Estado español. Por tanto, la situación de la justicia en España ocupa y preocupa y presionan para que esto no sea así. Nosotros hemos empezado una ofensiva diplomática a nivel europeo para que desde Europa sean garantes de que esta ley de amnistía se aplique de forma correcta a los cientos de represaliados que pueden acogerse a ella.



¿Entiende que muchos catalanes independentistas puedan estar decepcionados con la actuación de la Unión Europea y duden en ir a votar? ¿Qué les diría?

Yo creo que Catalunya es europeísta y suerte tenemos de Europa. Es verdad que cuando estás inmerso en un proceso represivo tan grande, y lo digo también por propia experiencia cuando vas a ver a tu marido a la cárcel cada semana con tus hijos, todo parece que llega muy tarde y muy lento. Pero hemos visualizado la preocupación a nivel europeo y esperamos que esta ley de amnistía acabe con la represión política en Catalunya.

Sabemos que no es el fin de nada, pero al menos, que acabe el sufrimiento de estos cientos de personas que tenemos represaliadas, porque tenemos gente pendiente de entrar en prisión y de juicios muy importantes. Y gente con indultos de cárcel pero que son reversibles y que todavía están inhabilitados, como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa o Jordi Turull. Yo lo que pediría a los ciudadanos es que nos den más fuerza, porque cuanta más fuerza tengamos, más rápido irán las cosas.

¿Usted participó en el comité sobre el sistema de espionaje Pegasus? Se concluyó que era necesaria una regulación, ¿qué se ha hecho al respecto?

Pues la verdad es que acabó con el informe en el que se pedía una regulación y hemos visto desde entonces mucha ausencia de la Comisión Europea. Hemos estado presionando desde el comité de derechos y libertades para que las recomendaciones que hicimos en este comité ahora se pongan en práctica. Pero quizás porque era el fin de la legislatura, la comisión se ha puesto mucho de perfil y no ha hecho nada.

¿Quedará en nada?

"Ya se ha hablado de la necesidad de realizar un segundo comité de investigación de Pegasus"

De momento ya se ha hablado de la necesidad de realizar un segundo comité de investigación de Pegasus porque desde entonces ha habido en Europa otros escándalos de espionaje como el del Catalangate. Además, estos programas espía cambian, evolucionan, cada vez son más indetectables y por tanto el trabajo no se acabó y deberemos seguir insistiendo. Sobre todo para que exista una regulación homologada y que todos los Estados miembros tengan la misma legislación en temas judiciales en estos casos y sobre qué uso se hace dentro de cada Estado miembro, por tanto dentro de toda la Unión Europea.

Diana Riba y Tomàs Molina en un acto de la Fundación Irla. — Blanca Blay / ACN

¿El fichaje de un meteorólogo tan popular en Catalunya como Tomàs Molina supone una apuesta de la candidatura por los temas medioambientales y de la lucha contra el cambio climático?

Claramente. Es uno de los grandes retos europeos. Venimos del Pacto Verde Europeo y hemos hecho mucho trabajo desde el grupo Verdes-ALE. Esta legislatura hemos conseguido grandes metas como fijar la transición energética ecológica. Ahora desde ERC pedimos una segunda fase con un Pacto Verde y Social Europeo. Porque estamos viendo que todas estas políticas, sin ir acompañadas de medidas sociales, lo que hacen es dejar a mucha gente atrás.

"No podemos dar la responsabilidad del cambio del coche eléctrico sólo a las familias"

No podemos dar la responsabilidad del cambio del coche eléctrico sólo a las familias. O que los tejados estén llenos de placas solares a expensas directamente de los bolsillos de los ciudadanos. Debemos hacer un Pacto Verde y Social para que nadie quede atrás con esta transición energética que debe llevarnos a una soberanía energética de Europa y dejar de depender del gas de Rusia, por ejemplo.

Uno de los afectados son los agricultores que hemos visto esta semana que volvían a movilizarse y son críticos con el Pacto Verde. ¿Qué hay que hacer a nivel europeo con el campo?

"Los primeros que sufren los efectos de este cambio climático son directamente el campesinado y la ganadería"

En primer lugar, reformar lo que ha ido mal, como hacemos con todas las leyes europeas al cabo de unos años si es necesario. En segundo lugar, evitar la confrontación entre la lucha contra el cambio climático, y la agricultura y la ganadería. Por qué no son dos cosas contradictorias y los primeros que sufren los efectos de este cambio climático son directamente el campesinado y la ganadería. La sequía es una prueba de ello. Muchos de ellos han participado en estas leyes y debemos mantener que así sea. Debemos tener al lado a todo el sector.

¿Qué medidas concretas es necesario activar?

Hay cosas que se hacen muy mal. Por ejemplo, los recursos económicos que se dan para la PAC (Política Agraria Comunitaria) sólo alcanzan al 20% de los agricultores y ganaderos europeos. Y eso significa que se beneficia a los grandes terratenientes, los que incluso son multinacionales o que tienen bancos detrás, porque a más tierras, más recibes de la PAC. Son miles de millones de euros que no llegan a nuestro campesinado ni a nuestros ganaderos pequeños y medianos, que son los que nos dan soberanía y calidad alimentaria.

"La extrema derecha quiere hacer creer que todo el problema está en el Pacto Verde"

Aparte, otro de los graves problemas que tiene el campesinado es que deben vender muy a menudo por debajo del precio de coste y esto no es culpa del Pacto Verde Europeo. Sino de los pactos comerciales con los terceros países. Por tanto, debemos poner sobre la mesa, en los primeros meses de esta legislatura, que se reformen estos pactos comerciales. La extrema derecha quiere hacer creer que todo el problema está en el Pacto Verde, cuando está en los acuerdos comerciales con terceros países que provocan competencia desleal porque no les ponemos lo que se llaman cláusulas espejo. Por ejemplo, exigiendo derechos laborales homologables, derechos medioambientales, prohibición de productos no permitidos en la UE.

Y también es necesario fijar unos precios mínimos a nivel europeo de los productos, para que nadie tenga que vender por debajo del precio de coste. Además de afrontar el grave problema del exceso de burocracia, en el campesinado y en muchos otros sectores. Se ha ido desarrollando con voluntad de transparencia y para evitar la corrupción, pero ha llegado a un nivel que está ahogando muchos sistemas productivos.

¿Quién apoya estos acuerdos comerciales? ¿Existe una doble moral al respecto?

Lo vemos en esta campaña. Por ejemplo, tenemos a la extrema derecha, es decir a Vox, pero también el PP, los socialistas y Junts, pasando por Ciutadans, que han votado sistemáticamente a favor de estos acuerdos comerciales y que, en cambio, en esta campaña están haciendo bandera del campesinado. Y algunos critican los acuerdos comerciales después de haberlos votado. Esto es público y se puede comprobar. En ERC no estamos en contra de los acuerdos comerciales con terceros países, los necesitamos. Pero debe haber las cláusulas espejo que los hacen justos para todos. No tuvimos ningún problema en votar, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, porque incorporaba estas cláusulas.

Hacia dónde va Europa en temas como la migración. Las políticas son cada vez más restrictivas, pero, ¿qué hacer al respecto?

En primer lugar, poner a las personas y la crisis humanitaria en el centro. Nosotros nos consideramos los herederos de aquel Volem acollir que protagonizó en Catalunya la mayor manifestación de Europa en favor de los refugiados. No debe hacerse el discurso del miedo que compran partidos como Junts per Catalunya, o a veces también los socialistas, votando a favor de este Pacto de Migración y Asilo. Hacerlo es la victoria de la extrema derecha.

"Lo único que estamos haciendo con estas políticas de migración y asilo es causar muertes, muertes y muertes"

Las migraciones no se detendrán por mucho que hagamos devoluciones en caliente. Ni se detienen teniendo la mayor fosa común del mundo en el Mediterráneo. Las migraciones no terminarán poniendo muros en esta Europa fortaleza que estamos construyendo, y nos lo demuestra la historia. Cuando alguien necesita sobrevivir huye, cuando uno tiene una amenaza como una guerra se va, y ahora hay migraciones climáticas, económicas, etc. Por tanto, lo único que estamos haciendo con estas políticas de migración y asilo es causar muertes, muertes y muertes, y un sufrimiento que a nosotros nos parece inhumano.

¿Qué supone el último Pacto de Migración y Asilo?

Pondré dos ejemplos que me parecen realmente muy preocupantes. Y me sorprende que los demás grupos hayan votado a favor. A partir de ahora, cualquier Estado miembro de la Unión Europea que no quiera acoger podrá pagar 20.000 euros por cada migrante para no tener que recibirlo. Por tanto, ¿volvemos a poner precio a las personas? ¿Los grupos que han votado a favor están de acuerdo con este concepto terrorífico? Y la otra cuestión es que a partir de ahora los centros donde se acogen a los migrantes cuando llegan a cualquier país de la UE no será territorio europeo. La ley contempla que es territorio de nadie. Por tanto, se pueden hacer las devoluciones en caliente de forma regulada. Devoluciones en caliente que no detendrán que vuelvan a venir.

"Europa necesita migraciones. Europa somos migración"

Por tanto, debemos buscar vías no sólo de acogida, sino de entradas seguras en la Unión Europea, legales y seguras. Como hemos hecho con los refugiados de la guerra de Ucrania rescatando del cajón una directiva de protección temporal que sólo se ha aplicado en este caso, y que podría aplicarse perfectamente a la situación de Palestina, de Siria, y tantos otros. Europa necesita migraciones. Europa somos migración y por tanto, debemos empezar a vernos en la multiculturalidad y la diversidad que somos. Son necesarios elementos cohesionadores como el catalán lo es en Catalunya, pero no somos pureza como quieren hacer creer algunos.

Ha hablado de la guerra en Ucrania, ¿cuál es la posición de ERC? Por ejemplo, si se llevara a votación en el Congreso este envío de más de 1.000 millones de euros en armas ¿qué haría Esquerra?

Nosotros tenemos claro que no debemos seguir aumentando el presupuesto armamentístico. Podemos hablar de muchas cuestiones de Defensa a nivel europeo, pero vemos que las políticas armamentísticas nos están secuestrando las políticas defensivas. Porque nadie habla de todas las demás políticas de defensa que necesitamos, como la diplomática, la defensa humanitaria o las políticas de paz.

Aquí también deben ponerse muchos esfuerzos, porque no toda la partida de política exterior debe ser política de defensa y no toda la política de defensa debe ser política armamentística. Por tanto, desde Esquerra Republicana queremos fondos para la diplomacia. Debemos ayudar al pueblo de Ucrania, evidentemente, como hemos dicho desde el primer día. Pero debemos ayudarles también para que lleguen a la futura mesa de negociación que es donde se resuelven los conflictos bélicos.

Ursula Von der Leyen ha dicho que la extrema derecha de Meloni es aceptable porque está a favor de la Guerra de Ucrania. ¿Qué le parece?

Nosotros no lo contemplamos. No hay una extrema derecha buena y una mala. La extrema derecha es extrema derecha tenga la bandera que tenga. Y el discurso que dan algunos miembros del PP, entre ellos Von der Leyen, es muy peligroso, porque eso es la victoria de la extrema derecha. En esto seremos muy serios, nosotros no podemos apoyar absolutamente nada del PP que tenga ese discurso. Y nos colocaremos totalmente en la oposición.

El PP no puede jugar a pactar algunas cosas con la extrema derecha y después mirar al otro lado del hemiciclo cuando nos necesiten para hacer otras cosas. O existe el cordón sanitario con la extrema derecha para empezar a hablar de cualquier tema, o no habrá ningún pacto con nuestra bancada de las izquierdas, y concretamente en lo que se refiere a Esquerra Republicana de Catalunya.

Al día siguiente de las elecciones europeas se constituirá el nuevo Parlament de Catalunya. ERC es decisiva pese a los malos resultados obtenidos. ¿Cuál será la posición de ERC?

Sí, estos malos resultados electorales nos dejaron en tercer lugar tras el PSC y Junts. Por eso mismo, ahora lo que no pueden pretender socialistas y convergentes, que han estado durante 3 años haciendo oposición al Govern de Esquerra, es que nosotros les demos la solución. Que se sienten, hablen y que nos propongan lo que debe ser el Parlament de Catalunya. Que la Mesa del Parlament tenga en cuenta los tres votos de los diputados escogidos democráticamente y que están en el exilio para nosotros es imprescindible.

¿Y respecto a la investidura? ¿Habrá repetición electoral?

Pase lo que pase, tenemos demandas claras como que haya una financiación singular para Catalunya. Y recordemos que socialistas y Junts, en el Parlamento Europeo, votaron las futuras políticas de austeridad. Ahora que no nos vengan con que Europa nos obliga a los recortes porque ellos votaron estas políticas de austeridad. Y queremos abrir el camino hacia el referéndum acordado y hacia el derecho a la autodeterminación.

Junts plantea ahora la recuperación de la unidad del independentismo e incluso una lista unitaria si hay repetición electoral. ¿En el Parlamento Europeo ha habido esta unidad?

ERC y Junts, en el Parlamento Europeo, estamos en grupos parlamentarios diferentes, porque somos partidos políticos claramente diferentes con programas electorales diferentes. Ellos son de derechas y nosotros de izquierdas. Tenemos planteamientos contrapuestos en políticas de inmigración, políticas de austeridad y de recortes y, por ejemplo, sobre los acuerdos comerciales con terceros países. Ellos están en el Grupo Mixto y nosotros en los Verdes-ALE.

¿Pero han podido hacer alguna iniciativa conjunta?

"No tenemos ningún problema en trabajar conjuntamente por el derecho a la autodeterminación y bienvenidos si vuelven (Junts)"

Hubo el tema de la autodeterminación en el que creamos todos juntos, con otros eurodiputados y eurodiputadas, el grupo del caucus para la autodeterminación. Que sirvió para presentar en el Parlamento Europeo una ley europea para el derecho a la autodeterminación. Pero a mitad del trabajo, Junts decidió ponerse de perfil e incluso marcharse. No tenemos ningún problema en trabajar conjuntamente por el derecho a la autodeterminación y bienvenidos si vuelven.



Nosotros llevaremos a los próximos plenos del Parlamento esta ley, y por tanto a la Comisión Europea. Junts habla mucho de unidad, pero después en el día a día se marchan. Lo vimos en el Parlament o en el Govern de la Generalitat. Fueron ellos quienes se fueron. Y también lo hemos visto en el Parlamento Europeo. Lo cierto es que disgusta que hablen de listas unitarias cuando no han querido trabajar conjuntamente, porque al final es un engaño hacia la ciudadanía. Nosotros sabemos y hemos defendido que sólo conseguiremos las cosas con mayorías. Esto, Esquerra Republicana lo tiene claro desde el primer día, y por tanto bienvenidos a hacer cosas juntos. Pero no sólo cuando a ellos les conviene, sino siempre.