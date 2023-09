Díaz pide a Sánchez lanzar desde España una "ola progresista" contra la ola de recortes iniciada en Grecia

Una "ola progresista que avance en derechos", que nazca en España y se extienda por Europa, frente a la ola de recortes iniciada en Grecia con la aprobación de un sistema laboral con jornadas de hasta 13 horas diarias. Esta es la propuesta de futuro que ha lanzado este sábado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante un acto de los denominados grupos de trabajo de Sumar.

La líder de este espacio ha advertido de que la legislación impulsada en Grecia no es una anomalía aislada, sino que forma parte de una batalla a nivel europeo entre los avances democráticos y sociales y las pulsiones conservadoras que han provocado, entre otras cuestiones, que en países como Italia gobierne la extrema derecha.

Díaz ha recordado que el pasado 23 de julio se paró esta ola en España en el ámbito electoral, pero ha alertado de que esto no es suficiente si el pulso de las urnas no se traduce en un Gobierno de coalición ambicioso que continúe la senda legislativa del Ejecutivo de la anterior legislatura.

"España es clave no sólo para parar la ola reaccionaria, sino para lanzar una ola progresista en España y en Europa, que diga que no a las jornadas laborales del siglo XIX, al despido libre, que pida que se respeten los derechos fundamentales", ha defendido.

La vicepresidenta ha lanzado este mensaje en clave europea, pero también en clave estatal en un momento en el que el espacio electoral de Sumar negocia con el PSOE un programa de Gobierno para afrontar la próxima legislatura.

Un "debate" sobre las medidas del escudo social

Los de Díaz consideran que los socialistas no estarían apostando de manera decidida por un ciclo político que amplíe la legislación en materia social y laboral, cuando, a su juicio, queda mucho por hacer. Por este motivo, la líder de Sumar ha querido mandar un mensaje concreto a Pedro Sánchez relacionado directamente con la batalla de la reacción y los recortes frente a los derechos en Europa.

En concreto, la ministra de Trabajo ha avisado al presidente del Gobierno en funciones de que una eventual retirada de determinadas medidas contenidas en el denominado escudo social puede causar "dolor" a la ciudadanía.

"Sumar tiene sentido sólo para proteger a la ciudadanía, no tiene sentido en un país que haga recortes. En este debate pedimos prudencia porque si nos equivocamos podemos hacer retroceder al país; prudencia, serenidad, analicemos lo que funciona y lo que no, pero cualquier actuación incorrecta puede hacer sentir dolor en España, y Sumar no está aquí para eso", ha defendido.

Díaz ha defendido que se puede cuestionar el mantenimiento de medidas del escudo social que se revelan como "ineficaces", como el aval del 15% para la compra de primera vivienda para los jóvenes, pero ha asegurado que se deben mantener medidas "muy eficaces" como la bonificación al transporte público: "Es necesario", ha zanjado.

"Convertir la legislatura que viene en la más social de la historia"

"Sumar tiene sentido para convertir la legislatura que viene en la más social de la historia", ha afirmado, y se ha referido a algunas medidas incluidas en el programa electoral de la coalición que lideró en las pasadas elecciones generales: "Salir una hora antes del trabajo, hablar de las listas de espera en la sanidad, de cultura, de educación pública...".

La vicepresidenta segunda ha avanzado que tras la celebración de la investidura, que se prevé como fallida, de Alberto Núñez Feijóo, acelerarán el proceso de conformación de un Ejecutivo: "Tened mucha alegría porque después de esta semana España va a seguir teniendo esperanza, vamos a trabajar por lo que habéis votado, un gobierno progresista", ha concluido.