El dilema de Kichi: ¿optar por tercera vez a la alcaldía de Cádiz?

Cual gaditano Hamlet anda José María González, Kichi, dándole vueltas a una idea: presentarse o no por tercera vez a la alcaldía de Cádiz, que ocupa desde el año 2015, cuando desalojó al PP de Teófila Martínez con el viento de cola del 15M. En su particular y shakespeariano ser o no ser, el alcalde, aunque el cuerpo le pide dejarlo, no ha tomado aún su decisión definitiva, según fuentes de su entorno.

"La vida personal opera siempre, sobre todo cuando no tienes que preocuparte por frenar en seco el tren de vida de los privilegios de los políticos porque has renunciado a ellos. Pero la clave [de la respuesta al dilema] es cumplir con los compromisos y tratar de demostrar la fortaleza del proyecto más allá de las caras visibles. Estamos entre eso y el vértigo de perder lo conquistado. Especialmente por la militancia", indican a Público las fuentes.

La respuesta definitiva –ya sin vuelta atrás– la dará el alcalde el próximo día 29 de octubre en la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía, que se desarrollará en Cádiz. En los mentideros políticos de Andalucía se da por hecho desde hace meses que Kichi lo deja y que Adelante impulsará como candidato al hoy portavoz David de la Cruz.

Si Kichi se presentase de nuevo, sería la tercera vez. Las fuentes consultadas aseguran que Kichi se cree lo de los dos mandatos, pero hay quien analiza en Adelante que ser alcalde es una excepción y que por tanto, podría optar a un tercer mandato sin contraindicaciones éticas.

Alianzas

En Adelante desligan la decisión de Kichi de las posibles alianzas con otras fuerzas de la izquierda para una lista conjunta. "Son debates distintos", aseguran.

Así, este, el de las alianzas, es el otro punto fundamental de la discusión del próximo día 29 en Adelante. La dirección, en la que está Teresa Rodríguez, tiene claro en este momento que para consolidar el proyecto andalucista es importante ir en solitario, pero en la asamblea de Cádiz hay diversidad de opiniones, según las fuentes.

Ahora mismo Adelante no contempla en sus documentos alianzas con partidos con sede en Madrid. Sin embargo, sí hay enmiendas en marcha para flexibilizar la política de alianzas en función de las circunstancias.

Otros actores afirman estar por la labor de aunar fuerzas, independientemente del candidato. Las fuentes de IU consultadas por Público dijeron: "La gente de Cádiz no pondría problemas a una lista unitaria, sea Kichi el que se presente u otra persona". "Trabajamos por las confluencias amplias en todas las provincias. Si no se puede en alguna por falta de voluntad iremos solos", afirman en Podemos.