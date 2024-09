Un diputado de Balears deja el grupo de Vox cinco días antes de debatir la destitución del president del Parlament

El diputado autonómico de Balears Agustín Buades ha anunciado este viernes que abandona el grupo parlamentario de Vox y pasa a ser diputado no adscrito. Lo hace cinco días antes del pleno que deberá debatir la solicitud de destitución del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, por romper fotos de asesinadas en la Guerra Civil.

Además, Buadesh ha rechazado entregar su acta como le ha exigido la dirección de nacional del partido y mantendrá su escaño en el Parlament, tal y como él mismo ha informado en un comunicado. El diputado ha respondido a la exigencia de la junta directiva que "los que tienen que entregar el acta son los que han defraudado a los 62.000 votantes, rompiendo un pacto sin ningún argumento que se sostenga para romperlo". "No se puede engañar a nuestros votantes con excusas", ha insistido.

Foto de archivo de Aurora Picornell, símbolo del republicanismo, ejecutada por el régimen franquista.

Su decisión, tomada "por principios", concretamente se debe a la ruptura unilateral de los pactos decidida por la dirección nacional del partido. "Es una decisión personal que he tomado en conciencia después de semanas de pensarlo y coherente con mi vida y mi forma de pensar", ha explicado Buades.

El diputado ha defendido el pacto de gobierno alcanzado con el PP balear al inicio de legislatura, sustentado en 110 puntos y en que Vox tuviera la presidencia del Parlament. "Madrid, sin dar ni una sola explicación ni consultarnos nada, rompen unilateralmente el acuerdo, y Vox se ha quedado sin poder aplicar esos 110 puntos. Habiéndose roto el acuerdo, ya no tenemos nada que hacer aquí", ha afirmado.

Pese al abandono del grupo parlamentario, que no "del partido", Buades ha adelantado que va a votar en contra de la "remoción" de censura del president del Parlament, impulsada por los grupos socialista y Més per Mallorca, y con el apoyo de la diputada de Podemos. "A ese motivo digo que no porque es pura demagogia de la izquierda", ha asegurado el ya diputado no adscrito.

Sin embargo, considera que ​su formación no debe mantener la presidencia del Parlament: "Seamos coherentes, si Vox a nivel nacional ha roto un pacto, ha roto un pacto. ¿Qué interés hay en mantener en un sillón a una persona de Vox?".

El pasado de Buades

Buades formó parte del grupo de cinco diputados autonómicos que promovió el pasado febrero la expulsión de Le Senne del grupo parlamentario de Vox, y también de la diputada Patricia de las Heras, situación que abrió una crisis en el partido.

Aquella revuelta de Idoia Ribas, Agustín Buades, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas y María José Verdú se cerró con una tregua tras desistir los diputados díscolos de expulsar a sus compañeros y, a su vez, la dirección nacional de echar del partido a los sublevados.

Poco después, en abril, la portavoz y el portavoz suplente de Vox en el Parlament balear, Idioa Ribas y Sergio Rodríguez, renunciaron a esos cargos, unos días después de haber anunciado junto a Buades la creación de una asociación, Avanza en Libertad. Ambos negaron cualquier división interna y mostraron su voluntad de continuar en el partido liderado por Santiago Abascal.

Vox logró en las pasadas elecciones autonómicas en Baleares ocho diputados en la Cámara legislativa autonómica y pactó un programa de gobierno con el PP que permitió que Marga Prohens, sin mayoría absoluta, fuera investida presidenta.