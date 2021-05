Ciudadanos dice 'no' a la fusión con el Partido Popular en plena desbandada de cargos 'naranjas' hacia la formación conservadora. El portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, que fue recientemente ascendido a petición de Inés Arrimadas, se ha negado a explorar cualquier acuerdo con el PP a nivel nacional en su primera rueda de prensa tras la debacle de las elecciones del pasado 4 de mayo, en las que Cs desapareció de la Asamblea de Madrid. "No hay fusión con el Partido Popular", ha zanjado.

La respuesta se produce después de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se abriera a la posibilidad de que Cs y PP alcancen un "acuerdo nacional" que sirva para "alcanzar la irrenunciable obligación de sacar a Sánchez de la Moncloa" tras el resultado regional en Madrid. "Madrid grita libertad", apostilló. Igea se enfrentó a las primarias contra Arrimadas reivindicando la posibilidad de pactar tanto con el PP como con el PSOE.

Bal ha querido destacar que Ciudadanos también "trabaja" para "expulsar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha dicho "es el peor gobierno posible para España". "Si hoy hubiera una nueva investidura de Sánchez, seguiríamos votando que no", ha afirmado. "Este partido está más vivo que nunca", ha proseguido. Bal no da crédito a las últimas encuestas publicadas porque, dice, "no están convocadas ningún tipo de elecciones".

El dirigente de Ciudadanos ha criticado muy duramente a los cargos que dejan el proyecto 'naranja' pero no renuncian al escaño, como ha pasado recientemente en la Comunidad Valenciana. Cuatro de los 18 diputados de Cs en Les Corts pasan al grupo de no adscritos. Según el testimonio de una de estas diputadas, Cristina Gabarda, para Púbico, "de momento" no se van a unir al PP. A juicio de Bal, "es deplorable" que no dejen el acta. "Estas personas fueron elegidas por los votantes porque iban en una lista cerrada", ha señalado.

Por otro lado, Bal ha pedido al Gobierno central que "lidere un plan para la apertura de los locales de ocio nocturno" que contribuya a "frenar" los botellones y las fiestas callejeras, como las que se sucedieron en la madrugada del sábado en varias ciudades del país. "Solicitamos a Sánchez la reapertura organizada, segura y racional del ocio nocturno", ha aseverado.