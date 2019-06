Los partidos afrontan este sábado los plenos para la constitución de los gobiernos en los más de 8.000 ayuntamientos del país tras los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo. Aunque en algunos de los municipios ya se conocen los pactos alcanzados, los acuerdos en otras localidades se han mantenido en duda hasta última hora.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que dos procedimientos para hacer posible la investidura de los candidatos. En una primera votación gobernaría quien obtuviera la mayoría absoluta. Sin embargo, si ninguno obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el municipio.

Ada Colau, reelegida alcaldesa de la ciudad condal

El apoyo del PSC y de la formación de Manuel Valls otorga a Ada Colau una segunda legislatura en la ciudad de Barcelona.

De esta manera, la alcaldesa revalida el cargo y deja a las puertas a Maragall y ERC, que no fueron capaces de formar una mayoría superior. Valls, como prometió, facilitó el gobierno de Colau.

La líder de Barcelona en Comú ha aconseguida la mayoría absoluta 21 concejales en la primera votación y ha sido reelegida alcaldesa Barcelona. Pese a que el voto era secreto, Colau ha obtenido los votos de los ediles de su grupo, los ocho del PSC y tres de los seis de Barcelona pel Canvi - Ciutadans, el grupo de Manuel Valls. Los otros tres -más que probablemente los que tienen carnet de Ciudadanos- han votado en blanco. Ernest Maragall ha sumado 15 votos, los 10 de ERC y los 5 de JxCat, mientras que los dos concejales del PP han votado a Josep Bou, su líder municipal.

Undécima mayoría absoluta del PP en Villanueva de la Cañada

Villanueva de la Cañada (Comunidad de Madrid): Luis Partida (PP) ha sido reelegido por mayoría absoluta por undécima vez consecutiva, lo que le convierte en uno de los pocos regidores que han ocupado su puesto siempre desde el inicio de la democracia.

En Aranjuez, El PP ha dado la sorpresa al arrebatarle la Alcaldía al PSOE, que fue la lista más votada, tras lograr la mayoría absoluta al sumar los seis escaños del PP, los tres de Cs, dos de Vox y los otros dos de ACIPA

Torra asiste a la entrega de bandas de nuevos ediles de Barcelona y coincide con Forn



El presidente del Govern, Quim Torra, ha cruzado de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona para asistir al acto de entrega de bandas corporativas a los concejales electos de la ciudad, donde ha coincidido con el de JxCat encarcelado, Joaquim Forn.

Torra se ha ido del Ayuntamiento poco antes de que empezara la sesión de constitución e investidura, que previsiblemente volverá a proclamar como alcaldesa a Ada Colau, y después la nueva corporación le saludará en la Generalitat. Al entrar en el Saló de Cent, Forn se ha abrazado con los consellers Damià Calvet, Ester Capella, Alfred Bosch y el expresidente del Govern Artur Mas.



Arranca el pleno en Barcelona

Empieza el pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona, en el que Ada Colau será reelegida alcaldesa con los votos de Barcelona en Comú, PSC y, al menos, tres ediles de Barcelona pel Canvi - Ciutadans, el grupo de Manuel Valls.

La plaza Sant Jaume está llena de varias concentraciones, tanto de simpatizantes de Barcelona en Comú, como de grupos independentistas, que sobre todo se han reunido para mostrar su apoyo a Joaquim Forn, uno de los presos independentistas que se ha sido juzgado en el Tribunal Suprem. Forn ha recibido el permiso para asistir al pleno, como concejal de Junts per Catalunya, y ha sido recibido a gritos de "libertad, libertad", informa Marc Font.

Configuración de gobiernos andaluces

Sorpresa en Granada. Ciudadanos arrebata la alcaldía al PSOE con el apoyo de PP y Vox. Y, también in extremis, el PSOE ha recuperado la alcaldía de Jaén ocho años después gracias a la ayuda de Ciudadanos. Poco ha necesitado José María González 'Kichi' para revalidar su puesto en Cádiz.

En Málaga, a sus setenta y seis años, Francisco de la Torre afronta su sexta legislatura consecutiva con dos ediles de Ciudadanos, mientras los populares recuperan Córdoba y gestionarán la ciudad junto a Ciudadanos. En Sevilla se ha producido lo esperado, el socialista Juan Espadas volverá a gobernar en solitario.

El PSOE gobernará Lorca con apoyo de IU y Cs tras 12 años de gobiernos del PP



El socialista Diego José Mateos será el nuevo alcalde de Lorca tras obtener el respaldo para la investidura de los dos concejales de IU y del de Cs, que le han permitido alcanzar la mayoría absoluta y cerrar así una etapa de 12 años de gobiernos del PP en la ciudad.

Este acuerdo, alcanzado esta misma madrugada in extremis, conlleva que PSOE y CS gobernarán en coalición con un ejecutivo que estará compuesto por los 10 ediles socialistas y uno de la formación naranja. IU no formará parte del ejecutivo local.

Ángel Mato (PSOE) es investido alcalde de Ferrol con el apoyo de la izquierda



El candidato socialista Ángel Mato ha sido investido este sábado nuevo alcalde de Ferrol con los 8 votos de su formación, los tres de Ferrol en Común y los dos del BNG.

De este modo, suma los 13 escaños precisos para la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, en el que el PP tiene los 12 restantes. El nuevo regidor ha recogido el bastón de mando como sucesor de Jorge Suárez, de Ferrol en Común, partido con el que prevé pactar en próximos días un nuevo gobierno, junto con el BNG.

En su primer discurso como alcalde, ha agradecido el respaldo de las formaciones de izquierdas, pero también se ha ofrecido a diálogar con el PP, "la fuerza más votada", y ha abogado por un trabajo "codo con codo".

Natalia de Andrés (PSOE) se convierte en la primera alcaldesa de Alcorcón con el apoyo de Unidas Podemos Ganar Alcorcón



a candidata socialista, Natalia de Andrés, ha sido investida nueva alcaldesa de Alcorcón con el voto de Unidas Podemos Ganar Alcorcón que ya confirmó el pasado jueves su apoyo al PSOE y su incorporación a un Gobierno de coalición.

Durante su discurso, De Andrés ha agradecido la confianza y ha destacado que, a partir de ahora, "devolveremos la transparencia, la democracia y la participación a un Alcorcón que volverá a sonreír, restableceremos la calidad de vida a la ciudadanía".

Por otro lado, el candidato del PSOE en San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha sido investido alcalde al ser la fuerza más votada.

Gabriel Cruz (PSOE) inicia su segundo mandato en Huelva con mayoría absoluta



Gabriel Cruz (PSOE) ha sido investido hoy alcalde de Huelva dando con ello inicio al que será su segundo mandato al frente del Ayuntamiento, esta vez con la tranquilidad que le da el haber logrado la mayoría absoluta el pasado 26 de mayo, lo que supuso un refrendo a su proyecto.

Orgullosa del trabajo realizado estos 4 años por @GabrielCruzSt y su equipo en el @AytoHuelva, cuy@s vecin@s lo han valorado con el mejor resultado electoral socialista en capitales de toda #España. Buen trabajo, cercanía y respuestas en el mandato que empieza. #AytosPSOE #Huelva pic.twitter.com/4lsZQEt7SG — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 15 de junio de 2019

Hay que recordar que Cruz ha sido, junto con los candidatos de Mérida (Badajoz) y Soria, los únicos que han logrado mayoría absoluta para el PSOE en capitales de provincia en toda España; a lo que hay que sumar que es un resultado que no lograba esta formación en Huelva desde hacía 30 años.

Este hecho ha sido destacado por la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien se ha desplazado hasta Huelva para asistir al pleno de constitución del Ayuntamiento y ha destacado que Cruz en los últimos cuatro años "ha situado a la ciudad de Huelva en el lugar que merece, con reconocimientos dentro y fuera de Andalucía, e incluso en circuitos internacionales".

La republicana Mireia Ingla, alcaldesa de Sant Cugat tras 32 años de gobiernos convergentes



La candidata de ERC en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mireia Ingla, ha sido elegida alcaldesa del municipio con votos favorables del PSC y la CUP, desbancando así a la hasta ahora alcaldesa Carmela Fortuny (JxCat), y dejando atrás 32 años de gobiernos convergentes.

Lores (BNG), investido alcalde de Pontevedra con el apoyo del PSOE



Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) ha sido investido este sábado, por sexto mandato consecutivo, alcalde de Pontevedra con el apoyo del PSOE, partido con el que ha firmado un acuerdo para gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años.

Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999, ha sido elegido con los votos a favor de los ediles de BNG y PSdeG-PSOE, a excepción de una concejala nacionalista que, por error, ha votado en blanco. El PP, que tendrá nueve ediles en la nueva corporación, ha votado en contra y en blanco el único representante de Ciudadanos.

El alcalde, que recibió el bastón de mando de manos de su compañera Pilar Comesaña que, como edil de mayor edad, presidía la sesión, se ha mostrado emocionado y agradecido ante la posibilidad de liderar el "nuevo ciclo" que se abre en la ciudad de Pontevedra.

A Coruña y Santiago de Compostela, para el PSOE

El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, afronta su quinto mandado por ser el candidato más votado después de no alcanzar la mayoría en la votación, en la que se abstuvieron o votaron en blanco los concejales de Compostela Aberta y BNG y el PP votó a su candidato.

Xosé Sánchez Bugallo ya ocupó este cargo entre 1998 y 2011, y ha querido "renovar" su "compromiso y lealtad con Compostela y todos sus vecinos", toda vez que quiere "ser el alcalde de todos los compostelanos, independientemente de lo que hayan votado".

La candidata socialista a la Alcaldía de A Coruña, Inés Rey, ha apelado a construir "una mayoría de progreso suficiente" en la ciudad, aunque sin concretar cómo estaría conformado el gobierno municipal, al ser preguntada si sería uno de "colaboración" o de "cooperación" con Marea Atlántica, en línea con lo planteado en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos.



Cs vota en blanco en la investidura de izquierdas de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón estará encabezado por la socialista Amparo Marco. Junto al PSPV estará Compromís, que también repite, y Unides-Podem, que en el pasado mandato estuvo en la oposición.

El socialista José Hila, nuevo alcalde de Palma con votos de Podemos y MÉS



El socialista José Hila será el alcalde de Palma los próximos cuatro años tras haber logrado el apoyo en la investidura de su partido, de Podemos y de los ecosoberanistas de MÉS, con los que gobernará en coalición.

Cerca de medio centenar de manifestantes se han concentrado este sábado en la plaza de Cort durante la sesión de constitución del Ayuntamiento de Palma para protestar por las condiciones del pliego de contratas del servicio de Parques y Jardines del Consistorio palmesano.

Hila ha jurado el cargo en el salón de plenos municipal y vuelve a ser el alcalde de la capital de las Islas Baleares tras desempeñar esta responsabilidad en el periodo 2015-2017.

"No me encerraré en el despacho porque para conocer las necesidades de la ciudad se tiene que pisar la calle", ha asegurado el nuevo alcalde con ocasión de su discurso de toma posesión.

Investidura a medianoche porque un concejal tenía que irse de crucero



El viaje a un crucero por los países escandinavos de un concejal socialista que resultaba clave para dar la alcaldía de Agres (Alicante) a Compromís ha obligado a adelantar el pleno a las 00.01 horas, informa EFE.

La investidura de Josep Manel Francés (Compromís) se ha celebrado en una sesión de toma de posesión que ha terminado sobre las 00.15 horas de la pasada noche, en la que el único concejal socialista le ha dado la alcaldía frente al PP antes de marcharse para tomar un vuelo que tenía contratado a las 3 horas de la misma madrugada.

Vox responde a Maroto tras lo acontecido en Burgos

Lecciones ni una. El PP no ha querido pactar con VOX en Ceuta y otros municipios. Además, Ciudadanos ha incumplido su pacto en Melilla para hacerse con la alcaldía de la mano del PSOE y un partido islamista. VOX no está obligado a pactar con quienes no se sientan ni a negociar. https://t.co/3dsIi5KcAN — VOX Noticias 🇪🇸 (@voxnoticias_es) 15 de junio de 2019

El candidato de Burgos reivindica la postura de no facilitar gobierno de derechas.

Ángel Martín, candidato de Vox por Burgos, ha reivindicado su decisión pero ha dejado abierta la puerta para futuros pactos: "La decisión se ha tomado en conciencia. Nos tenemos que olvidar de las imposiciones de fuera más allá de los acuerdos que vengan, pero que se trabaje pensando en Burgos. Reivindico el derecho a que las tres formaciones que no hemos alcanzado ese acuerdo nos porgamos a trabajar aquí para lograr un acuerdo de futuro, que no estaba garantizado", aseguró.

La dirección del partido ha anunciado que estos concejales tendrán que atenerse a las consecuencias, tras saltarse el pacto nacional firmado con el PP, según informa Europa Press. En Burgos, las directrices pasaban por apoyar un gobierno de Ciudadanos. Ambos serán sometidos al Comité de Garantías del partido por haber permitido que el PSOE se haya hecho con el gobierno municipal

En Burgos, Vox ha decicido votarse a sí mismo y deja a Ciudadanos sin la Alcaldía, por lo que recaerá en manos del socialista Daniel de la Rosa. De esta manera, el partido ultraderechista ha roto el pacto alcanzado con el Partido Popular, a lo que Maroto ha respondido con que organizarán una moción de censura lo antes posible para intentar recuperar la Alcaldía que había pactado previamente con Cs y Vox.



El PSC apela al diálogo tras ser la reeleción de L'Hospitalet



Núria Marín (PSC) ha sido reelegida este sábado alcaldesa de L’Hospitalet y en su discurso de investidura ha hecho un alegato a la “suma y el diálogo” para afrontar los retos de la ciudad y superar la “crisis institucional” en Catalunya.

Marín ha sido investida por mayoría absoluta gracias a los 14 votos de los ediles socialistas, mientras que ERC (5), Ciudadanos (4), L’Hospitalet en Comú (3) y el PP (1) han votado a su propio candidato.

A la constitución del pleno municipal, el más paritario de la historia de la ciudad, con 13 mujeres de un total de 27 ediles, han asistido representantes políticos, económicos y sociales, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, o el presidente saliente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

Coalición Canaria pierde La Laguna tras 26 años

PSOE, Unidas se Puede y Avante han firmado este viernes un acuerdo programático para el próximo mandato en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) con el que esperan culminar un "cambio de etapa" tras 26 años consecutivos de gobiernos municipales de Coalición Canaria.

Así lo ha expresado el candidato del PSOE a la alcaldía, Luis Yeray Gutiérrez, quien ha indicado que publicarán a lo largo de la próxima semana la distribución de las áreas de gobierno, aunque ha adelantado que, en cualquier caso, los temas "fundamentales" de igualdad de género y de lucha contra la crisis climática tendrán áreas específicas.

El socialista Óscar Puente es investido en Valladolid

El alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, ha sido investido por segundo mandato consecutivo en un el pleno gracias a los once votos de los concejales del grupo socialista y a los tres de Toma la Palabra (VTLP), con lo que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser proclamado alcalde en la primera votación.

Tras la proclamación, Puente ha recibido un sonoro aplauso, ha saludado a los concejales de su grupo y a los de VTLP y ha subido al estrado para prometer el cargo de alcalde y recibir la medalla de primer edil así como el bastón de mando, que ha recogido de manos del concejal del PP y exconsejero de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que ha presidido la mesa de edad en la sesión.

Cs abre un expediente de expulsión a sus concejales en Tenerife

La socialista Patricia Hernández se ha convertido este sábado en la primera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife al desbancar al nacionalista José Manuel Bermúdez gracias a los apoyos de Unidas Podemos y Cs.

Patricia Hernández ha sido elegida alcaldesa de la capital tinerfeña al lograr los votos de los dos ediles de Ciudadanos, además de los nueve del PSOE y los tres de Unidas Podemos mientras que el candidato de Coalición Canaria y alcalde en los últimos ocho años, José Manuel Bermúdez, ha obtenido el respaldo de los diez votos de su grupo mientras que el PP se ha votado a sí mismo.

Hernández, del PSOE, alcaldesa de Santa Cruz, con el apoyo de Podemos y Cs





La elección de Hernández no ha estado exenta de polémica ya que un vez concluida la votación, la dirección de Cs en Canarias ha anunciado que ha abierto un expediente de expulsión para los dos concejales de esta formación ya que, según señala este partido, tenían la orden de votarse a sí mismo.

Durante su intervención, la alcaldesa, ha destacado que se trata de un “acto histórico”, del “cambio político más importante desde la llegada de la democracia”, porque por primera vez en 40 años, “Santa Cruz ha decidido darse a sí misma la esperanza de un cambio, de un renacimiento”, ha declarado.



“El enfrentamiento electoral ha terminado, Santa Cruz ha hablado y no hay nada que no podemos lograr si nos lo proponemos”, ha asegurado Hernández, que ha sostenido que tratará de impulsar un desarrollo del municipio “como jamás se haya visto”, y de llevar el progreso hasta “el último rincón” de Santa Cruz.

Abascal ataca a Macron por intentar impedir los pactos de Ciudadanos con Vox

Santiago Abascal, líder de Vox, ha atacado duramente a Emmanuel Macron a través de un tweet. La respuesta se debe a las constantes referencias del presidente francés a Ciudadanos, a los que ha instado a no pactar con el partido ultraderechista.

Señor @EmmanuelMacron; debe aprender a no meter sus narices en la política española. Debería preocuparse de que no se incendien más iglesias, de devolver la paz a los sábados en Francia, y de devolver a sus compatriotas su identidad nacional ahogada en una Francia islamizada... — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 15 de junio de 2019

Despedida popular para Manuela Carmena

Cientos de ciudadanos han querido despedir a la ex alcaldesa Manuela Carmena a la que han vitoreado a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Carmena ha despedido su mandato con un emotivo y emocionante discurso en el que ha destacado la labor del feminismo y el "cuidado de la Democracia".

La número tres de Más Madrid Rita Maestre ha señalado a Europa Press que la concentración de apoyo a Manuela Carmena a la salida del Pleno de investidura, una alcaldesa que "ha gobernado para todos", es un ejemplo que "demuestra que estos cuatro años han valido la pena". "A la salida del pleno nos hemos encontrado con una concentración de agradecimiento a Manuela (Carmena), que creo que es lo que demuestra que estos cuatro años han valido la pena y que hay muchísimos madrileños que ha intentado escuchar a todos y gobernar para todos y que se va con el cariño inmenso del pueblo de Madrid", ha indicado la concejala de Más Madrid.



Cientos de madrileños a las puertas del Ayuntamiento para dar las gracias a Manuela. #GraciasManuela pic.twitter.com/79vSpjSkuB — Más Madrid Usera (@MasUsera) 15 de junio de 2019

El PSOE recupera las principales alcaldías riojanas, como Logroño



El PSOE ha recuperado las alcaldías de los principales Ayuntamientos riojanos, entre ellos el de Logroño, donde no gobernaba desde hace ocho años, lo que supone que el 78 % de la población de La Rioja estará regida por socialistas.

Esos resultados electorales provocaron que el PP obtuviera mayoría absoluta en 103 de los 174 municipios de La Rioja, a los que ha sumado cuatro más con acuerdos, pero ninguno de ellos ha sido una de las nueve cabeceras de comarca, que están gobernadas por el PSOE, en unos casos en solitario y en otros, mediante acuerdos.

Sin sorpresas en Donostia

El PNV seguirá gobernando en Donostia, y volverá a hacerlo con Eneko Goia. Los nacionalistas han superado sin problemas el trámite de esta mañana y firman por otros cuatro años al frente del consistorio.

El socialista Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara con el apoyo de Cs



El candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, ha sido investido alcalde de la ciudad con los votos a favor de los socialistas y de Ciudadanos, y sustituye en su cargo a Antonio Román, del PP, tras doce años como regidor de esta ciudad.

Tal y como estaba previsto, tras el anuncio del acuerdo regional de PSOE y Cs, el candidato socialista, la fuerza más votada el pasado 26 de mayo, ha sido elegido alcalde por mayoría absoluta tras recibir el apoyo de los tres concejales de Cs.

El concejal de Unidas Podemos ha renunciado a presentar candidatura y se ha abstenido en la votación, mientras que los ocho ediles del PP han votado a su lista, que ha estado encabezada por Eladio Freijo después de que Román renunciase este viernes a su acta de concejal.

El socialista Dolz, alcalde de Cuenca con el respaldo de Cuenca Nos Une



El socialista Darío Dolz es el nuevo alcalde de Cuenca tras el pleno de investidura , en el que ha recibido 17 votos favorables -once de PSOE y seis de Cuenca Nos Une- de los 25 concejales de la corporación.

Durante el pleno de constitución de la nueva corporación, celebrado en la biblioteca del Seminario Conciliar, en la antigua Iglesia de la Merced, Dolz ha recibido el apoyo de PSOE y Cuenca Nos Une, mientras que la concejala de Cuenca en marcha –la confluencia de Podemos y Equo- se ha abstenido.

Los seis concejales del PP han votado a la que fue su candidata electoral, Luz Moya, mientras la única concejala de Ciudadanos, Cristina Fuentes, también ha conseguido un voto.

ERC y JxCat firman un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Lleida



ERC y JxCat han firmado este viernes un acuerdo para un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Lleida para el que cuentan con trece concejales, a uno de la mayoría absoluta, y que, de salir adelante, pondrá fin a 40 años de gobiernos socialistas en Lleida.

En las pasadas elecciones municipales, ERC quedó en primer lugar con 7 concejales, seguida del PSC, también con 7 pero menos votos, seguida de JxCat con 6, Cs 3, Comúlleida 2 y PP 2. Ahora falta saber si Comú de Lleida se sumará al gobierno de colación, tal y como les propuso Pueyo.

Ballesta (PP) mantiene la alcaldía de Murcia y da entrada a Cs en el gobierno



PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo "programático y de gobierno" que revalida a José Ballesta otros cuatro años como alcalde de Murcia y hace primer teniente de alcalde a Mario Gómez, que gestionará el área de Infraestructuras y Obras Públicas.

Además, según ha confirmado Ballesta al finalizar la sesión, Ciudadanos asumirá las competencias en Asuntos Sociales, en Promoción Económica y Empleo y en Comercio.

Los concejales del PP se reservan para sí las áreas de Hacienda y Economía, Cultura, Educación, Limpieza Viaria, Salud, Deportes y Juventud, así como los grandes proyectos estratégicos, como la movilidad, el desarrollo de la huerta, o Murcia Río, que dependerá de la alcaldía.

Pilar Zamora (PSOE) elegida alcaldesa de Ciudad Real con los votos de Cs



La socialista Pilar Zamora ha sido elegida alcaldesa de Ciudad Real con los votos de PSOE y de Ciudananos (Cs), en un pleno de investidura donde ambos partidos políticos han hecho valer el acuerdo de legislatura alcanzado hace unos días en la capital manchega por el que se alternarán en la alcaldía.

Zamora ha recibido los diez votos de su partido, el PSOE, a los que ha sumado los tres votos de Cs; mientras que el candidato del Partido Popular, Francisco Cañizares, que también optaba al cargo ha logrado los nueve votos de su formación política.

Los dos concejales de Unidas Podemos han votado a Nieves Peinado, candidata de la formación política y el concejal de Vox, José Antonio Ruiz-Valdepeñas, ha logrado un voto, al votarse a sí mismo.

ERC y en Comú Podem sellan el pacto en Tarragona que desbancará al PSC



ERC y en Comú Podem han sellado el pacto de gobierno en Tarragona que desbancará a los socialistas después de 12 años de alcaldía del socialista de Josep Fèlix Ballesteros y que permitirá investir mañana al republicano Pau Ricomà.

En las pasadas elecciones el PSC fue el partido más votado en Tarragona y logró 7 concejales, seguido de ERC con los mismos representantes y menos votos, mientras Cs logró 4, Junts 3, y, a continuación, Comunes, CUP y PP obtuvieron dos cada uno de ellos.

Según han informado ambos partidos, Ricomà y la candidata de En Comú Podem, Carla Aguilar, han escenificado en la tarde de este viernes, frente a la Antigua Audiencia, un pacto que es "a favor de Tarragona", ha resumido el republicano.

La CUP ya había mostrado su respaldo a Ricomà; la asamblea de En Comú Podem se lo dio el miércoles -solo un militante votó a favor de pactar con Ballesteros- y ayer, lo bendijo Junts per Tarragona.

El alcalde más veterano de España, desde 1972, está en Almudaina (Alicante)



El pequeño pueblo de las montañas alicantinas de Almudaina cuenta con el alcalde más veterano de España, José Luis Seguí (PP), que ha sido investido por undécima vez aunque lleva en el cargo desde unos años antes, 1972, en plena dictadura franquista.

De 77 años, Seguí ha jurado el cargo a las 13:15 horas en una sencilla sesión de investidura en este ayuntamiento del interior de la provincia de Alicante de poco más de cien vecinos, donde el pasado 26 de mayo le votaron 47 de los 80 electores que depositaron la papeleta.

Además de Seguí, han tomado posesión del acta de concejal tres compañeros del PP y uno del PSPV-PSOE, todos ellos "amigos y prácticamente de la familia". En declaraciones a Efe, este incombustible alcalde ha manifestado que ser el más veterano de España es "un honor grande" y ha relatado que la pasada noche se despertó a los cinco de la madrugada y ya no pudo conciliar el sueño.

Fernández-Pacheco (PP) revalida la alcaldía de Almería con votos de Cs y Vox



Ramón Fernández-Pacheco, del PP, ha revalidado hoy la alcaldía de la capital almeriense tras ser investido con el voto a favor de Vox y Ciudadanos, además de los del grupo popular, en el pleno celebrado esta mañana en el Auditorio Maestro Padilla.

El regidor se ha hecho con 17 votos, los 13 con los que contaba el PP, dos de Vox y otros dos de Cs, mientras que la socialista Adriana Valverde, que ha presentado su candidatura a la alcaldía, ha sumado sólo los 9 del PSOE, y la única concejal de Podemos, Carmen Mateos, que también ha concurrido, se ha votado a sí misma.

José María Bellido (PP), nuevo alcalde de Córdoba con el apoyo de Ciudadanos



José María Bellido (PP) se ha convertido en nuevo alcalde de Córdoba con los nueve votos de su partido y los cinco de Ciudadanos, que será su socio de gobierno para los próximos cuatro años en el Ayuntamiento cordobés.

Bellido ha sido elegido por mayoría simple al alcanzar el apoyo de 14 concejales de los 29 que conforman la corporación local, ya que los dos ediles de Vox se han abstenido, frente los votos de los ocho del PSOE, los tres de IU y los dos de Podemos.

Tras recoger el bastón de mando de manos de la hasta hoy alcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE), que ha gobernado cuatro años con IU como socio de gobierno, Bellido ha señalado en su intervención que trabajará por todos los cordobeses y para colocar a la ciudad "donde se merece".

Casañ (Cs), alcalde de Albacete con los votos del PSOE



Vicente Casañ se ha convertido en el primer alcalde de Ciudadanos en una capital de provincia de Castilla-La Mancha, gracias al acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE, que recoge que la formación naranja ostentará la Alcaldía dos años y los socialistas, los otros dos.

Casañ ha recibido el apoyo de los cinco concejales de Ciudadanos y los nueve de PSOE -que fue la lista más votada el 26 de mayo-; mientras que PP, también con nueve concejales, ha apoyado al que ha sido hasta hoy regidor, Manuel Serrano.

También se han votado a sí mismos la lista de Unidas Podemos, que obtuvo tres concejales, y de Vox, con un representante. La anécdota del pleno de constitución del Ayuntamiento de Albacete, que ha comenzado a las 12.00 horas, ha ocurrido cuando Vicente Casañ, a la hora de jurar como concejal, ha señalado que juraba como alcalde, a pesar de que la votación aún no se había producido, por lo que ha tenido que repetir el juramento.

El PSPV expulsa a su recién elegido alcalde en Sueca



La dirección provincial del PSPV-PSOE ha acordado abrir un expediente de expulsión del partido a su candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Sueca (Valencia), Dimas Vázquez, después de que éste haya sido elegido alcalde con los votos del PP y de Cs.

El PSPV-PSOE y Compromís habían reclamado que el pacto del Botànic, alcanzado por estas dos formaciones en la Generalitat Valenciana, se replicara en los municipios, y se comprometió a expulsar a aquellos concejales de sus formaciones que recibieran el apoyo de un partido de derecha para lograr la alcaldía en una localidad donde ambas pudieran pactar.

Fuentes del PSPV han informado a EFE de su decisión de expulsar a su candidato a la alcaldía a Sueca y a los concejales que le han secundado en la decisión de pactar con el PP y Cs, por "omitir las directrices referidas a pactos con la derecha".



Augusto Hidalgo (PSOE) toma posesión como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que gobernará con Podemos



El socialista Augusto Hidalgo ha revalidado su condición de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria gracias al apoyo de Unidas Podemos y de Nueva Canarias (NC), con los que gobernará el Consistorio capitalino.

El PSOE obtuvo 11 concejales en las últimas elecciones municipales, por 3 de Podemos y también 3 de NC, lo que con 17 concejales les ha hecho superar cómodamente los 15 necesarios para la mayoría absoluta de un pleno de 29.

"Las ciudades son un verdadero laboratorio del futuro", aseveró Hidalgo durante su discurso de toma de posesión. Además, el alcalde se felicitó por ser la "primera vez que el impulso progresista se puede llevar de forma sostenida" a la capital grancanaria.

Milagros Tolón (PSOE) seguirá al frente del Ayuntamiento de Toledo



La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, continuará en el cargo tras ser investida como regidora de la ciudad con los votos de los concejales del PSOE.

De esta manera, Tolón ha obtenido los votos de los 12 ediles socialistas, de los 25 que integran la Corporación, mientras que la candidata del PP, Claudia Alonso, ha recibido seis; el cabeza de lista de Ciudadanos, Esteban Paños, ha obtenido tres; y los candidatos de Unidas Podemos y Vox, Txema Fernández y Alberto Romero, han logrado dos votos cada uno.

El acto, celebrado en el Ayuntamiento de la capital regional y al que ha asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha comenzado con con la composición de la Mesa Edad, en la que han estado José Pablo Sabrido, como concejal de más edad, e Inés Sandoval, como la más joven, ambos del PSOE.



El expopular Sánchez Cabrera arrebata Ávila a su antiguo partido



El expresidente de la Diputación de Ávila, el expopular Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se ha convertido en el undécimo alcalde de Ávila en democracia al arrebatar la alcaldía de la ciudad a su anterior partido, el PP, que había gobernado durante los últimos 28 años.

Sánchez Cabrera ha tomado el bastón de mando al obtener en segunda votación el respaldo de los once concejales de Por Ávila, formación creada hace poco más de tres meses después de abandonar las filas del que siempre había sido su partido.

En la primera votación, el ya alcalde consiguió los votos de los once ediles de Por Ávila, mientras que los seis del PP votaron a su candidata, Sonsoles Sánchez-Reyes. Cinco de los seis concejales del PSOE -la edila Eva Arias no ha podido asistir- apoyaron a Yolanda Vázquez y los dos representantes de Ciudadanos votaron a Carlos López.

Una expulsada de Vox apoya al PSOE en Torremolinos

La número dos en la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), Lucía Cuín, que apoyó el Día del Orgullo LGTBI del municipio y por lo que fue expulsada del partido, ha dado la alcaldía al socialista José Ortiz. El socialista ha conseguido 13 votos frente a los 12 de la popular Margarita Cid, por lo que repetirá en el cargo.

Gritos y carteles en el pueblo de Urkullu



Tensión en el pleno de Alonsotegi, el municipio donde nació y creció el lehendakari Iñigo Urkullu, según informa el periodista de Público, Danilo Albin.

Simpatizantes de EH Bildu han protestado durante la ceremonia en la que Joseba Urbieta, del PNV, ha sido reelegido alcalde gracias al apoyo del PSE. EH Bildu ganó las elecciones del pasado 26 de mayo en esta localidad, aunque quedó empatada con el PNV en número de concejales.

PP y PSOE pactan y alternarán en Cartagena



PSOE y PP se alternarán la alcaldía de Cartagena tras un acuerdo con CS

La candidata del PSOE a la alcaldía de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha sido elegida alcaldesa de la ciudad tras alcanzar un acuerdo a última hora con PP y Ciudadanos por el que Castejón y la candidata popular, Noelia Arroyo, se alternarán la alcaldía dos años cada una.

Este acuerdo ha permitido quitar la alcaldía a la lista más votada, Movimiento Ciudadano, con 8 ediles; frente a los 15 votos que han sumado PP (7), PSOE (6) y Ciudadanos (2).

El PP revalida el cargo en la ciudad de Málaga

El alcalde en funciones, Francisco de la Torre (PP), consigue revalidar su alcaldía en el Ayuntamiento de Málaga después de llegar a un acuerdo con Ciudadanos.

En estos comicios la formación naranja ha obtenido 2 concejales frente a los 14 cosechados por los populares, unos resultados que igualan la mayoría absoluta suscrita en el anterior pacto de investidura.



El pasado 26 de mayo el candidato popular señaló que buscaba alcanzar un gobierno de coalición con Ciudadanos que valoró como "lo ideal" para la ciudad, por lo que el popular no puso "líneas rojas" a la hora del reparto de áreas con la formación naranja.



PP y Cs gobernarán Zaragoza escudriñados por Vox



Informa Eduardo Bayona de que los 16 concejales de PP, Ciudadanos y Vox confirmaron la investidura del popular Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza frente a la candidata socialista PIlar Alegría, con la que los naranjas negociaron hasta que, a media mañana del viernes, Génova y la dirección de Rivera impusieron el acuerdo tutelado por la ultraderecha. Azcón releva a Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, confluencia que ha gobernado la capital aragonesa en los últimos cuatro años.

El PP apoya un gobierno de IU en Málaga

Los votos de dos concejales del PP de Cañete la Real (Málaga) han dado la alcaldía de este municipio a Jacobo Aranda, de Izquierda Unida, que se presentó bajo las siglas de Adelante, y deja fuera del gobierno al PSOE, fuerza más votada en las elecciones el pasado 26 de mayo.

La sorpresa de esta investidura se debe a la incertidumbre que ha acompañado a las tres formaciones (PP, PSOE e IU) hasta este mismo sábado, que hacía indicar que la líder socialista Josefa jurado conservaría la alcaldía con un gobierno de minoría.

Según ha informado a Efe fuentes de la dirección provincial de IU, el candidato se presentó a la elección a la alcaldía porque lo que pusieron “encima de la mesa al PSOE no fue aceptado”, unas medidas basadas en la “transparencia, regeneración democrática, participación ciudadana y apuesta por lo público para sanear las cuentas”.

El PP anuncia una inminente moción de censura en Huesca

Un voto en blanco inesperado ha otorgado al socialista Luis Felipe, cabeza de la lista más votada, la alcaldía de Huesca, donde la popular Ana Alós solo ha cosechado 12 votos (9 de su grupo y 3 de Ciudadanos), insuficientes para la mayoría absoluta, situada en trece ediles.

Felipe, que ganó las elecciones y tiene diez concejales, será el nuevo alcalde de la capital altoaragonesa, ciudad en la que, al parecer, ha saltado por los aires el acuerdo global alcanzado esta noche pasada por PP y Vox para favorecer gobiernos de derechas en las capitales de provincia donde fuera posible. El PP culpa a la formación naranja.

Ciudadanos ha incumplido su compromiso en Huesca permitiendo un alcalde del PSOE. El @populares iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de huesca para que se cumpla el acuerdo pactado. Y van dos — Javier Maroto (@JavierMaroto) 15 de junio de 2019

Luis Salaya (PSOE), alcalde de Cáceres gracias a la abstención de Ciudadanos



El socialista Luis Salaya ha sido investido alcalde de Cáceres, merced a los nueve votos de su formación y la abstención de los cinco de Cs, con lo que el PSOE recupera la alcaldía de la segunda localidad en número de habitantes de Extremadura tras ocho años de gobierno del PP.

Tras unas semanas de intensas reuniones de Ciudadanos con el PSOE y PP, los dos partidos con más ediles (9 y 7 respectivamente), la pasada madrugada la formación naranja decidió que se abstendría ya que el PP "no garantizaba la implementación" de su programa, según declaraciones de candidato, Francisco Alcántara.

Hasta cuatro candidatos se han presentado a la investidura, de los cinco grupos que integran ahora la nueva corporación, ya que además de Salaya (PSOE), lo ha hecho Rafael Mateos (PP), Consuelo López (Podemos) y Teófilo Amores (Vox).

Un grupo de bomberos 'se quema' a la entrada del Concello de Vigo



Varios efectivos manifestantes han denunciando a las puertas del Concello de Vigo antes del pleno de investidura que son "un tercio de los que deberían ser en el servicio", informa El Faro de Vigo.

La protesta consistía en quemarse con trajes ignífugos a modo de queja del riesgo al que se enfrenta la ciudad debido a la acumulación de horas que llevan a cabo los trabajadores.

El único diputado de Cs, presidente de Melilla con los votos de CPM y el PSOE

El único diputado de Ciudadanos (Cs) en Melilla, Eduardo de Castro, ha sido proclamado presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla con los votos de Coalición por Melilla (CPM) y el PSOE, y ha logrado desbancar al popular Juan José Imbroda tras 19 años en este cargo.

De Castro, que además es coordinador territorial del Cs, era determinante para que CPM y PSOE tuvieran una opción de alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea de Melilla. Estos tres partidos han logrado alcanzar un acuerdo para conseguir una alternativa posible al gobierno del PP, presidido por Juan José Imbroda desde el año 2000 de forma ininterrumpida.

De Castro ha sido proclamado presidente de la Ciudad Autónoma con el voto a favor de CPM (8), PSOE (4) y Cs (1), mientras que PP (10) y Vox (2) han votado al popular Juan José Imbroda.

García Carbayo (PP) toma posesión de la Alcaldía de Salamanca con el apoyo de Cs

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha tomado posesión del bastón de mando municipal después de recibir los apoyos de los grupos del PP y de Ciudadanos.

De esta forma, mediante votación secreta en urnas, García Carbayo ha sumado quince votos, los once apoyos 'populares' y los cuatro de la formación naranja, sin contar con el respaldo de los diez integrantes del Partido Socialista, que han votado a su portavoz José Luis Mateos, y los dos representantes de Ganemos Salamanca, que han optado por su candidata María del Carmen Díez.

Ana González (PSOE), nueva alcaldesa de Gijón

La portavoz socialista de Gijón, Ana González, ha sido nombrada alcaldesa gijonesa, con 12 votos a favor –11 del PSOE y uno de IU-IAS– y la abstención del resto de grupos, por lo que ha sido elegido como lista más votada.

Así ha sido durante el Pleno de Investidura que da inicio a la nueva Corporación. "Pido con toda la humildad su voto para trabajar conjuntamente por Gijón", ha concluido su discurso a la hora de solicitar el apoyo del resto de grupos, y en el que ha avanzado algunos de sus principales objetivos.

El PSC revalida la alcaldía de Badalona gracias a los votos de Guanyem y ERC



El actual alcalde socialista de Badalona, Àlex Pastor, ha revalidado su cargo al frente del Ayuntamiento gracias a un acuerdo in extremis con Guanyem Badalona en Comú y ERC, que le han dado sus votos para evitar que gobernase el popular Xavier García Albiol.

Pastor está al mando del consistorio desde el pasado año, cuando desbancó, a través de una moción de censura apoyada por el PPC y Cs, a Dolors Sabater (Guanyem), a quien había ayudado a investir tras los comicios municipales de 2015.

Los socialistas han logrado imponerse a Sabater, que concurrió el 26M en coalición con ERC y ha decidido retirar su candidatura tras estar negociando hasta minutos antes de que comenzase el pleno, pese a haber sido la tercera fuerza en las elecciones, con seis concejales y el 20 % de los votos.

Rivera celebra el nuevo Gobierno de Madrid

El líder de Ciudadanos ha aprovechado la jornada para celebrar el nuevo Gobierno de coalición del PP y Cs, que cuenta con el beneplácito de Vox, que es posible que obtenga algún cargo público fruto de una negociación posterior.

Hoy es un gran día para Madrid. Se pone fin a cuatro años de populismo en el Ayuntamiento y se abre una nueva etapa con un gobierno liberal, sensato y moderado desde el que @begonavillacis trabajará para todos los madrileños y devolverá su prestigio a la capital de España 💪🏻🍊🇪🇸 pic.twitter.com/gsUuuV9QTr — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de junio de 2019

Carmena se despide con un alegato en favor del movimiento feminista

Carmena, en su discurso tras el nuevo nombramiento de Almeida como alcalde de Madrid, ha querido dejar un mensaje en favor del movimiento feminista: “El feminismo ha sido el movimiento más revolucionario del mundo sin que haya existido ni una gota de violencia”.

De igual manera, ha recalcado que es "una pena" que no todos los partidos abracen el movimiento. "El nuevo gobierno tiene mucha suerte. Dejamos un Madrid que no necesita posicionarse porque ya lo está. Además les dejamos un gobierno con una situación económica excelente. Hemos reducido el peso de la deuda. Se pudo y lo van a poder hacer ustedes. Hemos reducido el 52% la deuda. Lo saben y lo van a disfrutar. Desde hoy se están concluyendo muchos equipamientos", concluyó.

También hizo una valoración general: "Hay una indiscutible paradoja. La representación que ostento, la alcaldía que lideré, mi grupo municipal, ha ganado estrepitosamente las elecciones. Me parecen legítimos todos los pactos. Los que creemos en la democracia creemos en ellos. Pero creyendo en los pactos tenemos que saber cuál es la situación sociológica en los que se asientan. Hace cuatro años recuerdo muy bien las palabras de Esperanza Aguirre, que ella entendía que había ganado las elecciones. Nunca el PP tuvo menos votos que ahora. Es una paradoja. Y es importante, porque no es lo mismo lo que sucedió en 2015. Nosotros sabemos que hemos tenido más de medio millón de votos que han votado proyectos concretos de este Ayuntamiento. Estas personas nos han dicho que hemos hecho lo debido. Tengo que darles las gracias a todos esos madrileños que nos lo agradecen. Nos gustaría también pedir disculpas si hemos cometido errores".

Por su parte, Almeida ha querido recordar los vestigios de su partido al frente de la ciudad: "Es un honor de ser el continuador de Álvarez del Manzano, Gallardón y Ana Botella", ha asegurado el nuevo alcalde.

Villacís intenta desmarcar al nuevo Gobierno de Vox

Informa Marta Monforte de que Villacís deja claro que el nuevo Ejecutivo es “un gobierno con dos siglas políticas”, obviando mencionar el apoyo necesario de Vox y el compromiso al que se ha llegado con la extrema derecha: “Lo más importante no es quien firma los pactos sino qué pactos se firman, los primeros que tienen que aparcar los prejuicios son ustedes”.

Por último, ha resumido en una frase la política económica que, a juicio de Villacís, será la ‘marca de Madrid’: “El Ayuntamiento tendrá menos dinero, pero las familias tendrán más”. Como anécdota durante el pleno, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella estaban presentes en el Palacio de Cibeles.

Osuna, alcalde de Mérida con mayoría absoluta

Antonio Rodríguez Osuna ha tomado posesión como alcalde de Mérida en el pleno de constitución del ayuntamiento de la capital extremeña, gracias a los votos de los 13 concejales del PSOE, que le permitirán gobernar otros cuatro años, en este caso con mayoría absoluta, si bien ha tendido la mano al diálogo al resto de partidos para sacar adelante los grandes retos marcados para la legislatura.

El PSOE se queda Jerez

La candidata del PSOE en Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, ha sido investida como alcaldesa del Ayuntamiento jerezano al ser la lista más votada el pasado 26 de mayo, tras no conseguir la mayoría absoluta de votos de la Corporación en el Pleno de investidura.

Madrenas (JxCat) repite como alcaldesa de Girona en minoría

La candidata de JxCat en Girona, Marta Madrenas, ha revalidado su mandato como alcaldesa de la ciudad al ser la más votada en el pleno de constitución del consistorio, aunque con el apoyo de los nueve concejales de su partido se ha quedado lejos de la mayoría absoluta (14).

Jácome (DO), alcalde de Ourense con los votos de PP

El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha sido investido alcalde de Ourense en primera votación gracias a los siete ediles de su formación y a los siete del Partido Popular con los que ha sumado la mayoría absoluta. Su investidura se produce menos de 24 horas después de la firma de un acuerdo con el PP para que la Alcaldía la tenga Jácome a cambio de los votos de DO para que José Manuel Baltar continúe como presidente de la Diputación.

"La Alcaldía es más importante que producir un relevo en la Diputación", ha valorado el recién elegido regidor ourensano, quien llegó a proferir insultos y fuertes críticas contra el gobierno provincial de Baltar tanto en los últimos años como en la campaña para las municipales. En su discurso de investidura, Jácome se ha marcado dos "enormes retos" que radican en que "en Ourense se pueda vivir", ya que, según sus palabras, la urbe está "moribunda".

La ultraderecha rectifica en Palencia y dará su apoyo al PP

La única concejala electa de Vox en Palencia, Sonia Lalanda, había anunciado en redes de madrugada que no iba a apoyar el "chalaneo" de PP y Ciudadanos a cambio del Gobierno de la Junta y que ahora se pliega al rodillo de su partido.

Sin embargo, según informa la Cadena Ser, Vox votará al Partido Popular y no pondrá en bandeja el gobierno para la izquierda. En este momento la socialista Miriam Andrés no será alcaldesa de Palencia.



El PP gana Teruel gracias a Cs y Vox

Emma Buj (PP), investida alcaldesa en Teruel con los apoyos de Cs y Vox. La popular Emma Buj ha sido investida alcaldesa de Teruel con los apoyos de Ciudadanos (Cs) y Vox.

El resto de formaciones políticas han votado a sus propios candidatos. En concreto, el PP tiene 7 concejales, a los que ha sumado los 3 de Ciudadanos y el obtenido por Vox, alcanzando así 11 apoyos de los 21 concejales que hay en el Consistorio.

Kichi, investido como Alcalde de Cádiz

José María González 'Kichi' revalida el cargo. El gaditano estará en el poder de la ciudad otra legislatura y conservará el bastón tras rozar la mayoría absoluta.

"Vamos a hacer de Cádiz una ciudad más igualitaria y más justa", ha asegurado el candidato tras jurar el cargo.

José María González Kichi, reelegido alcalde de Cádiz para los próximos cuatro años https://t.co/Z5qYM614S5 pic.twitter.com/ggfEtywX3z — ANTONIO R-HAUPOLD (@HAUPOLD) 15 de junio de 2019

Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han un doble acuerdo para gobernar juntos el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, con el objetivo de "ejercer de contrapeso" a las políticas que se realizarán desde el tripartito del Ejecutivo valenciano (PSOE, Compromís y Unides Podem), informa el periodista de Público Hector Serra.

El PP y Cs suman 14 de los 29 concejales que tiene el consistorio de la capital alicantina (a tan solo uno de la mayoría absoluta), por lo que gobernarán en minoría esta administración.

El doble acuerdo se ha logrado en una reunión en la que han participado el alcalde en funciones y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala; su número dos y aspirante a la Presidencia de la Diputación alicantina, Carlos Mazón; el líder de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, y la candidata del partido naranja a la Alcaldía, Mari Carmen Sánchez.

Los únicos puestos ya asignados en virtud de ese doble acuerdo son la Presidencia de la Diputación, que ha recaído en Mazón; la Alcaldía de Alicante, que ostentará Barcala, y los de Sánchez, que ejercerá de vicealcaldesa y portavoz del equipo de gobierno local.

Vox asegura que "no está concretado" su papel en Madrid

El secretario general de Vox y concejal electo en la capital, Javier Ortega Smith, ha anunciado que el papel de Vox en el Ayuntamiento de la capital "no está concretado" aunque hayan rubricado ya un pacto con el PP para que el popular José Luis Martínez-Almeida sea alcalde de Madrid en coalición con Ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Pleno de Cibeles, el dirigente de Vox ha dicho que han alcanzado un "gran pacto nacional" en todos los ayuntamientos donde su voto era necesario para que gobernasen PP y Cs y para, ha dicho, evitar que "la izquierda sectaria pueda gobernar".

Y pese a que fuentes del PP han señalado a Efe que en la capital obtendrán concejalías de distrito, Ortega Smith ha subrayado que este aspecto aún no se ha concretado.



El PSE pide el acta al concejal díscolo de Samaniego



La sorpresa de la mañana en Euskadi ya tiene consecuencias. El PSE ha avisado que pedirá el acta a su concejal en Samaniego (Araba), cuyo voto ha sido clave para que EH Bildu acceda al gobierno local en detrimento del PNV, que había sido la fuerza más votada. Fuentes socialistas indicaron que el edil no está afiliado a la formación, sino que concurrió en la lista como independiente.

Fuentes del PNV confirman al periodista de Público, Danilo Albin, que allí el PSE se ha saltado el acuerdo entre ambas formaciones. Este acuerdo consistía en que ambos partidos se apoyarían mutuamente en aquellos municipios donde uno de los hubiera ganado.

El PSOE revalida el poder en Lugo

Lara Méndez (PSdeG), que repite como alcaldesa de Lugo en coalición con el BNG, tras recibir el bastón de mando.

Ribó revalida en Valencia y Almeida es el nuevo alcalde de Madrid

El Consistorio aplaude el acuerdo entre Compromís y el PSOE, que permite un nuevo gobierno de Joan Ribó, que revalida el puesto y estará otros cuatro años al frente de Valencia.

En la capital española, después de todos los concejales hayan votado -han sido llamados uno por uno para depositar su papeleta- el resultado ha sido el siguiente: 30 a favor de José Luís Martínez-Almeida, 19 para Manuela Carmena y 7 para Pepu Hernández. El candidato del PP ha recibido los votos de su formación, de Ciudadanos y de Vox y será el próximo alcalde de la capital.

Empieza la jura de cargos en Madrid

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid ya han prometido o jurado sus cargos. Al contrario que en el Congreso, los 4 ediles de Vox no ha alterado la fórmula y no han jurado "por España".

Vox también pacta en Granada con PP y Cs

Las redes sociales han servido de fuente para confirmar la noticia.

Granada enhorabuena porque tenemos Gobierno de cambio. @vox_granada apoyará al candidato que han decidido @ppgranada y @CsGranada porque se han aceptado todas y cada una de nuestras medidas de regeneración democrática. Y estaremos dentro para asegurarnos. Con @vox_es , voto útil. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 15 de junio de 2019

Concentración en València por una ciudad sostenible

Mientras dentro del consistorio se desarrolla el pleno de investidura en el que Joan Ribó revalidará la alcaldia, las plataformas en defensa del territorio protagonizan una concentración para exigirle al gobierno de la ciudad medidas definitivas contra la emergencia habitacional, así como la paralización de los procesos especulativos en diferentes barrios de la capital.

Pancartas y cánticos reclaman un modelo territorial sostenible, derecho a vivienda, frenar la gentrificación y la expulsión de los vecinos y repensar la ciudad desde una perspectiva feminista.

Hui que s'enceta la nova legislatura, estem al carrer per deixar-los ben clar q continuarem treballant i lluitant per un nou model de ciutat i per exigir-los que aturen tots els processos especulatius posats en marxa. Per una ciutat per a les veïnes! pic.twitter.com/xXAz1N4kKk — EntreBarris (@EntreBarris) 15 de junio de 2019

El PP gobernará en Ceuta

El cabeza de lista del PP en Ceuta, Juan Vivas, ha sido proclamado presidente de la Ciudad Autónoma como líder de la candidatura más votada en los últimos comicios, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía cuando nadie obtiene mayoría absoluta en la votación única para elegir alcalde-presidente de la Corporación.

El también presidente del PP de Ceuta y su homólogo de Vox, Juan Sergio Redondo, han sido los únicos cabezas de lista que se han postulado a presidir la Ciudad, pero cada uno solo ha obtenido los votos de sus respectivos grupos parlamentarios, nueve y seis, respectivamente. Tal y como habían adelantado que harían, los socialistas (6) se han abstenido, igual que los tres diputados localistas del MdyC y Caballas.

EH Bildu obtiene el gobierno de Galdakao

El nuevo alcalde Iñigo Hernando(c) de EH Bildu saluda con la makila, bastón de mando, a los simpatizantes que esperaban fuera del ayuntamiento.

En Kuartangoo no ha habido moneda al aire. El pequeño municipio alavés estaba empatado a tres ediles entre PNV y EH Bildu estaban empatados a tres ediles. La única representante del PP ha dado su voto al PNV, que se ha hecho con el bastón de mando. La concejala popular ha tomado esta decisión al margen de la situación registrada en Labastida y Laguardia, donde el PNV ha decidido unir sus votos a EH Bildu para impedir que el PP –ganador en ambos municipios- acceda a las respectivas alcaldías.

La derecha navarra facilita el Gobierno del PSN en Uharte

Sorpresa en Uharte, un municipio navarro de siete mil habitantes. EH Bildu, que había sido la fuerza más votada, ha perdido la Alcaldía a raíz de un pacto entre Navarra Suma (coalición formada por UPN, Ciudadanos y PP), una plataforma independiente y el PSN. De esta manera, allí ha sido nombrada alcaldesa Amparo López, la única concejala socialista.

Pocas Alcaldías con investiduras tranquilas

Los alcaldes más cómodos ante su nombramiento son, naturalmente, aquellos cuyas listas obtuvieron la mayoría absoluta o suficiente para gobernar en solitario.

Destacan José María González 'Kichi' en Cádiz, que además es el único municipio 'del cambio' que ha resistido. También que consiguió la mayoría absoluta Paco Guarido (Izquierda Unida) en Zamora. En Huelva Gabriel Cruz (PSOE) reafirma su mandato, y en Soria repite por tercera vez Carlos Martínez gracias a su mayoría absoluta.

PSOE y Cs logran un acuerdo en Alcobendas y desalojan a los populares

PSOE y Ciudadanos han logrado un acuerdo para gobernar la localidad de Alcobendas y por el que alternarán cada dos años la Alcaldía del municipio, desalojando con ello al actual regidor Ignacio García de Vinuesa.

Así lo han suscrito los candidatos de ambos partidos, Rafael Sánchez Acera y Miguel Ángel Arranz Molins, con un pacto en el que se recoge que ambos partidos formarán un gobierno de coalición donde la Alcaldía se alternará dos años para cada uno. Las dos formaciones suman 14 concejales de los 27 que conforman la corporación.

PSOE y Ciudadanos pactan en Jaén

El PSOE y Ciudadanos (Cs) han llegado a un acuerdo en Jaén para gobernar en coalición por el que, ocho años después, un socialista (Julio Millán) volverá a ser alcalde de la capital.

Ha sido la formación naranja, que con sus cuatro concejales es clave en la formación de gobierno, la que a primera hora de este sábado ha informado del pacto. Podía inclinarse por apoyar a la lista más votada, la socialista, con once concejales, o por un acuerdo a tres bandas con el PP (ocho ediles) y Vox (dos). Los otros dos miembros que completan la Corporación corresponden a Andalucía Adelante.

Gorka Urtaran, reelegido alcalde de Vitoria

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se acaba de garantizar otros cuatro años al frente de la capital vasca.

El representante del PNV ha recibido el apoyo del PSE, mientras que Elkarrekin Podemos y PP se han abstenido. EH Bildu ha presentado a su propia candidata, Miren Larrion, quien –tal como ya se sabía- no obtuvo los votos necesarios.

Protestas frente al Ayuntamiento de Badajoz en rechazo al pacto PP-Cs

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Badajoz en protesta por el acuerdo alcanzado entre los partidos de derechas, PP y Ciudadanos, para gobernar en la ciudad.

Ambos partidos se repartirán la máxima responsabildad del Ejectivo y harán una Presidencia rotatoria, en la que cada partido permanecerá dos años hasta los próximos comicios.

Ribó será elegido por segunda vez alcalde de Valencia



El alcalde de Valencia en funciones y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, será elegido este sábado por segunda vez y para el mandato 2019-2023 como primer edil de esta ciudad con el respaldo de esta coalición y con el del PSPV.

Así, los diez concejales logrados por Compromís en las elecciones locales del pasado 26 de mayo, uno más que en los comicios de 2015, y los siete del grupo municipal socialista votarán a favor de la candidatura de Ribó en el pleno de constitución de la nueva corporación local que tendrá lugar la próxima jornada.

Joan Ribó será designado máximo responsable municipal sin que se haya cerrado el pacto de gobierno que negocian desde la pasada semana Compromís y PSPV para reeditar el ejecutivo progresista que ha dirigido la capital valenciana en los últimos cuatro años.

PRC y PSOE cierran un acuerdo de Gobierno en Cantabria, con Educación y Medio Ambiente en manos regionalistas

PRC y PSOE han cerrado este viernes a las 22.15 horas el acuerdo para la conformación del Gobierno de Cantabria, que estará presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla y del que el líder de los socialistas, Pablo Zuloaga, será vicepresidente y portavoz. En este acuerdo, las áreas de educación y medio ambiente pasan a manos regionalistas.

Según el acuerdo de Gobierno, de las nueve consejerías, el PRC tiene cinco y el PSOE cuatro. Así, los regionalistas mantienen la Presidencia y la cartera de Justicia; se añade la de Obras Públicas, a la que se incorporan las competencias de Ordenación del Territorio y Urbanismo; la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que incluye Sodercan, y la de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural –que añade la competencia de Medio Ambiente–.

El PSE se salta el acuerdo con el PNV y pacta con Bildu en Samaniego

El municipio de Samaniego, de 300 habitantes, ha sido uno de los más madrugadores… y sorpresivos.

El único edil del PSE ha roto el empate a tres concejales entre PNV y EH Bildu, y lo ha hecho decantándose por los segundos. El PSE se ha saltado el acuerdo entre ambas formaciones. Este acuerdo consistía en que ambos partidos se apoyarían mutuamente en aquellos municipios donde uno de los hubiera ganado.

Se cierra el Gobierno en Madrid con el beneplácito de Vox

El PP y Vox han pactado la pasada madrugada que el candidato popular José Luis Martínez Almeida sea alcalde de Madrid, al frente de un Gobierno de coalición junto a Ciudadanos, en el que Begoña Villacís será la vicealcedesa.

Fuentes del PP han confirmado a Efe el pacto que ya había sugerido su secretario general, Teodoro García Egea en un mensaje de Twitter donde señalaba que "hay acuerdo" y que "en unas horas tendremos gobiernos por la libertad en toda España", así como un mensaje enigmático del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Pues finalmente parece que hay acuerdo... — Iván (@ivanedlm) 15 de junio de 2019

Primer ayuntamiento constituido

Alcaldía de Sober. EFE

El ayuntamiento lucense de Sober, situado en la Ribeira Sacra, constituyó a medianoche su ayuntamiento, como ya había ocurrido tras las municipales de 2011 y 2015, cuando fue el primero. También en Lugo, Láncara celebró su pleno de constitución casi a la misma hora.