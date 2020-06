Sus diferencias en materia de migración empiezan a enfrentar abiertamente a PSOE y Unidas Podemos, y este lunes se puso de manifiesto en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, donde no faltaron críticas a la actitud del partido morado.

Según fuentes consultadas, en la corta reunión hubo intervenciones para denunciar la actitud de Unidas Podemos en este asunto y exigir al partido morado que se ponga del lado del Gobierno, y que busque una política consensuada con el Ejecutivo en todo lo que concierte a la política migratoria.

En la Ejecutiva del PSOE hay quienes consideran que Unidas Podemos actúa como si no estuviera en el Gobierno, debilitando a la coalición

En este sentido, se volvió a criticar la actitud de Unidas Podemos, al considerar algunas voces que actúa como si fuera un partido que no estuviera en el Ejecutivo, y sin tener en cuenta que estos posicionamientos unilaterales debilitan al Gobierno de coalición y, sobre todo, en asuntos tan sensibles como la política de migración.

De hecho, en la reunión de la dirección del PSOE se expuso de que la situación puede ser muy complicada de gestionar este verano, y se constató que la preocupación por este asunto en el Ejecutivo es evidente. Por ello, el Gobierno ha decidido reorganizar la política migratoria poniéndola en manos de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, según informó este lunes El País.

Calvo coordinará esta política con los ministerios de Exteriores, Interior e Inclusión, ante el temor de que se incremente seriamente el número de migrantes en los próximos meses.

Las discrepancias en política de migración entre el PSOE y Unidas Podemos no son nuevas y hace unos días se volvieron a poner de manifiesto cuando, desde el partido morado, se puso sobre la mesa una nueva regulación de inmigrantes en situación irregular que ya estén en España, posibilidad que descartó completamente el Gobierno y también fue rechaza en la dirección socialista.

En concreto, la formación de Pablo Iglesias presentó el viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en este sentido, siguiendo la estela de países como Italia o Portugal, que ya han aplicado medidas similares durante la pandemia.

Unidas Podemos entiende que, como Gobierno, son Marlaska y González Laya quienen deben marcar las posiciones en esta materia, pero no renunciará a sus postulados -como partido-

Y, como en otras materias, Unidas Podemos no prevé renunciar a sus posiciones. Hasta la fecha se había cuidado mucho de mostrar en público sus discrepancias con los ministros del Interior -Fernando Grande Marlaska- y Exteriores, -Arancha González Laya- en esta materia; entienden que es a ellos, y en última instancia a Pedro Sánchez, a quienes corresponde marcar las líneas de actuación en esta materia. Por eso, como hicieron anteriormente -en particular con Marlaska, de los ministros del PSOE más alejados de sus posiciones-, no se opondrán públicamente al rumbo que marquen, aunque sigan registrando iniciativas para reivindicar su perfil propio. Entre las filas moradas, pese a las críticas, existe el convencimiento de que en ningún caso han cruzado la línea de lo razonable.

Esto viene a ser un ejemplo más de la forma de actuar que, en ocasiones, irrita al PSOE: como Gobierno, Unidas Podemos respetará la postura oficial, pero reivindicará su perfil propio como partido.

Por otra parte, el pacto de coalición no contempla esta regularización, y se limita al compromiso de promover "una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras".

Más discrepancias con el rey emérito

Otro factor de discrepancia que surgió en la reunión de la Ejecutiva del PSOE fue la posición de partido en torno a los escándalos que afectan al rey emérito, Juan Carlos de Borbón. De nuevo, fue el diputado vasco Odón Elorza quien alzó la voz para defender que, en algún momento, el PSOE tendrá que reconsiderar su posición sobre este asunto. También recordó las negativas constantes de los socialistas a la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Elorza siempre ha apostado por dar la máxima transparencia a este asunto.

Los socialistas asumen las posiciones de Unidas Podemos, y la formación de Iglesias respeta públicamente la postura de su socio, aunque reconoce que no la comparte

Hasta ahora, el PSOE se ha opuesto basándose en el informe de los letrados de la Cámara Baja, que no ven posible la creación de dicha comisión, pero las circunstancias podría cambiar si la Fiscalía abre finalmente una investigación formal al monarca durante la etapa en la que ya no era jefe del Estado, y en la que por tanto no se veía blindado por la inviolabilidad real.

En comparación con la inmigración, no obstante, este tema apenas levanta ampollas. Los socialistas asumen las posiciones de Unidas Podemos -Podemos, IU y las confluencias son fuerzas abiertamente republicanas- y la formación de Iglesias respeta públicamente la postura de su socio, aunque reconozca que no la comparte.

Unidas Podemos ha reclamado a la Mesa del Congreso que reconsidere su posición de no permitir la comisión de investigación parlamentaria, advirtiendo de que está dispuesta a llevar este caso al Tribunal Constitucional. También ha criticado con dureza el informe de los letrados, que obvia la interpretación de la Fiscalía del Supremo sobre la inviolabilidad.

En este caso, sin embargo, llueve sobre mojado y, salvo que la Fiscalía aprecie indicios de delitos atribuibles al emérito, nada hace temer una confrontación directa. Al menos, en el corto plazo.