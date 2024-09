La elección de Escrivá para el Banco de España acaba con el consenso entre PP y PSOE que sirvió para renovar el CGPJ

Tras la rapidez insólita con la que el PSOE y el PP anunciaron en el mes de junio un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de más de cinco años de bloqueo de la derecha, los populares se mostraron optimistas con la posibilidad de llegar a acuerdos para otras instituciones como el Banco de España o las Comisiones Nacionales del Mercado de Valores, de la Energía, y de los Mercados y la Competencia (CNMC y CNMV).

"Estamos en el buen camino", aseguraban entonces fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Hasta que una noticia truncó esa sintonía negociadora del bipartidismo: el Gobierno proponía al ministro José Luis Escrivá, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, como gobernador del Banco de España.



El Ejecutivo no lo negó y aquello descolocó al PP, para quien con el nombre de Escrivá sobre la mesa no había negociación posible. Algunos cargos del partido conservador incluso señalaban en privado que era una "maniobra" de Pedro Sánchez para "desgastar" al ministro, sin creerse que fuera una propuesta firme.

Pero lo era. Fuentes del Gobierno han confirmado a Público que este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciará el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España. La designación de este cargo depende únicamente del presidente del Gobierno, pero hasta ahora, como un acuerdo tácito entre el partido en el poder y la oposición, se pactaba: el Gobierno nombraba al gobernador y la oposición al subgobernador. Una tradición que se ha roto.



La elección de Escrivá cuenta con el rechazo absoluto del PP, que no está dispuesto a formar parte de ningún acuerdo con el ministro como candidato a gobernador. "No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde (...)Volvemos a las andadas y, si esto es así, el gobernador no ofrecerá garantías de independencia", aseguró Feijóo este martes. Según el líder de la oposición, el Gobierno vuelve a "invadir una institución", dando al traste con los avances de cara a la despolitización de las instituciones que se lograron en el marco del acuerdo del CGPJ.

Los populares sostienen que el PSOE no ha buscado llegar a un consenso en ningún momento y que proponer a Escrivá es una "provocación". En el PSOE defienden su idoneidad y rechazan las críticas de la oposición. "Tranquilidad, los responsables de dirigir el Banco de España responderán a un perfil de absoluta solvencia", destacó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

Fueron las únicas palabras que pronunció al respecto. Porque en el Gobierno decidieron "respetar los tiempos" y dejar el anuncio para la comparecencia de Cuerpo de este miércoles. Tampoco quisieron confirmar la noticia ni en el Ministerio de Economía ni en el que dirige todavía Escrivá.

Para el PP no es "ético" que un exministro de Seguridad Social y ahora de Función Pública pase a ser gobernador del Banco de España. "¿Qué va a decir él como gobernador del Banco de España de la reforma del sistema de pensiones que él mismo ha hecho?", critican los conservadores.



Remodelación de Gobierno

La salida de Escrivá provocará una remodelación del Gobierno de Sánchez. Ya estaba prevista, realmente, por la marcha de Teresa Ribera a la Unión Europea como comisaria, aún sin cartera por determinar. El presidente tendrá que cambiar a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y también al próximo gobernador del Banco de España. Eso, como mínimo.

Sánchez, no lo descartan las fuentes consultadas, podría realizar más cambios. También se baraja la posibilidad de que las carteras de Escrivá, Transformación Digital y Función Pública, sean redistribuidas en otros ministerios. En cualquier caso, como suele ser habitual, fuentes socialistas dejan la incógnita abierta porque las decisiones de Sánchez son imprevisibles.

Al mismo tiempo, Sánchez emprenderá una remodelación de la Ejecutiva del PSOE en el marco de su 41 Congreso Federal, convocado para finales de noviembre en Sevilla.