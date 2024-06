El pacto del CGPJ allana el camino de PSOE y PP para renovar juntos el Banco de España, la CNMV y la CNMC

El pacto alcanzado el martes por PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede abrir la puerta a otros acuerdos institucionales. Ambos partidos así lo reconocen, aunque con matices en sus mensajes. En el partido que lidera Pedro Sánchez sostienen que Alberto Núñez Feijóo todavía tiene resistencias internas mientras que en Génova no dan nada por hecho, pero sí ponen la pista de aterrizaje. "El que puede lo mucho, puede lo poco", asegura un miembro de la dirección nacional del PP.

Entre las prioridades se encuentran el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias (CNMC) y también RTVE. Los socialistas ponen el foco especialmente en el Banco de España y la radiotelevisión pública, aunque en este último caso hay más complejidades. Los populares dan por hecho que será "sencillo" llegar a un acuerdo para el BdE, la CNMV y la CNMC, pero apartan a RTVE.

"Esto (por el CGPJ) era lo más complicado, lo demás, menos RTVE que va a aparte, es más sencillo", apunta un mandamás de la cúpula de Feijóo en conversación con Público. Fuentes oficiales de Génova señalan en la misma dirección: "Estos procedimientos son más sencillos".

El pasado 11 de junio venció el mandato del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y en el mes de septiembre lo hará el de la subgobernadora, Margarita Delgado. Ambos nombramientos corresponden al Gobierno, que los propone al rey para que los ratifique. Pero una tradición no escrita en la política española marca que el gobernador de BdE esté consensuado con el principal partido de la oposición y que sea este quien proponga al subgobernador.

Además, a finales de año expirará la presidencia de la actual CNMV y en la CNMC hay cinco plazas vacantes que hay que cubrir. La intención del Ejecutivo es llegar a mediados de julio —la próxima reunión del Banco Central Europeo está prevista para el 18 de julio— con un nuevo gobernador de Banco de España y con las cúpulas de los otros dos organismos renovadas. Su intención es también hacerlo en una negociación conjunta con el PP que parecía casi imposible hace un mes, pero que en apenas una semana se ha allanado del todo. "Se pactará todo, pero la legislatura queda como estaba", apunta, convencido, un alto cargo del PP.

En cuanto a RTVE, de los diez consejeros su consejo de administración, seis los elige el Congreso y cuatro el Senado. En ambos casos, por mayoría de dos tercios, como en el CGPJ. Ahora mismo toca renovar un parte del consejo así como nombrar un nuevo presidente ya que Concepción Cascajosa ocupa el cargo de forma interina hasta septiembre. En el PP ven esta negociación más "difícil", pero tampoco le cierran las puertas.

El PSOE mantiene a Feijóo en cuarentena

En este escenario, la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso dejó varias lecturas, según señalan fuentes socialistas. El propio Sánchez transmitió una de ellas. El presidente afeó a Feijóo que necesitaba ahora hacer "aspavientos para calmar a los que le han llevado por la senda de la oposición destructiva". Es decir, tanto la extrema derecha representada por Vox como el ala dura del PP, que simboliza Isabel Díaz Ayuso, y a la que Feijóo se ha impuesto al pactar el CGPJ con Sánchez contra su criterio.

Lo cierto es que desde el expresidente José María Aznar hasta Mariano Rajoy, pasando por todos los presidentes autonómicos del PP, Feijóo ha logrado acallar por ahora las críticas internas y ha recibido la bendición unánime al acuerdo. El silencio del PP de Madrid es también una victoria.

Así, en Ferraz reiteran que invitan al PP "a seguir por esta senda de los acuerdos", a la que llegan "tarde" pero "son bienvenidos". Insisten en la idea de que son un "Gobierno de acuerdos" pero que para muchos asuntos "la pelota vuelve a estar en su tejado". "Nosotros siempre estamos sentados en la mesa, pero frente a nosotros unos días el PP está, otros no, y otros no se sabe quién tiene que estar por parte del PP", añaden.

Por tanto, en el PSOE no terminan de fiarse del todo de un PP marcado por su hemeroteca durante estos últimos años. "Lo vimos con Pablo Casado", recuerdan en el entorno cercano a Sánchez. El anterior líder del PP también hizo "equilibrios", según estas fuentes, para presentarse con voluntad pactista y todo lo contrario al mismo tiempo.

Las mismas fuentes inciden en que si desde el PP quieren acordar más cosas para las que son necesarios, no ha sido el PSOE el que se ha levantado nunca de una negociación. Además, señalan que el acuerdo con el CGPJ pone de manifiesto que el PP sabe que no va a haber un adelanto electoral y que la legislatura es estable. "Si el PP pensase en adelanto, no habría acordado", destacan en el equipo cercano a Sánchez.

La derivada del acuerdo entre PSOE y PP han sido las críticas vertidas por algunos de sus socios. Especialmente llamativas las de Podemos, quienes acusan a los socialistas de pactar una "gran coalición" con los populares y abrir una nueva fase en la legislatura. En las filas socialistas minimizan estas "sobrerreacciones" y no ven riesgos para la estabilidad del Gobierno.