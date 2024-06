Feijóo celebra el acuerdo para el CGPJ y saca pecho de su decisión: "He recibido presiones de todo tipo"

Alberto Núñez Feijóo ha salido a defender el acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial en una comparecencia desde la sede nacional de la calle Génova. En una declaración de intenciones, el presidente del PP ha querido asumir en primera persona la decisión. Y en apenas veinte minutos de intervención se ha referido hasta en dos ocasiones a las "presiones" recibidas.

"En este asunto he recibido presiones de todo tipo y he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase esto en un acuerdo o en desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil", ha asegurado el líder de la oposición. El elefante en la habitación siempre ha sido el rechazo del ala dura del PP al pacto con Pedro Sánchez. Así, Feijóo saca pecho, en un intento de marcar liderazgo, y celebra triunfalista la "misión cumplida", ha dicho.



Y eso que ha renunciado a la línea roja de que "los jueces elijan a los jueces" para aceptar que sean los vocales elegidos ahora, con la ley actual, quienes redacten en un plazo de seis meses una nueva propuesta para reformar el sistema de elección del Consejo, que es una incógnita para todos. Aun así, Feijóo ha garantizado ya su apoyo a la fórmula que planteen.

El presidente del PP asegura que "se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo". "El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial", apuntó.

Además, ha explicado que han "aceptado negociar con el presidente del Gobierno" en este momento porque saben "distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado". "Y tanto la una como la otra son firmes", aseguró. Eso sí, Feijóo ha querido subrayar que no es "optimista" sobre un "nuevo clima" de entendimiento entre los dos partidos.