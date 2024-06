El posible pacto entre PSOE y PP para renovar el CGPJ provoca desconfianzas en las izquierdas

Queda apenas una semana para que termine el mes de junio. O lo que es lo mismo, apenas unos días para que se cumpla el plazo dado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las sensaciones son que el pacto está más cerca que nunca en los últimos tiempos, con el ciclo electoral ya despejado. Y eso provoca ciertos recelos a la izquierda del PSOE.

Los socialistas han cambiado el tono esta semana contra Alberto Núñez Feijóo. Confirman que los contactos y conversaciones están en marcha. "Pinta bien, esperemos que no tengamos que llegar al límite del plazo", señalan fuentes de la dirección del PSOE en Ferraz. La rueda de prensa ofrecida este lunes por la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, visibilizó que algo ha cambiado.

Al contrario que en otras ocasiones, en las que Peña y otros dirigentes han cargado duramente contra la actitud de los populares, esta jornada la portavoz se limitó a transmitir tres conceptos: "Optimismo, confianza y discreción".

"Mantenemos intacta la confianza en la renovación y poder cumplir con la Constitución", destacó Peña. La portavoz socialista apuntó en que espera que se materialice en los "próximos días", "más pronto que tarde". Al mismo tiempo reiteró una de las principales máximas que tiene el PSOE en este tipo de procesos: "discreción" en las negociaciones y publicidad en los acuerdos.

El principal problema que ven ahora en Moncloa y Ferraz es la capacidad de resistencia que pueda tener Feijóo frente al ala dura de su partido. Especialmente la representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Al posible pacto se llega además en un clima enrarecido tras la visita de Javier Milei y la condecoración que le impuso Ayuso sin la presencia de un Feijóo que guarda silencio. Tampoco se quiso mojar este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper. Lo que sí parece obvio es que, al menos públicamente, ambos partidos han rebajado sus declaraciones. El PP ha guardado en un cajón sus exigencias, como informó este medio la semana pasada.

Los socialistas quieren además que se renueven también de una vez otros órganos como por ejemplo el Banco de España, la CNMV y la Comisión de Competencia. Lo dijo de manera clara el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista este lunes. En el PP, de momento, rebajan las expectativas y separan las negociaciones.

La rebaja de las mayorías

En este contexto, las reacciones de los diferentes partidos de izquierda no se han hecho esperar. Desde Sumar, socios de Gobierno del PSOE, mantienen su desconfianza en el PP. "Nuestra propuestas es muy clara: hay que renovar el CGPJ. No confiamos en el PP y tendremos que modificar esa ley de mayorías para impulsar la renovación del CGPJ. No nos consta que haya más información al respecto", dijo en rueda de prensa la secretaria de Organización, Lara Hernández.

El espacio que lideraba Yolanda Díaz ha pedido, ella misma incluida, de forma insistente, que no se contara con el PP para la renovación del CGPJ después de tanto tiempo. Le han pedido a los socialistas valentía. Fuentes de este espacio reconocen que las negociaciones se llevan de manera bilateral entre PSOE y PP.

Destacan que todo va avanzando pero que no hay nada cerrado ni concretado. "Lo que se avanza en un momento se puede quedar en nada como nos ha pasado ya muchas veces", advierten, al tiempo que también señalan a las presiones de Ayuso como un factor relevante. Otras fuentes de Sumar confirman que el acuerdo no ande lejos pero advierten de que otras veces también lo ha estado y se cayó. "Lo importante es desbloquearlo", añaden sin más detalles.

Podemos ha ido más allá todavía. Uno de sus portavoces, Pablo Fernández, ha pedido al PSOE que renuncie a sus planes de renovación del CGPJ de la mano del PP. Para la fuerza morada, esto "legitimaría el lawfare" que, entre otras cosas, "estuvo a punto de tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez". Además, subrayó que ese "pacto bipartidista" recrudecería "la ofensiva judicial como brazo armado de la derecha".

Partidos como ERC tampoco terminan de ver con buenos ojos un posible pacto. El portavoz de la fuerza republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, se refirió a ello al conocerse el plazo de 15 días dado por Sánchez al PP. Apuntó que la Cámara Baja podría elegir ya nuevos vocales con la mayoría de la investidura. "Esto es algo que se puede hacer mañana mismo. No acabo de entender mucho que se le dé 15 días aún después de cinco años", destacó.

Por parte de EH Bildu la posición es parecida. "Si esta vez se ponen de acuerdo, algo que desconocemos ahora mismo (anteriormente incluso tuvieron el día y los nombres pactados) será por la mala vía. Hay mayorías suficientes para modificar la ley y acabar con los constantes chantajes de la derecha. Hace tiempo que debían haber cesado a sus miembros", señalan fuentes de la formación vasca.