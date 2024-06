PSOE y PP acercan posiciones sobre el CGPJ entre presiones de Ayuso contra Feijóo

Las elecciones europeas han supuesto —en principio— el final de un ciclo electoral extraordinariamente largo que arrancó con las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Durante más de un año, todos los partidos políticos, pero, sobre todo, Partido Popular y PSOE, han estado bajo una lógica electoral que lo condicionaba todo. En el caso de los populares, entendían que un pacto con Pedro Sánchez podría acarrear un coste grande en las urnas y esa es una de las razones por las que han mantenido el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero el escenario parece haber cambiado y el ultimátum del presidente del Gobierno, surtido efecto. Si hace meses las posiciones estaban completamente distanciadas, incluso con la mediación de la Comisión Europa activada, ahora se vislumbra un acercamiento que en el PP no niegan y al que en el PSOE miran esperanzados. Alberto Núñez Feijóo ha aparcado la línea roja de que "los jueces elijan a los jueces" y únicamente pone como condición "profundizar en la independencia del Consejo".

Así lo ha expresado este lunes desde Bruselas, donde ha participado en una cumbre del PP Europeo. Feijóo ha asegurado que están esperando a conocer "cuál es la propuesta definitiva del PSOE" y que, entiende, tendrán "alguna reunión en el ámbito de la Unión Europea (UE)" en las próximas semanas. De momento, pese a los contactos entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, también con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourovà, no hay novedades.

"Si (el PSOE) deshacen las conversaciones que habíamos mantenido y persiste e insiste en el ultimátum del señor Sánchez, eso no será posible porque sería contravenir la separación de poderes el Estado de Derecho", remachó el líder de la oposición, que ha dibujado un nuevo marco para el acuerdo mucho más laxo. "Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará", dijo.



Según informó El Periódico de Catalunya la semana pasada, PP y PSOE estarían ahondando en una fórmula intermedia por la que los nuevos vocales pactados con la norma vigente serían los encargados de redactar, en un plazo fijado, una propuesta de reforma de la ley orgánica del poder judicial con un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ. Este ya fue el modelo planteado por el PP de Pablo Casado en 2022, antes de su defenestración, y podría contentar a ambas partes. Desde el equipo de comunicación de Feijóo no niegan este extremo.



En cualquier caso, en el PP dan por hecho que, de haber acuerdo para renovar el CGPJ, provocará temblores a nivel interno. El ala más dura del partido ya frenó en seco un primer amago de Feijóo de renovar el Consejo pocos meses después de asumir la presidencia del partido. Entonces, fue Isabel Díaz Ayuso quien se puso al frente del sector contrario al acuerdo y forzó al presidente nacional del PP a dar marcha atrás.



La historia parece repetirse porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que no apuesta por llegar pactar con el Gobierno. "Es el momento más inadecuado para que Sánchez meta mano e intente dominar el CGPJ y el Tribunal Supremo", dijo Ayuso la semana pasada tras el aviso del presidente del Gobierno al PP.

El PSOE espera el resultado de la disputa interna

En Ferraz colocan al expresidente del Gobierno, José María Aznar, como uno de los instigadores también de esa presión sobre Feijóo para no desbloquear el CGPJ. Este lunes, el expresidente popular ha participado en un acto informativo de la fundación FAES, que dirige, y ha mostrado su absoluta hostilidad hacia el Ejecutivo. "Es posible y es deseable", dijo, frenar la "ofensiva del Gobierno contra la independencia judicial y los medios de comunicación".

En las filas del PSOE, las fuentes consultadas reconocen que ahora sí ven una parte del PP dispuesta a abordar un pacto, sean cuales sean los detalles. En este sentido los socialistas trasladan toda la presión a Feijóo, del que dicen no saber si está entre ese grupo de gente. "Estará esperando", señalan estas fuentes de la dirección socialista en Ferraz.

Lo que sí tienen claro en el partido liderado por Sánchez es que "ni Ayuso quiere ni tampoco Aznar", a quien consideran una de las personas más influyentes en este sector duro de los populares. La lectura de Ferraz es de una mezcla de esperanza y escepticismo ante las dos semanas que quedan de plazo tras el ultimátum dado por Sánchez la semana pasada. Recuerdan en la cúpula del PSOE que Ayuso y su sector ya le doblaron el brazo una vez a Feijóo cuando el pacto por el CGPJ estaba prácticamente cerrado. "Esperamos un acuerdo pero visto el histórico de disputas entre Ayuso y Feijóo ya veremos", insisten.

En el partido no comprenden cómo Feijóo va a dejar este legado si finalmente no se llega a un pacto. "Si el partido lo dirige él, que se imponga", reiteran. En Ferraz apuntan a que es mucho más sencillo limitarse ahora a "cumplir la ley" que buscar otras fórmulas. E inciden en que no se pueden poner "condiciones" para cumplirla. La posición del PSOE, en todo caso, sigue siendo pactar ahora y después hablar de todo lo que haya que hablar para un hipotético cambio en el sistema de elección.

Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, la portavoz del PSOE, Esther Peña, apuntaló los argumentos contra el PP. "Ha terminado el tiempo. Por favor, señores del PP dejen de marear la perdiz. No tenemos claro qué alma del PP triunfa, si los que quieren cumplir la Constitución o la señora Ayuso. Quedan 15 días, si el PP no se aviene a cumplir, el Gobierno y el parlamento tomarán medidas. La pelota está en el tejado del PP", afirmó.

La dirigente socialista también uso un par de citas de los populares en 2018 justo cuando iba a caducar el mandado del CGPJ y pocos meses después de la salida de Mariano Rajoy de Moncloa. “Lo importante es un acuerdo, creo que es importante para la democracia que seamos capaces de darle tranquilidad al poder judicial y su Gobierno”, señaló Cuca Gamarra. También citó otras palabras similares de Rafael Hernando, citando la ley actual y la Constitución como “él único camino".

Para el PSOE, estas declaraciones, en comparación con la situación actual, lo que reflejan es la "frustración" de los populares por no gobernar. "La campaña para no renovar el CPGJ cada semana ha tenido una excusa", añadió Peña. En Moncloa cifran estas justificaciones ya en casi una treintena. Para los socialistas, a Feijóo se le acaba ya el tiempo.



Mientras tanto, un sector del PP no entiende que la dirección nacional esté dispuesta a renovar el CGPJ con el PSOE precisamente cuando ven a Sánchez "acorralado por la corrupción" e intentando "desacreditar" a los jueces. Pero, como contó este medio, la posibilidad planteada por Sánchez de quitar competencias al Consejo si no llegaba el acuerdo con el PP, puso en aprietos a los de Feijóo. Hay voces dentro del partido que creen que no deben descolgarse de este asunto y dejarlo en manos del presidente del Gobierno.